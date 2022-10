L'Ora Funky Cat électrique affiche une autonomie jusqu'à 420 km

, la "marque électrique pure" chinoise de Great Wall Motors (GWM), présente laau Mondial de l'Auto de Paris 2022.La jeune "marque électrique pure" Ora s'adresse à une cible jeune, urbaine et tournée vers l'avenir.La marque Ora entretient des partenariats stratégiques avec des fournisseurs automobiles internationaux tels que Continental, Bosch, Webasto, BorgWarner, ZF et Hella.La Funky Cat est le successeur de l'Ora Cat présentée en 2021 au Salon international de l'automobile (IAA Mobility) de Munich.Le modèle Funky Cat électrique est une(longueur: 4 235 mm, largeur: 1 825 mm, hauteur: 1 603 mm).La Funky Cat électrique dedéveloppe une puissance deet unDisponible avec des batteries de(lithium fer phosphate) et(lithium ternaire), la berline compacte électrique Ora affiche des autonomies de(batterie de 47,78 kWh) et(batterie de 63,13 kWh).La consommation aux 100 km s'élève à 16,7 kWh (batterie de 47,78 kWh) et 16,5 kWh (batterie de 63,13 kWh).La batterie haute tension se recharge de 0 à 100 % en 5,5 heures sur une borne CA (11 kW avec la batterie de 47,78 kWh (6,5 h avec la batterie de 63,13 kWh).La recharge de 0-80 % sur une borne CC de 80 kW prend 45 min avec la batterie de 47,78 kWh (55 min avec la batterie de 63,13 kWh).La berline électrique atteint une vitesse de pointe deet accélère de 0 à 100 km/h en 8,3 secondes avec une batterie de 47,78 kWh (8,2 secondes avec une batterie de 63,13 kWh).L'Ora Funky Cat tout électrique embarque un régulateur de vitesse adaptatif (ACC), une assistance au maintien de la voie (LKA), un Surveillance de la somnolence au volant (DDM), un système d'évitement de collision arrière et une détection d'angle mort avec caméra à 360 degrés.Lors du test de sécurité Euro NCAP , l'Ora Funky Cat a reçu cinq étoiles, la note la plus élevée possible.La marque Ora est en cours de lancement en Europe.Les premières livraisons de l'Ora Funky Cat en Allemagne devraient intervenir en 2022. Suivront le Royaume-Uni et Israël.La France et l'Allemagne sont les marchés les plus importants pour Great Wall Motors (GWM) en Europe.