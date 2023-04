La grande routière Volkswagen ID.7 électrique affiche une autonomie WLTP pouvant aller jusqu'à 700 km

Laélectrique est leLe premier modèle électrique de la marque Volkswagen sur le segment des grandes routières est dotée d'une, d'unet denovatrices.Mesurant, l'ID.7 bénéficie d'une aérodynamique optimisée. Son toit plongeant s'incline vers l'arrière et contribue à un coefficient de traînée bas de 0,23 (en fonction des équipements ).Avec sonet ses, la voiture offre à ses cinq occupants unAmenée à remplacer la Volkswagen Passat , l'ID.7 électrique assure la combinaison entre uneet une génération devisant à une autonomie pouvant aller, en fonction de la taille de la batterie,L'ID.7 est le premier modèle électrique Volkswagen issu de la plateforme modulaire MEB à être doté de la nouvelle génération de moteurs à haute efficacité, baptisé en interne Volkswagen APP550.Développant(210 kW) sur l'ID.7, quelle que soit la taille de la batterie, c'est le moteur le plus puissant et au couple le plus élevé de toute la gamme de modèles Volkswagen ID.La principale amélioration apportée au moteur électrique APP550 concerne la, donc l'autonomie de la grande routière électrique.La voiture Volkswagen affiche desL'ID.7 considère avoir le caractère idéal pour les longs trajets, en particulier pour les « gros rouleurs ».Au sein de l'ID.7, les systèmes d'assistance comme lefondé sur l'intelligence en essaim sont capables d'assurer la direction latérale et longitudinale de la voiture en cas de besoin.A la demande du conducteur, le système Travel Assist permet à l'ID.7 d'offrir son assistance pour les changements de voie sur les autoroutes à plusieurs voies à partir de 90 km/h. Le conducteur n'a qu'à surveiller le processus. Le système Travel Assist fondé sur l'intelligence en essaim ne peut être utilisé que dans les limites prévues par le système. Le conducteur doit rester prêt à tout moment à prendre la main sur les systèmes d'assistance. Le fonctionnement de ces systèmes peut être interrompu à tout moment.C'est aussi le cas pour les manœuvres de stationnement : la Volkswagen ID.7 entièrement électrique soulage le conducteur en assurant un certain nombre de manœuvres en toute autonomie.Lesur une distance pouvant aller jusqu'à 50 mètres permet au conducteur de surveiller la manœuvre en restant dans le véhicule ou même en dehors du véhicule, à partir de l'application pour smartphone dédiée.La grande routière Volkswagen revendique un confort première classe pour les passagers grâce à une climatisation évoluée, aux sièges Climatronic avec fonction massage ou encore au toit panoramique en verre intelligent « smart glas ».Lesou encore le(occultation variable) constituent quelques-uns des équipements optionnels de confort de l'ID.7.Il suffit en d'appuyer sur un bouton pour augmenter ou diminuer électroniquement l'opacité du toit panoramique à vitrage intelligent « smart glas ». Le réglage peut aussi s'effectuer par commande vocale grâce au nouvel assistant vocal « IDA ».Les sièges avant proposés en option sont dotés d'un système de climatisation électronique adaptative qui permet de réchauffer ou de refroidir les sièges ainsi que de les sécher. Ils disposent également d'une fonction massage.La gamme d'équipements optionnels est complétée par un système sonore Harman Kardon de 700 W comprenant 14 enceintes haute définition avec speaker central à l'avant et subwoofer au niveau du coffre.La routière de près de cinq mètres de long se distingue par son concept de commande et d'affichage revisité.Les principales fonctionnalités de ce concept d'affichage et de commande à bord incluses dans la dotation de série sont un écran de 38 cm (15 pouces) pour le système d'infodivertissement, un affichage tête haute en réalité augmentée ; une commande de climatisation intégrée au système d'infodivertissement, des touches favorites personnalisables et une commande tactile sensitive rétroéclairée (touch slider).Thomas Schäfer, CEO de la marque Volkswagen: « Avec le lancement de l'ID.7, nous entamons une nouvelle étape de notre offensive électrique. Cette berline offre un niveau élevé de confort et une grande autonomie. Dès 2026, nous serons le premier constructeur automobile à proposer une gamme de modèles électriques aussi vaste, allant d'un modèle d'entrée de gamme accessible pour moins de 25 000 euros à l'ID.7, le nouveau fleuron de la gamme. »Kai Grünitz, Membre du Directoire en charge du Développement Technique : « Le modèle ID.7, basé sur la plateforme MEB, entend établir de nouvelles références en matière d'efficience. Nous tablons sur une autonomie allant jusqu'à 700 km en cycle WLTP, rendue possible grâce à une aérodynamique optimisée et à une nette amélioration de l'efficience de la motorisation et de la gestion thermique. »L'ID.7 arrivera en Europe et en Chine à l'et en Amérique du Nord en 2024.La Volkswagen ID.7 destinée aux marchés européen et nord-américain sera construite dans l'usine Volkswagen d'Emden, et la version destinée à la Chine sera produite localement.