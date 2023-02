Le break compact Suzuki Swace Hybrid bénéficie d'optimisations

Apparue en 2020, labénéficie de plusieurs optimisations.Tout comme le break Toyota Corolla Touring Sport Hybride dont il dérive directement, le break Suzuki Swace Hybrid reçoit uneainsi queLedu break Suzuki est légèrement revu avec unLa version Pack reçoit desavec une signature lumineuse renouvelée.Le changement le plus important concerne la. Celle-ci intègre un. Le système hybride de la Swace peut circuler davantage en mode tout-électrique, au bénéfice de l'efficience.La motorisation 1.8 litre hybride auto-rechargeable développe une puissance cumulée de, contre 122 ch précédemment.La consommation deet les émissions de CO2 en cycle mixte WLTP restent similaires à celles de la précédente version.La Suzuki Swace est dotée d'un. S'y ajoute un nouvel écran central haute définition de 8 pouces. S'y ajoute enfin, la connectivité Apple CarPlay sans fil et Android Auto.L'équipement de sécurité est enrichi.La Suzuki Swace Hybrid reçoit unqui agit pour prévenir d'un choc frontal ou dans une intersection.La finition Pack bénéficie d'une. Une fois stationné, la technologie signale tout risque de collision à l'ouverture des portes avec les véhicules arrivant par l'arrière.La Suzuki Swace Hybrid est réputée pour l'espace généreux qu'elle offre aux passagers et pour un volume de coffre qui peut atteindre 1 606 litres.