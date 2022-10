Mobilize Duo: un quadricycle biplace électrique dédié à la mobilité urbaine

Lerepose sur unPensé pour la mobilité en ville, le quadricycle électrique pourraqui se déploient dans la plupart des grandes villes.Le quadricycle Duo affiche un(longueur: 2,43 mètres, largeur: 1,30 mètre, hauteur 1,46 mètre) destiné aux milieux urbains encombrés. Grâce à ses dimensions réduites, le quadricycle Duo est. Il serait en théorie possible de garer perpendiculairement trois Duo sur une seule place de stationnement standard.Lesassurent une bonne protection contre les petits chocs du quotidien.Basé sur une structure tubulaire, le quadricycle Duo adopte des(polypropylène) sans peinture.Les boucliers avant et arrière sont identiques pour réduire les coûts.Un grain plastique spécifique a été conçu pour les boucliers et les bas de caisse, afin de réduire les marques d'usure dans le temps et invisibiliser les rayures.Le quadricycle Duo adopte un système d'éclairage LED, avec deux projecteurs à l'avant et un bandeau lumineux à l'arrière. La carrosserie anthracite et orange peut être personnalisée sur des surfaces dédiées avec du "covering". Six zones extérieures sont prévues pour le marquage : le bandeau avant sous le pare-brise, les poignées de porte, les montants de custode. A l'intérieur, la planche de bord est également personnalisable.Le quadricycle Duo est équipé de(à la verticale), permettant de sortir du bon côté de la route ou facilement entre deux voitures garées.Le quadricycle proposeLaet très lumineuse grâce à de larges surfaces vitrées.Le volant dissimule un airbag.Ladu quadricycle Duo est la plus simple. Elle intègre, la commande de boîte de vitesses à gauche, et à droite du volant un haut-parleur et un support pour smartphone. Un port USB-C permet de recharger un smartphone.Les deux places sont matelassées au niveau de l'assise et du dossier. Deux selleries seront proposées en TEP ultra résistant.L'habitacle a été conçu pour résister à l'épreuve du temps. Il se lave facilement.Le, de manière à faciliter l'accès à la place arrière.Deux espaces de rangement sont prévus de part et d'autre du siège avant pour transporter deux valises format cabine.La place arrière du quadricycle offre un espace suffisant pour accueillir un passager d'1,80 mètre.Le quadricycle Duo est propulsé par unEn versions(sans permis dès 14 ans selon les pays) ou(permis B), les accélérations sont vives grâce à un couple disponible immédiatement.Le silence et l'absence de vibration sont typiques des véhicules électriques Les performances , le confort (absence de suspensions) et la sécurité (architecture tubulaire et équipements sécurité limité à un airbag) sont typiques d'un quadricycle.L'(sous réserve d'homologation WMTC) limite l'usage du quadricycle électrique à une utilisation urbaine.A l'avant du quadricycle Duo, un petit capot permet d'accéder au câble de recharge fixé de façon permanente au véhicule. Celui-ci est de Type standard ou de Type 2. La prise de Type 2 est adaptée à la plupart des bornes publiques en voirie ou les parkings publics, tandis que la prise de Type standard est destinée à un usage essentiellement domestique et ne requiert pas d'installation spécifique.Le quadricycle Duo sera proposé en abonnement ou location longue durée fin 2023.