Le SUV familial Hyundai Santa Fe de cinquième génération se singularise par une large baie de hayon

lève le voile sur leLe SUV familial de cinquième génération reprend lede son prédécesseur, tout en bénéficiant d'évolutions majeures développées en tenant compte des tendances en matière de vie en plein air.Le SUV familial Hyundai Santa Fe affiche uncaractérisé par uneLe Santa Fe doit sonà son empattement allongé et à sa vaste baie de hayon.L'approche anticonformiste repose sur une typologie de design extérieur axée sur le style de vie afin de maximiser la capacité de chargement et de le rendre plus adapté aux activités de plein air.La face avant dégage une impression de grandeur avec un, des projecteurs en forme de ‘H' et desaux lignes acérées.Les projecteurs en forme de 'H' font écho au profil en 'H' de la partie inférieure du bouclier.Les éléments de design en forme de 'H' se veulent une réinterprétation du logo 'H' de Hyundai.De profil, le SUV doit son look robuste à son, souligné par une ligne de toit étirée, des ailes proéminentes, des passages de roue aux lignes acérées, un porte-à-faux avant court et des jantes de 21 pouces.Les feux arrièrent en forme de 'H' font écho aux projecteurs en 'H' pour créer une unité et conférer une présence lumineuse distinctive sur la route, de jour comme de nuit.Le SUV Hyundai aux lignes puissantes arbore un design extérieur robuste et soigné tout en offrant un intérieur spacieux qui s'ouvre vers l'extérieur grâce à une large baie de hayon.La vaste baie de hayon ouvre sur un immense espace intérieur.Lesgarantissent un espace intérieur de tout premier ordre.Le design intérieur est marqué par des, avec un motif en 'H' au niveau de la planche de bord et des ouïes de ventilation qui rehaussent la sensation d'ouverture de l'habitacle.Le raffinement intérieur se perçoit dans toute une série d'équipements high-tech, à l'image de l'affichage panoramique incurvé. L'affichage incurvé connecte le combiné d'instrumentation numérique de 12,3 pouces et le système d'infodivertissement, et contribue à améliorer la visibilité du conducteur.Les sièges et le ciel de pavillon de couleur vive créent une sensation d'espace, tandis que les inserts façon bois doux au toucher et les sièges en cuir Nappa délicatement brodés confèrent à l'habitacle un style sophistiqué.Le SUV Hyundai intègre de nombreuxLe ciel de pavillon en suédine, les tapis de sol et les dossiers de sièges de deuxième et troisième rangées sont fabriqués à partir de plastique recyclé, tandis que les rembourrages de sécurité et les garnissages de porte sont réalisés en similicuir écologique.Le Hyundai Santa Fe de nouvelle génération sera présenté en première mondiale en août prochain.