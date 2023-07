Aston Martin Valour : une édition spéciale exclusive à moteur V12 et transmission manuelle

L'Aston Martin Valour célèbre le 110ème anniversaire d'Aston Martin

L'édition spéciale hautes performances célèbre le 110ème anniversaire d'en honorant sa tradition de voitures de sport à moteur avant.Lede l'Aston Martin Valour réinvente la V8 Vantage des années 1970/1980 et la voiture de course « Muncher » du Mans, basée sur la Vantage de 1980, en utilisant des matériaux et des technologies de pointe.La Valour affiche lestypiques des voitures de sport d'Aston Martin.Entièrement fabriquée en, la carrosserie marie le langage de conception contemporain d'Aston Martin avec des éléments de l'emblématique V8 Vantage des années 1970.Lecomporte un grand évent en «fer à cheval» et deux conduits Naca pour fournir une ventilation suffisante pour le V12 à double turbocompresseur qui se trouve en dessous. La forme de la calandre d'Aston Martin a été modifiée pour améliorer à la fois la forme et la fonction. La section centrale est définie par des virures en aluminium, tandis que de grandes prises d'air en fibre de carbone de chaque côté alimentent le moteur et les freins en air frais.Leproéminent et les évents d'aile avant incorporés dans les flancs de la Valour fonctionnent avec le panneau de l'écran arrière avec des exoblades générant des vortex, et une queue Kamm relevée et un diffuseur proéminent pour atteindre l'équilibre aérodynamique.L'arrière présente également un graphique de feux arrière spectaculaire, avec des grappes de lames de lumière LED (six de chaque côté).Positionné entre les éléments profonds du diffuseur arrière se trouve la pièce maîtresse du design arrière de Valour ; un système d'échappement à triple tuyau d'échappement fabriqué en acier inoxydable léger.La voiture de sport à moteur avant Valour est animée par unBénéficiant d'un calibrage unique, le groupe motopropulseur V12 biturbo de 5.2 litres développe une puissance deet un couple de 753 Nm.La Valour à moteur V12 à double turbocompresseur à l'avant et transmission manuelle à six vitesses est destinée aux conducteurs fortunés qui recherchent uneLa Valour a été réalisée en utilisant les toutes dernières technologies, méthodes et matériaux.Un différentiel mécanique à glissement limité renforce la sensation de connexion directe entre la voiture et le conducteur, avec le soutien supplémentaire et l' assurance des systèmes électroniques de contrôle de la traction et de la stabilité.Les(Sport, Sport plus et Track) sont réglés pour offrir une réponse de l'accélérateur, une gestion du couple et un caractère sonore méticuleusement évalués.La Valour reçoit une suspension sur mesure, avec des, des ressorts et des barres anti-roulis, spécialement adaptés à la voiture.Dotée dede série, la Valour dispose d'une grande puissance de freinage avec des disques avant mesurant 410 mm x 38 mm et saisis par des étriers à 6 pistons.À l'arrière, des disques de 360 mm x 32 mm sont associés à des étriers à 4 pistons.Les disques carbone-céramique sont conçus pour résister à la décoloration des freins à des températures allant jusqu'à 800 degrés.La Valour repose sur deséquipées de pneus Michelin Pilot Sport S 5 spécifiques (pneus avant 275/35 R21 et 325/30 R21 sur le arrière).La production de la Valour devrait commencer à Gaydon au troisième trimestre de 2023.Les premières livraisons devraient intervenir au cours du quatrième trimestre de 2023.La production de la série spéciale spectaculaire Valour sera limitée à 110 unités.