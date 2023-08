La Mercedes-AMG GT Coupé revendique des caractéristiques de conduite hautement dynamiques

La Mercedes -AMG GT Coupé de deuxième génération allie desà une plus grande facilité d'utilisation au quotidien.Des composants high-tech tels que la suspension AMG Active Ride Control avec stabilisation active du roulis, la direction de l'essieu arrière de série et l'aérodynamique active affûtent le profil de conduite du coupé sportif AMG.Le coupé sportif d'Affalterbach déploie la puissance du moteur biturbo AMG 4.0 litre V8 sur la route grâce à la transmission intégrale AMG Performance 4MATIC plus entièrement variable.L'architecture de la voiture de sport AMG et la structure de la carrosserie en aluminium composite permettent une configuration en 2 plus 2 places.Le lancement de la Mercedes-AMG GT Coupé aura lieu avec l'AMG GT 55 4MATIC plus Coupé d'une puissance de 350 kW (476 ch) et le Coupé AMG GT 63 4MATIC plus développant une puissance de 430 kW (585 ch).L'empattement long, les porte-à-faux courts et le pare-brise fortement incliné confèrent au coupé AMG GT une allure puissante.Les proportions équilibrées avec vision panoramique, passages de roue volumineux et vue avant expressive donnent l'impression d'une voiture de sport puissante.La vue latérale se caractérise par des surfaces subtilement modelées, sans angles ni arêtes, jusqu'aux poignées de porte encastrées.L'allure dynamique de l'épaulement arrière confère au véhicule une touche de voiture résolument de sport.Le déflecteur arrière actif s'intègre au grand hayon.La calandre large et profonde AMG crée une présence dominante.Les phares avec Digital Light soulignent le caractère singulier.Les feux de jour avec leurs trois « points lumineux » renforcent encore l'identité visuelle.La prise d'air inférieure donne à l'avant une largeur optique supplémentaire.Le design compact avec sa silhouette « fastback » et un grand hayon permet un arrière bas et arrondi avec un déflecteur actif et déployable.La garniture d'aile crée un contraste accentué avec les surfaces nettes et pleines.L'épaulement fortement prononcé confère au véhicule un équilibre entre élégance et sportivité.Les feux arrière à LED plats et connectés horizontalement sont intégrés dans le design de l'arrière.Les feux arrière sombres à LED sont en symbiose avec les phares avant grâce à la signalétique tridimensionnelle des « points lumineux ».Le diffuseur arrière, avec sa double sortie d'échappement formellement intégrée, parachève le design de l'arrière.Le design intérieur reprend les gènes des voitures de sport hautes performances d'AMG.Les matériaux, la qualité de fabrication et le souci du détail soulignent le caractère luxueux de l'habitacle.Le design du poste de pilotage, jusqu'à l'écran de la console centrale, est axé sur le conducteur.Le combiné d'instruments entièrement numérique est intégré dans une visière tridimensionnelle.Le concept dimensionnel avec 2 plus 2 sièges en option offre un vaste espace à l'intérieur pour un coupé sport.Les sièges arrière conviennent à un usage quotidien pour des personnes mesurant jusqu'à 1,5 mètre.Le grand hayon Easy Pack avec la fonction Handsfree Access facilite le chargement et le déchargement.Le compartiment à bagages peut être agrandi en rabattant les dossiers de la banquette arrière.La console centrale se fond dans la partie inférieure du tableau de bord.Le centre fonctionnel et optique est l'écran tactile multimédia de 11,9 pouces en format portrait.L'apparence du combiné d'instruments peut être personnalisée grâce à des vues principales pouvant être sélectionnées individuellement. Il offre un large contenu spécifique à AMG dans cinq styles d'affichage. Des éléments de menu exclusifs tels que « AMG Performance » ou « AMG Track Pace » soulignent le caractère sportif.Dans le menu AMG Performance, le conducteur peut consulter un vaste éventail de données en effleurant du doigt différentes icônes : de la puissance, du couple ou de l'accélération latérale à la répartition de la puissance de la transmission intégrale en passant par l'état actuel du véhicule avec pression des pneus et température des fluides. Les angles des roues des essieux avant et arrière ou la pression d'huile du système de stabilisation active du roulis peuvent également être affichés.