La Toyota Prius hybride rechargeable adopte une silhouette fluide de type coupé

lève le voile sur laLa Prius a un impact durable sur Toyota depuis 25 ans et sur le monde de l'automobile depuis son lancement en 1997.La Prius est devenue. Lainaugurée par la première Prius continue de contribuer de manière significative à la réduction des émissions de carbone et à la transition vers le zéro émission.La cinquième génération de la Prius sera disponible exclusivement avec uneen Europe et entend poursuivre sa mission en matière de technologie hybride.La Prius de cinquième génération sera laLa Prius estque le modèle remplacé.La carrosserie a fait l'objet d'unpour optimiser le flux d'air au bénéfice de l'efficience.Le design de la Prius devient plus dynamique avecqui s'éloigne du design « carré » de la Prius depuis la deuxième génération.La Prius de cinquième génération estde la Toyota New Global Architecture (TNGA), plus légère et plus rigide.La silhouette fluide de la Prius a été obtenue en, enet en adoptant des pneus de plus grand diamètre.Les formes et les lignes superflues ont été abandonnées, au profit d'unLa personnalité du style est renforcée par unde 50 mm par rapport à la génération précédente.Dans le même temps, la longueur totale de la voiture a été réduite de 46 mm alors que la voiture est plus large de 22 mm que sa devancière.La Prius bénéficie d'uneA l'avant, un motif enintègre les feux.Le design de la partie arrière de la voiture est souligné par unLeest obtenu en optimisant le placement de la batterie et du réservoir de carburant.L'habitacle épuré est conçu autour de laLes sièges sont plus bas, tandis que les écrans et les commandes sont positionnés pour optimiser l'ergonomie.L'habitacle, réalisé dans une harmonie de couleur noire, est divisé en trois zones selon: environnement des passagers, module conducteur et tableau de bord flottant.Le module conducteur, les yeux sur la route ». L'écran TFT de sept pouces rassemble des informations directement dans la ligne du regard du conducteur, au-dessus du volant.Lerepose sur un design sobre perturbant le moins possible la vision vers l'avant du conducteur, et optimisant la visibilité. Il combine un écran central placé en position basse, de fines commandes de climatisation, et un éclairage du tableau de bord lié aux notifications du système Toyota Safety Sense où les alertes sont signifiées par des changements de couleur.La Prius reçoit la, avec une puissance augmentée grâce à une batterie de plus grande capacité.Le moteur essence TNGA 2.0 litres développe(111 kW). Il se combine avec un moteur électrique avant de(120 kW).Le moteur-générateur électrique et le moteur essence 2.0 litres affichent une puissance combinée de(164 kW) permettant des accélérations dynamiques.Grâce à une, l'autonomie en mode électrique a été améliorée de plus de 50 % afin de permettre d'effectuer la plupart des trajets du quotidien en conduite zéro émission locale.L'architecture de la batterie a été optimisée grâce à des cellules à plus forte densité d'énergie.La batterie compacte est installéeDe l'énergie renouvelable peut être produite via des panneaux solaires situés sur le toit (selon les finitions).La Prius de cinquième génération est présentée en première mondiale au Japon et au salon de Los Angeles.La Prius hybride rechargeable renforce la gamme multi-technologies de Toyota, qui comprend aussi des modèles électriques à batterie (BEV) et à pile à combustible (FCEV).La Prius hybride rechargeable de cinquième génération sera lancée en Europe au printemps 2023.