Le crossover Audi Q8 Sportback e-tron électrique revendique une autonomie jusqu'à 600 kilomètres

lève le voile sur leL'Audi Q8 Sportback e-tron représente la nouvelle page de la pionnière électrique de luxe e-tron lancée en 2018.Par rapport à la pionnière électrique de luxe Audi, le crossover électrique haut de gramme Q8 Sportback e-tron profite d'un extérieur repensé, d'une transmission optimisée, d'une aérodynamique améliorée, d'une performance de charge supérieure, d'une capacité de batterie accrue et d'une autonomie de 600 kilomètres selon le cycle WLTP.Le crossover Q8 Sportback e-tron s'offre desdu véhicule et reprend l'identité visuelle électrique de la marque aux anneaux.Le grand crossover électrique d'Ingolstadt affiche une, une largeur de 1,937 mètres et une hauteur de 1,619 mètres.L'laisse beaucoup d'espace pour les jambes à l'arrière.Le grand crossover électrique Audi offre un. 62 litres supplémentaires sont disponibles au niveau du coffre avant.avec une transmission intégrale électrique sont au catalogue: Q8 Sportback 50 e-tron, Q8 Sportback 55 e-tron et SQ8 Sportback e-tron.Le concept dude l'Audi Q8 Sportback e-tron a été modifié. 14 bobines génèrent le champ électromagnétique. Le moteur génère un champ magnétique plus fort avec une quantité d'électricité similaire, favorisant un couple plus élevé. Par défaut, le moteur électrique a besoin de moins d'énergie pour générer du couple, ce qui permet de réduire la consommation et d'augmenter l'autonomie.Avec ses, le modèle de basegénèrede puissance en mode boost et 664 Nm de couple. La vitesse de pointe du Q8 Sportback 50 e-tron est limitée à 200 km/h. La consommation électrique WLTP du Q8 Sportback 50 e-tron est de 19,5-23,7 kWh/100 km pour une autonomie jusqu'à 505 km selon le cycle WLTP.Avec ses, le modèlegénèrede puissance en mode boost et 664 Nm de couple. La vitesse de pointe du Q8 Sportback 55 e-tron est limitée à 200 km/h. La consommation électrique WLTP du Q8 55 Sportback e-tron est de 19,9-24,1 kWh/100 km pour une autonomie jusqu'à 600 km selon le cycle WLTP.L'Audiest alimentée par. L'essieu avant est équipé d'un moteur électrique de. Sur l'essieu arrière, deux moteurs électriques dechacun alimentent chacun une roue arrière, offrant une performance en mode boost jusqu'à. Le couple peut être réparti entre les moteurs électriques arrière entre les roues en une fraction de seconde. En mode boost, les trois blocs électriques produisent 370 kW de puissance et 973 Nm de couple. La vitesse de pointe du SQ8 Sportback e-tron est limitée à 210 km/h. La consommation électrique WLTP du SQ8 Sportback e-tron est de 23,5-27,0 kWh/100 km pour une autonomie jusqu'à 513 km selon le cycle WLTP.sont disponibles. Grâce à un ajustement du système de gestion de la batterie, la capacité utilisable augmente.La batterie de l'Audi Q8 Sportback 50 e-tron affiche une capacité de stockage nette de(capacité brute de 95 kWh). À une station de charge haute puissance, l'Audi Q8 Sportback 50 e-tron atteint un niveau de performance maximal de 150 kWh. À un point de charge CA ou mural, l'Audi Q8 Sportback 50 e-tron charge jusqu'à 11 kW. Audi offre des performances de charge CA en option jusqu'à 22 kW. Dans des conditions idéales, l'Audi Q8 Sportback 50 e-tron se charge entièrement en 9 heures et 15 minutes (à 22 kW : 4 heures et 45 minutes) sur du courant alternatif.L'Audi Q8 Sportback 55 e-tron et l'Audi SQ8 Sportback e-tron peuvent stockernets (114 kWh bruts). À une station de charge haute puissance, l'Audi Q8 Sportback 55 e-tron et l'Audi SQ8 Sportback e-tron atteignent un niveau de performance maximal de 170 kWh. La batterie se charge de 10 à 80 % en 31 minutes environ, offrant une autonomie jusqu'à 240 km (selon le cycle WLTP) dans des conditions idéales. À un point de charge CA ou mural, l'Audi Q8 Sportback 50 e-tron et l'Audi SQ8 Sportback e-tron chargent jusqu'à 11 kW. Audi offre des performances de charge CA en option jusqu'à 22 kW. Dans des conditions idéales, l'Audi Q8 Sportback 55 e-tron et l'Audi SQ8 Sportback e-tron se chargent entièrement en 11 heures et 30 minutes à 11 kW et 6 heures à 22 kW sur du courant alternatif.L'Audi Q8 Sportback e-tron est équipée de la. À une station de charge compatible, le véhicule autorise lui-même la recharge lors de l'insertion du câble de charge, et enclenche la recharge. La facturation se fait automatiquement. Le service de charge Audi charging devrait permettre un accès pratique à près de 400 000 points de charge publics en Europe en 2023. Le planificateur d'itinéraire de l'Audi Q8 Sportback e-tron permet de trouver des points de charge sur la route.L'Audi Q8 Sportback e-tron est équipée d'une. La hauteur de la carrosserie peut varier de 76 millimètres en fonction des conditions de conduite. Afin d'optimiser la dynamique latérale du véhicule, la configuration des ressorts pneumatiques a été ajustée.Le système de contrôle de la stabilité (ESC) offre plus de maniabilité dans les virages serrés.L'Audi Q8 Sportback e-tron aborde les virages serrés avec plus d'agilité grâce à sa. Le rapport de démultiplication du système de direction a été modifié de façon à ce que la