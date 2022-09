La berline Mercedes-AMG C 63 S E Performance bénéficie de technologies de la Formule 1

La Hybride haute performanceLa berline Hybride haute performance Mercedes-AMG embarque unLe moteur quatre cylindres turbocompressé de 2.0 litres est associé à un, à une batterie haute performance et à la transmission intégrale entièrement variable 4Matic plus Performance AMG.Le quatre cylindres développe(476 ch) à 6 725 tr/min. Le couple maximal deest disponible entre 5 250 et 5 500 tr/min.La puissance est transmise par la(MCT = Multi-Clutch Transmission) dans laquelle un embrayage humide remplace le convertisseur de couple.Le moteur électrique de 150 kW (204 ch) est, où il est intégré dans une unité d'entraînement électrique (EDU) compacte avec une boîte de vitesses à deux rapports à commande électrique et le différentiel autobloquant à commande électronique. Les experts qualifient cette disposition d'hybridation P3. La batterie légère haute performance est également située à l'arrière, au-dessus de l'essieu arrière.Le développement de la puissance et du couple est très spontané et sans latence.Comme en Formule 1, l'assistance électrique du turbocompresseur à gaz d'échappement élimine le trou de turbo du moteur thermique, en même temps que la propulsion électrique pousse dès le premier tour de roue.Comme en Formule 1, la batterie est conçue pour fournir et absorber rapidement la puissance.La batterie haute performance de la berline C 63 S E Performance offre une, une puissance continue de 70 kW et une puissance de pointe de 150 kW pendant dix secondes.Dédiée à la performance, la batterie lithium-ion offre une autonomie électrique réduite de 13 kilomètres.La chaîne cinématique électrique et la batterie haute performance AMG High Performance (HPB) d'une tension de 400 volts sont des développements propres à AMG.La puissance en cycle mixte est de(680 ch), le couple maximal en cycle mixte est deLa chaîne cinématique électrifiée offre une expérience de conduite différente.La réponse immédiate de la propulsion électrique sur l'essieu arrière, le développement rapide du couple, de même que l'apport et l'absorption rapides de puissance de la batterie sont des caractéristiques très particulières.L'. La propulsion ne s'arrête qu'à 280 km/h, vitesse bridée électroniquement (avec l'AMG Driver Package en option).La berline Hybride haute performance dispose d'une transmission intégrale entièrement variable 4Matic plus Performance AMG qui transmet la force motrice à la route, y compris en mode Drift.A cela s'ajoute la. La direction de l'essieu arrière fonctionne avec un angle de braquage maximal de 2,5 degrés. Jusqu'à cette limite, les roues arrière braquent en sens inverse des roues avant à des vitesses allant jusqu'à 100 km/h (variable selon le réglage AMG Dynamics). Il en résulte un raccourcissement virtuel de l'empattement, ce qui se traduit par un braquage nettement plus agile, un effort de direction réduit et une maniabilité accrue. En revanche, à des vitesses supérieures à 100 km/h (variable selon le réglage AMG Dynamics), les roues arrière braquent parallèlement aux roues avant, jusqu'à 0,7 degré maximum. Cet allongement virtuel de l'empattement a un effet positif sur la stabilité de conduite, entraîne une accumulation plus rapide de la force latérale lors des changements de direction et donc une réaction plus directe du véhicule aux ordres de direction.La réactivité de la direction de l'essieu arrière dépend du programme de conduite AMG Dynamic Select sélectionné.Les« Electric », « Comfort », « Battery Hold », « Sport », « Sport plus », « Race », « Chaussée glissante » et « Individual » sont adaptés à la technologie de propulsion hybride haute performance et offrent une expérience de conduite très diversifiée, d'efficiente à dynamique. Les programmes de conduite permettent de régler des paramètres importants tels que la réponse de la motorisation et de la boîte de vitesses, la courbe caractéristique de la direction, l'amortissement du train de roulement ou le son. La puissance de démarrage du moteur électrique dépend du programme de conduite choisi. Celui-ci peut être sélectionné via l'écran