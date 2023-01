La Honda Jazz Crosstar e:HEV s'offre quelques modifications extérieures

Labénéficie dequi contribuent à renforcer sonet d'une motorisation hybride e:HEV revue.Laau dessin plus affirmé est dotée d'un motif nid d'abeille prononcé et est associée à des pare-chocs incluant des inserts argentés conçus pour évoquer des protections du dessous de caisse, ainsi que de jupes latérales assorties.L'de la Jazz Crosstar présente des modifications au niveau du tableau de bord et des panneaux de porte, un volant à deux branches minimaliste et un nouveau rembourrage des sièges.Lacomprend deux moteurs électriques, un moteur essence, une transmission automatique et trois modes de conduite qui offrent des niveaux élevés d'efficacité.Les changements apportés au système e:HEV se traduisent par une augmentation de l'efficacité, de la maniabilité et de la puissance.Le moteur électrique de propulsion bénéficie d'une augmentation de 10 kW (13 ch), pour une puissance totale de 90 kW (122 ch), avec une augmentation de puissance de 8 kW du moteur générateur, pour un maximum de 78 kW (106 ch).Le moteur essence 1.5 litre à injection indirecte gagne 7 kW pour offrir un maximum de 79 kW (107 ch).Le couple thermique reste inchangé à 131 Nm pour un couple électrique à 253 Nm.Le système hybride Honda affiche des émissions de CO2 qui commencent à 102 g/km, s'élevant à 106 g/km pour le modèle Advance Sport.La transmission automatique de la Jazz e:HEV de Honda a également fait l'objet de modifications visant à améliorer sa réactivité et sa souplesse.La Jazz Crosstar e:HEV bénéficie d'un concept deafin d'augmenter la perception sensorielle de celle-ci.La Jazz Crosstar e:HEV peut désormais remorquer jusqu'à 500 kg, ce qui permet la traction de petites remorques ou le transport de porte-vélos.La Jazz Crosstar e:HEV se singularise par un. L'agencement de l'habitacle repose sur le positionnement du réservoir de carburant au centre du châssis, sous les sièges avant.Cela permet à la Jazz Crosstar e:HEV de disposer de sièges "Magiques" qui peuvent être rabattus ou relevés en fonction du volume de chargement souhaité, et d'afficher ainsi un haut niveau de modularité.La Jazz Crosstar e:HEV fournit une suite complète deLe recours à une caméra panoramique haute définition permet d'offrir une meilleure perception de l'environnement du véhicule, avec la reconnaissance des bords de chaussée sans trottoir ni marquage au sol.Les systèmes de sécurité active ont été révisés pour être moins intrusifs lors de la conduite quotidienne.L' assistance à la conduite dans les embouteillages, Traffic Jam Assist, propose une assistance à la conduite dès 0 km/h, réduit la charge du conducteur dans les embouteillages et renforce les niveaux de protection contre les collisions.Les systèmes avancés d'assistance à la conduite sont associés aux dix airbags qui équipent la Jazz Crosstar e:HEV, certains placés au niveau des genoux des occupants avant ainsi qu'au centre à l'avant.La commercialisation de la Honda Jazz Crosstar e:HEV restylée en France est prévue pour le second trimestre 2023.