À l'aide du bouton capacitif situé sur la barre de commande sous l'écran central, le conducteur sélectionne diverses fonctions telles que le volume des médias, les systèmes d'assistance, les fonctions du véhicule ou le mode de conduite approprié, de « Confort » à « Race ».L'affichage tête haute (en option) permet de visualiser en trois dimensions les informations et les actions pertinentes dans la situation de la conduite.Les sièges sport AMG sont réglables électriquement et dotés d'appui-têtes intégrés.Les sièges AMG Performance (en option) sont encore plus sportifs, avec des appui-têtes intégrés et des ouvertures de ventilation dans les dossiers. Les renforts latéraux des sièges multi contours en option se rétrécissent automatiquement dans les programmes de conduite Sport, Sport plus et Race afin d'assurer un soutien latéral optimal à tout moment.Les trois doubles branches arrondies du volant AMG Performance allient stabilité et légèreté.La jante du volant avec méplat gainée de cuir nappa ou de cuir nappa/microfibre Microcut, peut être chauffée.Un tapis de détection est inclus pour détecter la présence de mains. Si le conducteur ne garde pas les mains sur le volant pendant un certain temps, un avertissement est émis qui finit par déclencher l'assistant d'arrêt d'urgence si le conducteur demeure inactif.Les deux boutons du volant AMG permettent de contrôler d'importants programmes et fonctions de conduite.La boîte de vitesses AMG Speedshift MCT 9G peut être actionnée rapidement et précisément à la main à l'aide des palettes de changement de rapports en aluminium disposées à gauche et à droite à l'arrière du pourtour du volant.Le mélange d'aluminium, d'acier, de magnésium et de matériaux composites à base de fibres permet d'obtenir une grande rigidité possible et un poids réduit. Les sections transversales optimisées des matériaux et les formes des composants créent de l'espace pour les équipements de confort et de sécurité, la technologie de pointe et le grand volume du coffre.L'efficacité aérodynamique, une relation équilibrée entre une faible résistance à l'air et une portance réduite, a constitué l'un des principaux axes de développement de l'AMG GT Coupé.Le coupé sportif AMG bénéficie des nombreux éléments aérodynamiques actifs à l'avant et à l'arrière.Tous les éléments optimisateurs de flux sont intégrés dans le design extérieur.L'aérodynamique de l'AMG GT Coupé répond aux exigences complexes de stabilité de conduite, de résistance à l'air, de refroidissement et de bruit du vent. L'équilibre aérodynamique permet de désamorcer les situations de conduite critiques, à l'instar de manœuvres d'évitement soudaines à grande vitesse.Le système de contrôle actif de l'air en deux parties Airpanel constitue un élément clé dans le développement de l'aérodynamique. La première partie fonctionne avec des lamelles verticales dissimulées derrière la prise d'air inférieure de la jupe avant. La seconde partie est située derrière la prise d'air supérieure et comporte des lamelles horizontales. Normalement, toutes les lamelles sont fermées. Cette position réduit la résistance à l'air et permet de diriger l'air vers le bas de caisse, ce qui réduit la portance à l'avant. Ce n'est que lorsque certaines températures ont été atteintes sur des composants prédéfinis et que le besoin d'air de refroidissement est élevé que les ailettes s'ouvrent (le second système ne s'ouvre qu'à partir d'une vitesse de 180 km/h) et permettent à un maximum d'air de refroidissement de circuler vers les échangeurs de chaleur.Un autre élément actif est le déflecteur arrière rétractable intégré au couvercle du coffre. Il change de position en fonction de la situation de conduite. Le logiciel de contrôle prend en compte de nombreux paramètres, notamment la vitesse de conduite, l'accélération longitudinale et latérale et la vitesse de braquage. Au-dessus de 80 km/h, le déflecteur adopte cinq positions angulaires différentes pour optimiser la stabilité de la conduite ou réduire la résistance à l'air.L'élément aérodynamique actif, dissimulé dans le soubassement à l'avant du moteur, contribue également à améliorer la tenue de route. Le profilé en carbone, qui pèse environ deux kilogrammes, réagit à la position des programmes d'entraînement AMG et s'abaisse automatiquement d'environ 40 millimètres à une vitesse de 80 km/h. Cela crée un effet Venturi, qui aspire la voiture sur la route et réduit la portance sur l'essieu avant. Le conducteur le ressent positivement dans la direction car l'AMG GT Coupé peut être dirigé avec plus de précision