de la console centrale ou via les boutons du volant AMG. La puissance de pointe du moteur électrique, avec un boost de 150 kW, est facilement accessible via la fonction kick-down.Lainfluence les modalités de régulation de l'ESP (Régulation du comportement dynamique), de la transmission intégrale et du différentiel autobloquant à commande électronique.Comme la batterie haute performance se trouve dans la fenêtre de température optimale d'environ 45 °C grâce au refroidissement direct, la récupération peut être optimisée.Lacommence lorsque le conducteur retire son pied de la pédale d'accélérateur, c'est-à-dire en poussée sans toucher la pédale de frein. Cela permet non seulement de recharger la batterie, mais aussi de générer un couple de freinage élevé. Les freins de roues sont ménagés ou, selon le niveau de récupération et le trafic, n'ont même pas à être actionnés. Autre avantage de la récupération : dans les pentes raides, le véhicule ne prend pas de vitesse. Le système fonctionne donc comme un frein moteur, mais alimente également la batterie en énergie.Le conducteur peut sélectionner quatre niveaux de récupération à partir de la touche droite du volant AMG.Leavec amortissement associe une conduite résolument sportive au confort sur longue distance typique de la marque.La berline hybride C 63 S E Performance est un véritable tournant dans les 55 ans d'histoire d'AMG. Elle constitue une nouvelle approche pour AMG dans un segment qui était jusqu'à présent principalement marqué par la simple promesse de performance.La puissance maximale en cycle mixte de 680 ch permet de tenir la promesse de performance, alors que l'hybridation intelligente autorise une consommation de carburant pondérée en cycle mixte de 6,9 litres aux 100 km, une consommation électrique en cycle mixte de 11,7 kWh/100 km et des émissions de CO2 pondérées en cycle mixte de 156 g/km.Le design de la berline C 63 S se distingue de celui de la Mercedes-Benz Classe C berline par ses proportions plus musclées.La berline est basée sur une caisse nue AMG modifiée. La partie avant est plus longue de 50 millimètres, les ailes avant sont plus larges.Les dimensions extérieures diffèrent de celles de la Mercedes-Benz Classe C.En longueur, la berline hybride haute performance mesure 83 millimètres de plus.L'augmentation de la voie sur l'essieu avant se traduit par une augmentation de 76 millimètres de la largeur totale à l'avant. Et l'empattement a augmenté de dix millimètres.La sortie d'air étroite au milieu du capot moteur se fond dans les deux bossages.Une plaquette ronde avec le blason AMG noir remplace l'étoile Mercedes avec couronne de laurier sur le capot.Les éléments typiques sont la calandre spécifique AMG à lames verticales et la jupe avant AMG au design Jet-Wing. Les ailettes, les grandes prises d'air et les rideaux d'air dirigent le flux d'air de manière ciblée vers ses différentes fonctions. Deux Air Panels à commande électronique (derrière la calandre et dans la jupe avant) permettent de réguler l'air en fonction des besoins.Des habillages de bas de caisse assortis, la jupe arrière avec un grand diffuseur ainsi que les deux doubles sorties d'échappement trapézoïdales et striées à l'extérieur complètent le design.Les détails exclusifs à l'arrière sont le déflecteur spécial sur le couvercle de, la trappe de recharge plug-in et la désignation du modèle sur fond rouge.Sur le côté, le badge d'aile « E Performance » indique la motorisation hybride.La C 63 S est équipée de série de jantes alliage AMG et de pneus mixtes 19 pouces.On retrouve dans l'habitacle des sièges sport AMG avec des surpiqûres originales.Le volant Performance AMG, avec son design distinctif à doubles branches et ses touches de changement de vitesse, offre une valeur ajoutée visible.Les touches rondes du volant AMG et leur mode de commande de type « tourner et appuyer » permettent de contrôler les fonctions de conduite importantes et tous les programmes de conduite sans avoir à retirer les mains du volant.Le système d'info-divertissement MBUX comprend différents affichages et fonctions spécifiques à AMG. Il s'agit notamment des affichages autonomes dans le combiné d'instruments et dans l'écran central multimédia en hauteur de la console centrale.