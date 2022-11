L'Abarth 500e électrique est la plus réactive des Abarth en conduite urbaine

La marquecomplète sa gamme avec le lancement de la 500e électrique.L'Abarth 500e offre un style exclusif et distinctif. Plusieurs éléments extérieurs rendent l'Abarth 500e unique, à l'instar du pare-chocs avant sport, des lignes fuyantes et sportives des jupes latérales, des inserts du diffuseur arrière, des jantes en alliage 18 pouces dédiées et des coques de rétroviseurs Gris Titane. Le caractère sportif de l'Abarth 500e est également rehaussé par l'éclairage avant full LED, les freins à disque avant et arrière et une lunette arrière surteintée.L'Abarth 500e est équipée d'unedéveloppantassociée à uneGrâce à son architecture électrique, une meilleure répartition du poids, un couple amélioré et un empattement plus large, l'Abarth 500e est la plus réactive des Abarth en conduite urbaine.Elle est 1 seconde plus rapide en conduite urbaine, soit une accélération de 20 à 40 km/h 50 % plus rapide que celle de son homologue à moteur essence.L'Abarth 500e est également plus rapide hors des villes, où elle passe de 40 à 60 km/h en 1,5 seconde, soit plus vite que la version à moteur thermique, qui accuse un retard de 15 mètres et atteint les 60 km/h avec une seconde de retard.Sur route ouverte, l'Abarth 500e exécute les manœuvres de dépassement plus facilement que la version à moteur essence, franchissant les 60-100 km/h avec une seconde d'avance environ sur son homologue thermique.L'Abarth 500eAu-delà des 100 km/h, l'Abarth 500 thermique affiche des performances systématiquement supérieures.Trois modes de conduite axés sur la performance sont au programme: Turismo, Scorpion Street et Scorpion Track.Le mode Turismo permet une accélération plus douce et une puissance plus réduite (puissance maximale de 100 kW au lieu de 113 kW, couple de 220 Nm au lieu de 235 Nm) pour une expérience de conduite efficiente.Le mode Scorpion Street offre des performances de pointe tout en maximisant le freinage régénératif.En mode Turismo ou Scorpion Street, la fonction de conduite « One pedal » permet de conduire avec une seule pédale dans la plupart des situations de conduite. La voiture décélère chaque fois que le pied est levé et récupère l'énergie cinétique. L'énergie récupérée est convertie en électricité pour recharger la batterie.Le mode Scorpion Track est conçu pour la performance.L'Abarth 500e est équipée d'un système de recharge de 85 kW. La recharge sur une borne de 85 kW permet d'atteindre 80 % de l'autonomie en 35 minutes (5 minutes de recharge permet de constituer une réserve d'énergie d'environ 40 km).Chaque fois que le véhicule est démarré ou arrêté, le système « Key On-Off » reproduit à l'intérieur de l'habitacle le son d'une guitare.L'AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) bénéficie d'un son reconnaissable par les fans du Scorpion.L'Abarth 500e propose la fonction Générateur de son, qui reproduit le « rugissement » du moteur thermique Abarth.