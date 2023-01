La Mercedes-Benz CLA Shooting Brake s'offre de très légères retouches

Laarbore des phares LED High Performance et des feux arrière à LED au graphisme modernisé.La, laet leaccentuent le caractère sportif du CLA Shooting Brake.Le CLA Shooting Brake est équipé de série de jantes en alliage de 17 pouces à cinq branches en argent vanadium ou un design à cinq doubles branches en noir brillant avec finition brillante.Dans sa version Mercedes-AMG, le CLA Shooting Brake arbore une calandre spécifique AMG à lamelles verticales, une jupe avant remodelée et un badge rond avec l'emblème AMG.L'habitacle repose sur un. Il comprend un écran de 7 pouces et un écran de 10,25 pouces de série.Deux écrans de 10,25 pouces avec un aspect grand écran sont disponibles en option.Le volant est garni de cuir Nappa de série.Des(AMG Line uniquement) rehaussent l'intérieur.Le volant chauffant est également disponible sur la version AMG line.Lessont équipés de série d'une combinaison de cuir synthétique Artico et de tissu gaufré tridimensionnel de couleur noire. La housse en tissu du siège confort est composée en totalité de matériaux recyclés.Ils sont disponibles en option en gris sauge tendance.La version Progressive line propose trois couleurs intérieures : noir, beige macchiato et gris sauge.Sur la version AMG line, le revêtement des sièges de série en cuir synthétique ARTICO/microfibre Microcut est disponible en brun bahia. Au total, cinq couleurs de garniture sont disponibles dans la ligne AMG : noir, brun bahia, gris sauge, gris titane perlé/noir et, poivre rouge/noir.L'équipement de base du CLA Shooting Brake comprend l'assistant de feux de route, la caméra de recul, le pack USB, un volant en cuir et des phares avant à LED.À partir des véhicules équipés de la ligne de finition Progressive, le véhicule est doté du Pack Stationnement et du Pack rétroviseurs.Le CLA Shooting Brake est équipé de la dernière génération duAvec les trois modes (Navigation, Assistance, Service) et les sept univers de couleurs, le combiné d'instruments et l'affichage central peuvent être personnalisés en fonction des souhaits du conducteur et de la situation.L'écran central offre des fonctions telles que la navigation, les médias, le téléphone, le véhicule, etc. et peut être utilisé de manière pratique comme un écran tactile.Une nouvelle fonctionnalité est la connectivité avec les smartphones via Apple CarPlay ou Android Auto Wireless.Le CLA Shooting Brake dispose d'un port USB-C supplémentaire et d'une capacité de charge USB accrue. Tous les ports USB sont désormais éclairés.Avec l'activation des services en ligne dans l'application Mercedes me , l'assistant vocal Hey Mercedes est plus capable de dialoguer et d'apprendre. Certaines actions peuvent également être déclenchées sans dire "Hey Mercedes". L'assistant vocal MBUX peut également expliquer les fonctions du véhicule.Le CLA Shooting Brake s'améliore en termes d' assistance à la conduite Avec le pack d'assistance, l'assistant de maintien dans la voie est contrôlé de manière beaucoup plus confortable par la commande de direction active.Le Pack Stationnement prend en charge le stationnement longitudinal et offre une visualisation à 360 degrés pour le stationnement assisté par caméra à l'aide d'images 3D.Lescomprennent des blocs quatre cylindres avec une transmission automatique DCT à 7 ou 8 vitesses.Les moteurs mild hybrides sont équipés d'une alimentation embarquée supplémentaire de 48 volts qui favorise l'agilité au démarrage avec 10 kW de puissance supplémentaire. L'alterno-démarreur entraîné par courroie améliore sensiblement le confort en permettant un démarrage du moteur à faible niveau de vibrations et de bruit ainsi que la marche en roue libre avec le moteur à combustion éteint. Lors du freinage et de l'accélération, l'alterno-démarreur récupère et alimente en énergie électrique le réseau de bord de 12 volts et la batterie de 48 volts. Celle-ci peut soutenir le moteur à combustion lors des accélérations.Lesbénéficient de plus de puissance. La batterie haute tension offre une capacité énergétique utilisable plus élevée, ce qui se traduit par une plus grande autonomie électrique. La puissance du moteur électrique augmente de 5 kW et atteint une puissance motrice de 80 kW.Pour la recharge, trois options sont disponibles : en plus de la norme de 3,7 kW, la batterie peut être rechargée en courant alternatif et jusqu'à 11 kW. Le CLA Shooting Brake continuent également à offrir la possibilité de charger la batterie en courant continu jusqu'à 22 kW. Une charge en courant continu de 10 % à 80 % prend environ 25 minutes.