dans les virages, avec une stabilité directionnelle accrue.Un Pack aérodynamique est disponible en option. Il comprend des flics supplémentaires sur les prises d'air extérieures et les passages de roue. À l'arrière, le flux d'air est optimisé par des flics latéraux sur la jupe arrière, un diffuseur plus grand et un aileron arrière fixe. Le Pack aérodynamique réduit la portance sur l'essieu avant et augmente la force d'appui sur l'essieu arrière.Lors de son lancement, l'AMG GT Coupé sera proposé avec deux niveaux de performance du moteur biturbo V8 AMG de 4.0 litres.Les moteurs AMG sont assemblés entièrement à la main sur le site de l'entreprise à Affalterbach selon le principe « Un homme, Un moteur ».Pour la GT 55 4MATIC plus, le V8 développe une puissance de 350 kW (476 ch) et un couple maximal de 700 Nm. Accélérer de 0 à 100 km/h prend 3,9 secondes, la vitesse maximale sur circuit étant de 295 km/h.Sur le modèle GT 63 4MATIC plus , le moteur délivre une puissance de 430 kW (585 ch) et un couple maximal de 800 Nm sur une plage de régime allant de 2 500 à 4 500 tr/min. Accélérer de 0 à 100 km/h prend 3,2 secondes, la vitesse maximale sur circuit étant de 315 km/h.Le moteur de l'AMG GT Coupé est doté d'un nouveau carter d'huile, d'un refroidisseur intermédiaire repositionné et d'un système de ventilation active du carter. Les orifices d'entrée et de sortie ont été optimisés pour un échange de gaz plus efficace et l'acheminement des gaz d'échappement vers le boîtier du convertisseur catalytique et le filtre à particules Otto a été élargi.Le huit cylindres impressionne par son développement de la puissance, avec une poussée intense dans toutes les plages de régime du moteur.La boîte de vitesses AMG Speedshift MCT 9G est spécialement adaptée aux exigences de l'AMG GT Coupé avec des temps de passage courts et. Un embrayage de démarrage humide remplace le convertisseur de couple. Il optimise la réponse aux commandes de la pédale d'accélérateur, en particulier lors de l'accélération et des variations de charge.Les deux modèles V8 sont équipés de la transmission intégrale AMG Performance 4MATIC plus entièrement variable. La répartition entièrement variable du couple sur les essieux avant et arrière garantit une traction optimale à la limite physique. Le conducteur peut également compter sur un niveau élevé de stabilité et de sécurité de conduite sur route sèche comme sur route mouillée ou enneigée. Le passage de la transmission arrière à la transmission intégrale et vice versa se fait en continu, sur la base d'une matrice qui intègre le contrôle intelligent dans l'architecture globale du système du véhicule.Un embrayage à commande électromécanique relie de façon variable l'essieu arrière entraîné en permanence à l'essieu avant. La répartition optimale du couple est continuellement calculée en fonction de la situation de conduite.Le coupé peut être conduit d'une manière continuellement variable, de la transmission intégrale axée sur la traction avec une répartition de la puissance 50:50 entre les essieux avant et arrière, à la transmission 100 % arrière. Outre la traction et la dynamique latérale, la transmission intégrale améliore la dynamique longitudinale du véhicule, pour des accélérations encore plus puissantes.L'AMG GT Coupé est doté d'un essieu avant multibras dont les cinq bras sont entièrement disposés dans la jante. Les éléments de contrôle et de suspension des roues, qui sont indépendants les uns des autres, permettent une accélération latérale élevée avec des influences minimales sur le système de direction. Une construction à cinq bras guide les roues sur l'essieu arrière.Pour réduire les masses non suspendues, tous les bras de suspension, fusées d'essieux et supports de roues des essieux avant et arrière de l'AMG GT Coupé sont en aluminium forgé.Le concept multibras commande chaque roue avec le minimum de mouvements élastiques. Le carrossage élevé et la stabilité de la voie permettent des vitesses élevées dans les virages et un contact optimal avec la route à la limite supérieure des virages. Cela se reflète dans une la dynamique latérale et la stabilité de conduite à grande vitesse ainsi que dans la réaction accommodante aux influences extérieures telles que les vents de travers, les bosses ou les sauts de coefficients de frottement.Une connexion directe de l'amortisseur au support de roue arrière réduit les vibrations et les fluctuations indésirables de la charge de la roue. Les éléments