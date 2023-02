Le Sports Activity Coupé BMW X6 s'offre une mise à jour

présente la version actualisée du Sports Activity Coupé (SAC)La version mise à jour de la BMW X6 bénéficie d'et de nouveaux équipements dans le domaine desLa gamme de motorisations comprend de nouveaux moteurs dotés d'une hybridation légère 48V.Le caractère dynamique de la BMW X6 est renforcé grâce à lade série.Ces éléments de design prennent une forme spécifique pour la BMW X6 M60i xDrive.La face avant du SAC BMW X6 dispose de laet de lade BMW.Les projecteurs ont un contour fin avec des éléments d'éclairage de jour en forme de flèche.Des feux Shadow Line M sont disponibles en option.Laest proposée en option.Le pack M Sport Pro est disponible pour la BMW X6 M60i xDrive, avec des caractéristiques exclusives.La X6 profite de la dernière génération du système BMW iDrive avec BMW Curved Display.Un écran d'information de 12,3 pouces et un écran de contrôle de 14,9 pouces sont situés derrière une seule surface vitrée incurvée vers le conducteur.Le vaste remodelage de l'habitacle comprend des services numériques supplémentaires.Le tableau de bord est doté de série d'un revêtement en simili-cuir Sensafin.L'intérieur dispose également d'un insert en bois fin de série, de bouches d'aération fines, d'une barre d'éclairage d'ambiance avec rétroéclairage par LED et de la lettre du modèle ou du logo M.Un panneau de commande sur la partie basse de la console centrale avec un nouveau sélecteur de vitesse est également intégré.L'option Crafted Clarity propose des applications en verre pour certaines commandes.La dotation d'équipements de série comprendavec la sellerie en simili-cuir Sensafin.Les options comprennent des sièges les sièges confort, la ventilation active des sièges, la fonction massage, la sellerie tout-cuir Merino BMW Individual et la sellerie cuir intégral Merino BMW Individual.L'équipement de série comprend les éléments de design M Sport, ainsi que la climatisation automatique à 3 zones, les sièges chauffants pour le conducteur et le passager avant, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, un système de haut-parleurs hi-fi et un tuner radio numérique DAB.Des options exclusives sont au catalogue : Toit ouvrant panoramique en verre Sky Lounge, Pack Confort avec portes boissons chauffant et réfrigérant, système audio surround Diamond Bowers & Wilkins, système Travel & Comfort.Toutes les variantes du modèle sont désormais de série de la nouvelleet de laBMW xDrive à l'arrière.La BMW X6 bénéficie d'une gamme de moteurs entièrement actualisée offrant une meilleure efficacité grâce à l'électrification.Le moteur V8 de la BMW X6développe 530 ch.Le moteur diesel six cylindres en ligne de la BMW X6développe 298 ch.Lafait partie des équipements de série de la BMW X6.La liste des options disponibles comprend une suspension pneumatique adaptative à deux essieux, un pack xOffroad et suspension SelectDrive M Pro, y compris différentiel M Sport, une direction active intégrale (de série sur les modèles haut de gamme) et la stabilisation active du roulis.Le système de freinage intégré et le diagnostic numérique des pneus offrent une sécurité et une assurance accrues. L'équipement de série comprend des roues en alliage léger de 20 pouces et des roues de 21 pouces pour la variante haut de gamme. Des jantes en alliage léger d'une taille allant jusqu'à 22 pouces peuvent être spécifiées en option.L'avertisseur de collision avant est désormais capable de détecter les véhicules venant en sens inverse lorsqu'ils tournent à gauche (dans les pays où les véhicules roulent à droite) ainsi que les piétons ou les cyclistes lorsqu'ils tournent à droite.Sont également désormais inclus : l'assistant automatique de limitation de vitesse, le contrôle de la vitesse sur l'itinéraire, la navigation active, la reconnaissance des feux de circulation, l'assistant d'arrêt d'urgence, l'assistant de changement de voie et l'assistant de fusion Le Park Assist Pro permet de contrôler depuis l'extérieur de la voiture , à l'aide de l'application My BMW sur un iPhone d'Apple, le stationnement automatique dans les places et les manœuvres complètes sur une distance allant jusqu'à 200 mètres.Le système d'exploitation OS 8.0 apporte de nouvelles avancées numériques. L'assistant personnel intelligent BMW et l'écran incurvé BMW permettent une interaction intuitive et multimodale entre le conducteur et le véhicule grâce à un dialogue naturel et à des commandes tactiles et du BMW Live Cockpit Navigation Plus avec système de navigation BMW Maps.Le BMW Live Cockpit Navigation Pro est disponible en option comprenant l'affichage tête haute BMW plus la vue augmentée sur l'écran de contrôle ou l'écran d'information.Le lancement mondial de la BMW X6 actualisée débutera en avril 2023.Le SAC X6 est produit sur le site américain de BMW à Spartanburg.V8 essence, 48V, boite de vitesses Sport huit rapports et BMW xDrive.Chaine de transmission globale :Puissance de sortie maximale : 530 chCouple nominal : 750 NmMoteur BMW TwinPower Turbo :Cylindrée : 4395 cm3Puissance nominale : 530 ch entre 5500 et 6000 tr/minCouple nominal : 750 Nm entre 1800 et 4600 tr/minMoteur électrique :Puissance nominale : 12 chCouple maximum en entrée de transmission : 200 NmAccélération (0 à 100 km/h) : 4.3 secondesVitesse maximale : 250 km/h Consommation selon cycle WLTP : 11.4-12.3 l/100km Emissions de CO2 selon cycle WLTP : 258-279 g/kmNorme standard : Euro 6dSix cylindres en ligne diesel, 48V, boite de vitesses Sport huit rapports et BMW xDrive.Chaine de transmission globale :Puissance de sortie maximale : 298 chCouple nominal : 670 NmMoteur BMW TwinPower Turbo :Cylindrée : 2993 cm3Puissance nominale : 286 ch à 4000 tr/minCouple nominal : 650 Nm entre 1500 et 2500 tr/minMoteur électrique :Puissance nominale : 12 chCouple maximum en entrée de transmission : 200 NmAccélération (0 à 100 km/h) : 6.1 secondesVitesse maximale : 233 km/hConsommation selon cycle WLTP : 7.0-7.9 l/100km Emissions de CO2 selon cycle WLTP : 184-208 g/kmNorme standard : Euro 6d