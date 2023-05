La troisième génération du Volkswagen Touareg bénéficie d'améliorations

La troisième génération du grand SUV haut de gammebénéficie d'améliorations.Ledu Touareg a été affiné.À l'avant, l'unité complète composée de la calandre et des blocs optiques ainsi que la jupe avant ont été redessinées.Lesà l'avant et les feux arrière à LED, conçus comme un bandeau lumineux, sont les éléments marquants de l'évolution esthétique du Touareg. Ils intègrent un logo Volkswagen éclairé en rouge.Les feux matriciels à LED IQ .Light HD projettent un tapis lumineux directement sur la voie de circulation grâce à plus de 38 000 LED interactives.Les feux de route non éblouissants peuvent être activés continuellement en dehors des agglomérations car, grâce aux LED interactives, les véhicules circulant en sens inverse et les voitures qui précèdent sont occultés.Le concept d'affichage et de commande du grand SUV Volkswagen a été repensé.L'équipement de série du Touareg comprend l'. Celui-ci se compose du Digital Cockpit et du système d'infodivertissement Discover Pro Max. Diverses fonctions de l'Innovision Cockpit, telles que la navigation à l'échelle de la voie de circulation et les données cartographiques HD haute résolution, ont été optimisées.Le Touareg est équipé de série d'un, étroitement intégré à l'électronique de la suspension. Si une charge de toit est détectée, le système de contrôle tel que l'ESC (Electronic Stability Control) peut réagir de façon anticipée afin d'accroître la stabilité de la conduite. En revanche, s'il n'y a pas de charge sur le toit, les systèmes autorisent des performances plus sportives.Selon la version, le Touareg est disponible avec la compensation active du roulis (trains roulants à régulation adaptative) et la transmission intégrale. Cela améliore encore la dynamique de conduite du SUV haut de gamme Volkswagen.Le Touareg est équipé de série d'unEn outre,. Parmi ces systèmes, on trouve notamment les technologies suivantes :- « Travel Assist » (conduite assistée jusqu'à la vitesse maximale)- « Park Assist Plus avec contrôle à distance » (utilise une application permettant de sortir d'une place de stationnement et de s'y garer automatiquement, le conducteur peut commander le stationnement depuis l'extérieur)- « Trailer Assist » (manœuvre assistée avec remorque)- « Nightvision » (assistance à la vision nocturne)Le Touareg sera commercialisé en. En plus du moteur à essence turbocompressé, deux moteurs turbodiesel ainsi que deux propulsions hybrides rechargeables seront proposées.En France, seules lesseront commercialisées.Tous les moteurs sont couplés à uneet à la4Motion.Leest le modèle doté de la motorisation la plus puissante avec un moteur à essence V6 et un moteur électrique pour une puissance totale combinée de(340 kW).Plus de 1,13 million d'unités du Volkswagen Touareg ont été vendues depuis le lancement du Touareg en 2002.