L'Opel Astra GSe hybride rechargeable repose sur un châssis spécifique abaissé de 10 mn

L'se décline dans uneLa déclinaison GSe de la marque de Rüsselsheim est synonyme deet deL'Astra GSe repose sur unGSe avec une hauteur de caisse réduite de 10 millimètres, un calibrage adapté de la direction et des lois de suspension spécifiques.L' Astra GSe hybride rechargeable développe uneet unPar rapport aux autres modèles Astra, le comportement dynamique de la version GSe se montre plus agile et précis :Le constructeur allemand a obtenu ce comportement, nettement plus orienté vers la performance, en dotant l'Opel Astra GSe d'un châssis spécifique abaissé de 10 millimètres.La nouvelle venue offre uneLede la direction est spécifique à la GSe, tandis que les ressorts de suspensions avant et arrière disposent de lois spécialement adaptées à une conduite dynamique.Lessont dotés de la(Frequency Selective Damping), qui permet d'obtenir des caractéristiques d'amortissement différentes à haute fréquence (contrôle de la suspension) et à basse fréquence (contrôle de la caisse).Les réglages de l'ESP sont spécifique au modèle GSe, avec un seuil d'activation retardé pour s'adapter à une conduite dynamique.L'Astra GSe rivalise avec les berlines compactes sportives de la catégorie en termes d'accélérations, de reprises que pour la vitesse maximale.La berline compacte sportive hybride rechargeable affiche une(chiffres préliminaires / chiffres en cours d'homologation).A l'extérieur de la berline compacte, le design des jantes en alliage léger de 18 pouces, inspirées du concept Manta GSe électrique, le bouclier et le masque avant spécifiques ainsi que l'emblème GSe sur le hayon, ne laissent aucun doute sur le caractère dynamique du modèle.A l'intérieur, les ambitions sportives sont soulignées par les sièges avant performance habillés d'Alcantara certifiés AGR en matière de qualité ergonomique.Lede la marque au Blitz était jusque-là l'abréviation de « Grand Sport Einspritzung » (injection Grand Sport), comme c'était le cas pour les Opel Commodore GS/E ou Monza GSE. GSe est désormais la sous-marque sportive haut de gamme d'Opel, signifiant dorénavant « Grand Sport électrique », et mariant la performance automobile à la mobilité sans émissions locales. Pour autant, l'Opel Astra GSe n'est pas zéro émission locale.