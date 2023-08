La Volkswagen Passat SW entièrement revisitée bénéficie des dernières innovations technologiques

lève le voile sur laLa classe affaires selon Volkswagen est dotée d'uneÀ la fois épurée et athlétique, la silhouette de la Passat SW réussit à en faire un modèle Volkswagen clairement identifiable quel que soit l'angle de vue.Le tableau de bord s'appuie sur la dernière génération du système d'infodivertissement modulaire MIB4, qui repose sur nouveau concept d'affichage à bord et offre davantage d'intuitivité à l'utilisateur.Les différentes fonctionnalités du tableau de bord numérique ont été entièrement revisitées.La Passat SW affiche un volume du coffre pouvant atteindre 1 920 litres.La neuvième génération de la Passat SW s'appuie sur la(MQB evo) qui bénéficie des dernières innovations technologiques.La gamme de motorisations de la Passat SW se compose deLa Passat SW peut être équipée d'une(mild-hybrid) eTSI de 48 V développant 110 kW (150 ch) qui assure la transformation de l'énergie cinétique en énergie électrique et permet de circuler en mode roue libre sans utiliser le moteur thermique.Deux motorisationsde 150 kW (204 ch) et 195 kW (265 ch) (2.0 TSI) ainsi que(2.0 TDI) développant 90 kW (122 ch), 110 kW (150 ch) et 142 kW (193 ch) complètent la gamme de moteurs disponibles.La dotation de série comprend une(DSG).Les versions essence turbo 195 kW (265 ch) et diesel turbo 195 kW (265 ch) sont équipées de série de la, tandis que les autres variantes sont à traction avant.Les(eHybrid) développent une puissance de respectivement 150 kW (204 ch) et 200 kW (272 ch). Associés à une nouvelle batterie de 19,7 kWh (capacité nette), les moteurs électriques permettent d'atteindre près de 100 km d'autonomie en mode entièrement électrique.Les moteurs électriques combinés à un moteur essence 1.5 TSI evo permettent d'atteindre une autonomie totale de près de 1 000 km.La batterie peut être branchée sur uneLes deux motorisations hybrides rechargeables (eHybrid) permettent d'effectuer une recharge rapide en courant continu ( CC ) avec une puissance allantLa Passat SW peutetLa Passat SW peut ainsi être dotée en option du système Park Assist Plus, du système Park Assist Pro et d'une fonction mémoire pour le système Park Assist Pro.Le dispositif d'aide à la conduite Park Assist Pro permet deLorsque la Passat SW est dotée de la fonction mémoire pour le système Park Assist Pro, ce dernier enregistre sur demande les derniers 50 mètres parcourus. Lorsque la Passat SW effectue de nouveau le même trajet (arrivée à sa place de stationnement habituelle), elle propose d'assurer la manœuvre de stationnement de manière autonome.La Passat SW peut effectuer une sortie de stationnement autonome.Le(« DCC Pro ») repose sur le recours à des amortisseurs à deux valves.Les sièges ergoActive Plus avec dispositif pneumatique de massage à 10 points de pression contribuent à améliorer le confort pour les passagers.La nouvelle génération de la Passat, disponible uniquement en break SW, sera disponible sur le marché au premier trimestre 2024.Forte de plus de 34 millions d'exemplaires écoulés, la Passat est le modèle Volkswagen le plus vendu de tous les temps après la Golf et devant la Coccinelle