Le SUV électrique Seres 5 revendique une autonomie jusqu'à 530 km

Lese lance à la conquête de l'Europe.L'appétence d'une part grandissante de la population européenne pour les véhicules électriques et les décisions politiques européennes qui favorisent l'essor de la mobilité électrique sur tous les territoires, créent de l'intérêt pour les constructeurs chinois.Fondée en 2016, la marque chinoise Seres a déjà produit 4 modèles électriques et hybrides.Présentée dans la Silicon Valley sous forme de concept en 2018, le SUV électrique Seres 5 entend trouver sa place au sein de l'écosystème de la mobilité électrique.Depuis, 5 ans ont passé, et la marque chinoise a peaufiné jusque dans le moindre détail le design de son SUV et son équipement.Le SUV Seres 5 (x largeur 1 930 mm x hauteur 1 620 mm) affiche uneavec deset desSur sa face avant, le contour des phares dessine la lettre grecque Epsilon.La nature inspire le design du SUV Seres 5. L'encadrement des fenêtres reproduit la courbure d'une feuille de saule tandis que de profil, un saut de dauphin s'esquisse.Ladescend de manière continue et ininterrompue jusqu'au coffre conférant au véhicule un profil très dynamique mais aussi une résistance au vent faible (0,278 cd).Le Seres 5 est proposé en 8 couleurs extérieures et 5 coloris intérieurs.Le recours à des matériaux d'isolation sonore et thermique permet de garder l'habitacle silencieux.Le Seres 5 dispose de 3 écrans autour du conducteur (HUD, écran de contrôle central de 15,6 pouces, tableau de bord LCD de 12,3 pouces).Les sièges avant sont réglables selon 12 positions différentes et disposent de fonctionnalités de ventilation, chauffage et de massage.Ledu Seres 5 est principalement composé d'alliage en aluminium, un matériau léger et résistant.Une suspension avant à double bras triangulaire à double rotule renforce les performances antiroulis et une suspension arrière indépendante de type bras trapézoïdal multi-bras améliore la stabilité.Le SUV Seres 5 intègre unLe Seres 5 électrique propose: standard version 2WD, premium version 4WD, flagship version 4WD.Le Seres 5 4WD accélère de, grâce à la puissance de ses moteurs avant et arrière (430 kW) et à son couple maximal de 960 Nm.Les batteries haute performance auetoffrent un rendement énergétique élevé.Le SUV est équipé d'une batterie semi-solide, d'une durée de vie longue (100 000 km d'utilisation sans dégradation) et d'une puissance de pointe élevée (430 kW).Le modèle 2WD peut parcourir 500 km WLTP avec une seule charge.Le modèle 4WD revendique uneLes deux batteries sont compatibles avec 95% des systèmes de charge disponibles en Europe.Le Seres 5 bénéficie d'unpour raccourcir le temps d'attente en route.La fonction V2L fournit une charge à de nombreux appareils électriques en itinérance (réchaud, cafetières de voyage).La fonction V2V peut aider à recharger des véhicules électriques en cas d'urgence.Le Seres 5 embarque 18 aides à la conduite : système de surveillance de la pression des pneus, stationnement panoramique à 360°, faisceau de conduite adaptatif (HMA), système d'alerte de franchissement de ligne, avertisseur de collision avant, etc..Conçu aux États-Unis, le SUV Seres 5 est produit en Chine au sein d'usines modernes selon les normes industrielles internationales et celles de l'industrie 4.0.Seres travaille avec des fournisseurs réputés dans le monde entier (Astemo, Longhorn, Bosch, Valeo, Pirelli, BASF, ...).Le Seres 5 a parcouru l'équivalent de 5 millions de kilomètres dans des conditions extrêmes (froid, chaleur, haute altitude, ...).Depuis 5 ans, le Seres 5 a subi plus d'une centaine de tests de sécurité.Le SUV électrique Seres 5 sera disponible à partir du mois de mars en France.La marque est distribuée depuis 2021 en France.La batterie est couverte par une garantie de 8 ans ou 160 000 km.Le véhicule bénéficie d'une garantie de 4 ans ou 100 000 km.