de contrôle et de suspension des roues, indépendants les uns des autres, permettent une accélération latérale élevée avec des influences minimales sur le système de direction.Le coupé AMG GT bénéficie d'une suspension AMG Active Ride Control avec stabilisation du roulis. Des éléments hydrauliques actifs remplacent les barres antiroulis mécaniques classiques de type ressort de torsion et compensent les mouvements de roulis du coupé AMG GT en quelques fractions de seconde. Les amortisseurs adaptatifs disposent également de deux connexions hydrauliques. L'une se trouve du côté de la compression de l'amortisseur et l'autre du côté de la tension. Les compartiments d'amortissement sur les quatre roues et les conduites sont reliés directement via les valves de réglage des amortisseurs adaptatifs.L'interconnexion hydraulique des quatre jambes de force et la régulation de la pression de la pompe et des vannes de commutation permettent d'obtenir un très grand nombre de roulis tout en réduisant les mouvements de roulement. Toutes les barres de torsion, de zéro à rigides, peuvent être affichées automatiquement. Les irrégularités qui se produisent d'un côté sont compensées individuellement. Dans les virages dynamiques, le système hydraulique réduit activement les pertes de charge.En cas de conduite en ligne droite, le système s'ouvre complètement en fonction du programme et de la situation de conduite. Le système compense les obstacles individuels qui entraîneraient sinon des mouvements de roulis.Le système hydraulique de la suspension AMG Active Ride Control alimente également le système de levage de l'essieu avant en option. Le cas échéant, l'avant peut être surélevé de 30 millimètres lors de l'entrée dans un parking souterrain ou pour le franchissement de ralentisseurs.Le coupé AMG GT est équipé d'un différentiel de blocage de l'essieu arrière à commande électronique. Non seulement la traction des roues motrices de l'essieu arrière est améliorée, mais les vitesses de virage dans la zone limite augmentent également. En outre, la stabilité de la conduite est optimisée lors des changements de voie à grande vitesse.L'AMG GT Coupé est équipé d'une direction active de l'essieu arrière. En fonction de la vitesse, les roues arrière braquent soit dans la direction opposée (jusqu'à 100 km/h), soit dans la même direction (à plus de 100 km/h) que les roues avant.Le système de freinage composite haute performance AMG affiche d'excellentes valeurs de décélération et un dosage précis. Le disque de frein (en acier moulé) et le pot de frein (en aluminium) sont reliés par des goupilles spéciales. Le système de freinage se distingue par ses courtes distances de freinage, la sensibilité de son comportement et sa grande stabilité, même sous des charges extrêmes.Les six programmes de conduite AMG Dynamic Select « Glissant », « Confort », « Sport », « Sport plus », « Individuel » et « Race » permettent d'obtenir un large éventail de caractéristiques du véhicule, de confortable à dynamique. Chacun de ces programmes de conduite offre une expérience de conduite individuelle qui correspond aux différentes conditions de conduite.Dans le cadre des programmes d'entraînement AMG Dynamic Select, les modèles AMG GT disposent également de la fonction AMG Dynamics. Ce contrôle intégré de la dynamique de marche élargit les fonctions stabilisatrices de l'ESP avec des interventions agiles au niveau de la transmission intégrale, des caractéristiques de la direction et d'autres fonctions de l'ESP. Dans les virages dynamiques, une brève application des freins sur la roue arrière à l'intérieur du virage provoque un moment de lacet défini autour de l'axe vertical pour une direction spontanée et précise. Le spectre varie d'extrêmement stable à très dynamique.Le système AMG Track Pace enregistre plus de 80 données spécifiques au véhicule (la vitesse, l'accélération, l'angle de braquage, l'actionnement de la pédale de frein, etc.) dix fois par seconde pendant la conduite sur un itinéraire défini. 40 paramètres peuvent être affichés en direct dans l'écran « Télémétrie », jusqu'à quatre d'entre eux en même temps.Les temps au tour et par secteur s'affichent sur l'écran multimédia, l'affichage tête haute et le combiné d'instruments, ainsi que des outils d'entraînement et d'analyse supplémentaires.La navigation dans l'affichage tête haute indique les angles de virage et les points de freinage, ce qui aide à trouver la meilleure trajectoire sur circuit.