Wey Coffee 02 : un SUV hybride rechargeable du segment C

Wey, la marque chinoise de SUV de gamme supérieure de Great Wall Motors (GWM), présente leau Mondial de l'Auto de Paris 2022.Fondée en 2016, Wey est la marque dede Great Wall Motors (GWM).La marque entend représenter une combinaison de luxe et de technologie de pointe.Elle porte, fondateur et président de Great Wall Motors (GWM).Le véhicule Wey Coffee 02 a été développé par une équipe mondiale de designers et d'ingénieurs Great Wall Motors (GWM) selon les normes des marques haut de gamme mondiales.Avec Baoding comme centre, la marque Wey a formé un réseau de recherche et de conception dans sept pays et dix régions, couvrant l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, ainsi que le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, l'Autriche et l'Inde.Great Wall Motors (GWM) utilise des fournisseurs automobiles internationaux tels que Continental, Bosch, Webasto, BorgWarner, ZF et Hella.Le Coffee 02 est unLe véhicule estpour une largeur de 1 890 mm et une hauteur de 1 730 mm. L'empattement atteint 2 745 mm.Le Coffee 02 offre les mêmes caractéristiques technologiques que son grand frère le Coffee 01.Laaffiche une capacité deDans sa version de base, le SUV hybrid plug-in (PHEV) se décline en deux roues motrices.Le Wey Coffee 02 hybride rechargeable deux roues motrices se distingue par uneGrâce à son moteur à combustion turbocompressé de 2 litres développant, le Coffee 02 de 2 100 kget jusqu'à une vitesse desur circuit.Dans la version supérieure, le Coffee 02 embarque un groupe motopropulseur à 4 roues motrices développant. Le Coffee 02 à transmission intégrale deet jusqu'à une vitesse de 235 km/h sur circuitLe Wey Coffee 02 hybride rechargeable quatre roues motrices se distingue par une. L'autonomie totale dépasse les 800 kilomètres.Le modèle Coffee 02 dispose de(Sensors 5 Millimeter Wave Radar, 12 Ultrasonic Radar), depour une visibilité panoramique à 360 degrés, d'(Highway Lane Change Assist with Turn Signal), d'(Parking Track-back Reverse et Intelligent Parking) et d'un écran tactile multimédia de 14,6 pouces.Le Wey Coffee 02 est attendu au premier semestre 2023.Great Wall Motors (GWM) avait déjà annoncé son lancement en Europe lors de l'IAA Mobility de 2021. Depuis, la marque prépare son lancement sur le marché européen. La France et l'Allemagne sont les marchés les plus importants pour Great Wall Motors (GWM) en Europe.En Allemagne, la marque chinoise est importée par Emil Frey Group. L'entrée de gamme entièrement équipée du Coffee 01 commence à 55 900 euros.Les clients en Allemagne peuvent configurer leur voiture dans l'application My-WEY.D'ici la fin du premier trimestre 2023, un réseau de 60 points de vente et de service à travers l'Allemagne sera établi.Les produits de financement et de leasing seront fournis par Santander Consumer Finance.