réponse soit plus rapide, y compris lors de mouvements délicats. L'effet du rapport de direction directe est soutenu par des paliers de suspension plus rigides sur l'essieu avant. Les mouvements de direction sont ainsi transmis plus directement aux roues, et la réaction est améliorée.L'Audi Q8 Sportback e-tron bénéficie d'une. Le coefficient de traînée s'élève à 0,27 cx.Les ailerons montés sur le soubassement contribuent à réaffecter l'air autour des roues. Les ailerons sur l'essieu avant ont été agrandis (L'Audi SQ8 Sportback e-tron n'est équipée d'ailerons que sur l'essieu arrière).L'Audi Q8 Sportback e-tron est équipée d'ailerons sur les roues arrière.Autour de la calandre, le modèle Audi est doté d'un système d'auto-obturation en plus des obturateurs électriques qui ferment automatiquement le radiateur. Ce système optimise le flux d'air à l'avant de la voiture , évitant les pertes indésirables.Environsont disponibles à bord de l'Audi Q8 Sportback e-tron.Cinq capteurs radar, cinq caméras et 12 capteurs ultrasoniques fournissent des informations sur l'environnement, qui sont ensuite analysées par l'unité de contrôle centrale.Lapermet à l'Audi Q8 Sportback e-tron de manœuvrer sur les places de stationnement étroites. Les conducteurs pourront contrôler le processus de stationnement depuis l'application myAudi sur leur smartphone. Une fois que la voiture atteint sa position finale sur la place de stationnement, la fonction éteint le moteur, active le frein et verrouille les portes. Pour repartir, le moteur est remis en marche via l'application myAudi, puis le véhicule manœuvre hors de la place de stationnement afin de permettre au conducteur de montrer confortablement dedans.L'Audi Q8 Sportback e-tron est équipée en option deSur l'autoroute, l'éclairage d'orientation indique la position de la voiture dans la voie et aide le conducteur à se maintenir au centre d'espaces étroits. Trois autres fonctions sont disponibles : des informations de circulation avancées, l'éclairage de voie (lane light) avec un indicateur de direction et l'éclairage d'orientation (orientation light) sur les routes de campagne.Dans l'habitacle, le toit panoramique en verre éclaire l'intérieur et donne une sensation d'espace et de légèreté. Les éléments en verre s'ouvrent et se ferment électroniquement. Les pare-soleils occultant sont faciles à contrôler. Lorsqu'il est ouvert, le toit en verre en deux parties améliore le climat à l'intérieur grâce à une ventilation efficace. Un déflecteur de vent intégré réduit le bruit du vent.En alternative au système de climatisation automatique à deux zones, l'Audi Q8 Sportback e-tron propose une climatisation automatique à quatre zones et un pack qualité de l'air. La ventilation à trois niveaux crée une atmosphère confortable à l'intérieur, y compris lorsque les températures extérieures sont élevées. Cette fonction est disponible pour les sièges standard, dont le cuir est perforé.Les sièges à contours individuels réglables sont l'un des atouts de l'intérieur de l'Audi Q8 Sportback e-tron. En plus des modifications du dossier et des sièges pneumatiques, une fonction de massage peut être activée.En option, tous les accessoires peuvent être revêtus d'appliques décoratives en placage de bois (frêne granuleux ou sycomore), en aluminium ou, une structure en fibre de carbone.L'Audi Q8 Sportback e-tron utilise le système d'exploitation. Ses deux écrans haute résolution (10,1 pouces pour celui du haut et 8,6 pouces pour celui du bas) remplacent presque tous les boutons et interrupteurs. Plusieurs fonctions peuvent aussi être activées via la commande vocale naturelle.L'Audi virtual cockpit en résolution full HD complète le concept d'affichage et d'opération numérique de l'Audi Q8 Sportback e-tron. Des graphismes spécifiques présentent tous les aspects importants de la conduite électrique, des performances de charge à l'autonomie.Unpeut être ajouté en option.La fonction MMI Navigation plus prend en charge la norme de transfert des données haut débit LTE Advanced et intègre un hotspot Wi-Fi pour les appareils mobiles des passagers. Le système de navigation recommande intelligemment des destinations en fonction des itinéraires empruntés précédemment.Le pack Audi connect Navigation et infotainment inclut les services car-to-X.L'Audi Q8 Sportback e-tron utilise des matériaux recyclés pour certains composants . Traités lors du processus de recyclage, ces matériaux réduisent la quantité de ressources nécessaires. À bord de l'Audi Q8 Sportback e-tron, le constructeur d'Ingolstadt utilise des matériaux recyclés pour l'isolation, l'amortissement et les tapis. L'applique décorative au-dessus de l'écran, appelée « tech layer », est disponible dans un matériau technique anthracite, produit en partie avec des bouteilles en PET recyclé.La microfibre Dinamica, présente dans les sièges sport, est composée à 45 % de fibres de polyester dérivée de bouteilles en PET recyclé, de textiles usagés et de résidus de fibre.Le lancement sur le marché de l'Audi Q8 Sportback e-tron interviendra au printemps 2023.L'Audi e-tron a enregistré 150 000 unités vendues en quatre ans.