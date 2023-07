Le pick-up double cab Ineos Grenadier Quartermaster revendique des capacités tout-terrain sans compromis

lève le voile sur leLe pick-up double cab d'Ineos Automotive allie les qualités du Grenadier Station Wagon à des capacités de chargement plus polyvalentes Conçu en parallèle du Grenadier Station Wagon, le pick-up double cab offreLe Grenadier Quartermaster partage de nombreuses similitudes avec le Station Wagon en termes d'architecture et de composants.Sonest néanmoins plus long de 305 mm.Il dispose ainsi d'uneSon empattement long permet de transporter facilement une palette Europe de 1 200 mm x 800 mm.Avec uneet uneidentique à celle du Grenadier Station, le Grenadier Quartermaster est capable deetIl affiche une grande polyvalence au quotidien grâce àdans l'espace de chargement (rails en option), un système Power Take-Off de 400 W, une barre de fixation intégrée et un hayon de 1 280 mm qui peut supporter une charge de 225 kg en position ouverte.Le pick-up double cab Grenadier Quartermaster est équipé d'unet d'uneUnet unesont installés de série (verrouillages de différentiel avant et arrière en option).Le Grenadier Quartermaster est également doté de la mêmeet unLe Grenadier Quartermaster se singularise pas ses, avec une garde au sol de 264 mm, une profondeur de gué de 800 mm et des angles d'attaque, de basculement et de fuite inégalés.Le Grenadier Quartermaster entre dans la catégorie des véhicules utilitaires N1 de l'UE et sera proposé en finition standard, Trialmaster et Fieldmaster.Le Quartermaster sera disponible avec un large éventail d'accessoires qui permettent aux conducteurs de l'adapter à leurs propres besoins.Son compartiment de chargement peut être équipé d'un cadre robuste et d'un toit en toile imperméable ou d'un couvre-tonneau enroulable et verrouillable, tandis qu'un porte-bagage peut recevoir divers supports permettant d'accroître les capacités de chargement et de transporter du matériel d'expédition tel que des jerricans, des plaques pour sable et des pelles.