Le SUV hautes performances Opel Grandland GSe dispose de 300 ch

Lese décline enLe SUV sportif Opel offre led'une sportive tout en conservant la polyvalence propre à ce type de véhicule et en affichantIl se montre dynamique avec uneL'Opel Grandland GSe associe un(un sur chaque essieu) qui permettent de disposer d'une(221 kW).En complément de son groupe motopropulseur hybride rechargeable, le SUV Grandland GSe dispose d'uneoffrant une adhérence optimale en toutes circonstances et des accélérations convaincantes. Le 0 à 100 km/h est abattu enet la vitesse maximale sur circuit atteint(135 km/h en mode électrique).Le caractère dynamique et l'agrément de conduite de l'Opel Grandland GSe lui viennent d'unAvec deset un, le SUV sportif Opel dispose de ressorts adaptés et d'amortisseurs plus fermes bénéficiant de la technologie KONI FSD (Frequency Selective Damping) dont les lois d'amortissement différenciées bénéficient tant à la tenue de route qu'au confort.Le Grandland GSe répond immédiatement et de manière prévisible à chaque action du conducteur tout en conservant la stabilité typique d'Opel au freinage, dans les virages et sur Autobahn.Le design extérieur du Grandland GSe reprend l'Opel Vizor, signature avant caractéristique de la marque, mais il est renforcé par des attributs spécifiques de la gamme GSe : jantes en alliage léger de 19 pouces inspirées du concept Manta GSe, diffuseur arrière spécifique et emblème GSe sur le hayon.Autre signe distinctif : le Grandland GSe est disponible en option avec un capot noir.A l'intérieur, les sièges avant performance garnis d'Alcantara, certifiés AGR, permettent au pilote et au copilote du Grandland GSe de profiter d'une conduite dynamique, tandis que leur dos bénéficie du confort et du soutien supplémentaire de ces sièges.