La Mercedes Classe E All-Terrain est équipée d'une suspension pneumatique Airmatic à chambre unique

Après la berline et le break , leest le troisième modèle de la famille de ladeDepuis 2017, le break de la Classe E est proposé en version All-Terrain pour rouler sur desAvec une, une, une, deset un, le break de la Classe E en version All-Terrain se joue aisément des terrains légers, tels que les chemins de terre.L'et le, qui fait partie de la caméra 360°, sont d'autres détails pratiques qui améliorent l'expérience de la conduite All-Terrain.Le véhicule a un: les éléments de design comprennent une calandre unique, les pare-chocs spéciaux, les protections anti-encastrement avant et arrière en chrome brillant et les passages de roue gris foncé.Par rapport à la Classe E Break, la version All-Terrain est plus grande en termes de hauteur. Elle a pratiquement la même longueur et mesure au total 4 950 millimètres. La largeur est de 1 904 millimètres et la hauteur de 1 497 millimètres.La taille standard des pneus est de 235/55 R 18 sur des roues de 8 J x 18. Des roues allant jusqu'à 20 pouces sont disponibles en option.L'empattement atteint 2 961 millimètres, ce qui offre plus d'espace pour les genoux et les jambes à l'arrière. Les passagers arrière disposent de 1 519 millimètres d'espace aux coudes.Les dossiers des sièges peuvent être rabattus selon une répartition 40 : 20 : 40. Ils sont commandés par deux boutons-poussoirs situés à gauche et à droite du dossier de la banquette arrière.L'arrière sportif cache une capacité de chargement de 615 à 1 830 litres (460 à 1 675 litres pour le modèle hybride rechargeable).Le hayon Easy-Pack s'ouvre et se ferme facilement en appuyant sur un bouton à l'aide de la clé de contact, du commutateur de la porte du conducteur ou de la poignée de déverrouillage située sur le hayon .Le cache-bagages rétractable et le filet de séparation sont conçus en deux parties, chacune avec sa propre cassette à rouleaux.L'élément le plus frappant de la face avant est la calandre à deux lamelles de style SUV en argent iridium avec une étoile intégrée au centre et un motif Mercedes-Benz.Le pare-chocs avant, ainsi que l'habillage chromé brillant du pare-chocs inférieur, contribuent à l'aspect robuste de la voiture Avec une calandre éclairée (en option), deux faisceaux de fibres optiques placés derrière les bandes chromées reçoivent la lumière des modules LED.Sur le côté, les enjoliveurs de passage de roue gris foncé soulignent le caractère All-Terrain.À l'arrière, la Classe E All-Terrain est dotée d'un pare-chocs spécifique, complété par une protection anti-encastrement simulée en chrome brillant.La Classe E All-Terrain dispose d'une capacité de remorquage freinée pouvant atteindre 2 100 kilogrammes. La capacité de remorquage non freinée est de 750 kilogrammes. Grâce à un poids sur la flèche pouvant atteindre 84 kilogrammes, les vélos électriques peuvent être transportés.Les pédales sport AMG en acier inoxydable et les tapis de sol avec le logo All Terrain complètent les caractéristiques spéciales de l'intérieur.La suspension pneumatique Airmatic associe des soufflets de suspension pneumatique à des amortisseurs ADS plus adaptatifs. Les caractéristiques des amortisseurs sont automatiquement modifiées au niveau de chaque roue, tant en compression qu'en détente. Des capteurs et des algorithmes adaptent les amortisseurs à la surface de la route, de sorte que l'impact d'une bosse sur un pneu ne soit pas transféré à l'ensemble de l'essieu et de l'habitacle.Grâce au contrôle de niveau intégral, la suspension pneumatique Airmatic maintient une garde au sol constante quelle que soit la charge du véhicule et s'adapte aux conditions en fonction des besoins. Pour réduire la résistance à l'air et améliorer le rendement énergétique, le véhicule est automatiquement abaissé de 15 millimètres lorsque la vitesse atteint 120 km/h, en mode Confort.La Classe E All-Terrain est disponible en une version diesel et une version hybride rechargeable.Les modèles à combustion sont équipés de moteurs quatre et six cylindres de la famille de moteurs modulaires Mercedes-Benz (FAME).Grâce à la technologie de suralimentation intelligente et à un démarreur intégré (ISG) qui complète le turbocompresseur, la variante diesel est un hybride léger. La batterie a permis de faire passer la puissance du moteur électrique à 17 kW et le couple de suralimentation à 205 Nm.La puissance électrique de 95 kW (129 ch) et l'autonomie en mode tout électrique de 100 kilomètres (WLTP) permettront aux conducteurs du modèle hybride rechargeable d'effectuer des trajets sans utiliser le moteur à combustion. La densité de puissance élevée de l'unité d'entraînement hybride est assurée par un moteur synchrone à rotor interne à excitation permanente. Le couple maximal de 440 Nm du moteur électrique est prêt à fonctionner dès le départ, ce qui se traduit par une grande agilité au démarrage et des performances de conduite dynamiques. La puissance électrique totale est disponible jusqu'à 140 km/h, après quoi la vitesse est légèrement limitée. Le servofrein électromécanique intelligent permet au système de freinage de combiner la récupération électrique avec le frein hydraulique.Les systèmes d'aide à la conduite proposés de série sur la Classe E All-Terrain comprennent, entre autres, l'aide active à la distance Distronic, Attention Assist, l'aide active au freinage, l'aide active au maintien de la trajectoire, le Pack Stationnement avec caméra de recul et aide à la limitation de vitesse.D'autres options sont disponibles dans le Pack d' Assistance à la Conduite Plus. Il s'agit notamment de l'assistant de direction actif, qui aide le conducteur à rester centré dans la voie.La Classe E All-Terrain est équipée de la fonction de redémarrage prolongé pour la circulation en ville, sur les routes de campagne et sur l'autoroute.Si l'assistant de direction actif n'est plus disponible parce que le marquage de la voie n'est pas clair, le volant vibre pour alerter le conducteur.Le concept de sécurité de la Classe E All-Terrain repose sur une carrosserie dotée d'une cellule passagers rigide et de structures de collision présentant des schémas de déformation spécifiques. Les systèmes de retenue, tels que les ceintures de sécurité et les airbags, sont conçus en fonction de ces caractéristiques. En cas d'accident, ils assurent une protection optimale des occupants en fonction de la situation. En plus des airbags conducteur et passager, l'airbag genoux côté conducteur fait partie de l'équipement de série. En cas de collision frontale grave, il peut protéger les jambes du conducteur en cas de contact avec la colonne de direction ou le tableau de bord. Les « Windowbags » ou airbags de fenêtre peuvent réduire le risque de blessures à la tête. En cas de collision latérale grave, l'airbag de fenêtre du côté de l'impact s'étend du pilier A au pilier C, comme un rideau sur les vitres latérales avant et arrière. Si un retournement est détecté, les airbags de fenêtre peuvent être activés des deux côtés. En plus du système de protection de la tête, les airbags latéraux peuvent également couvrir la zone du thorax en cas de choc latéral violent, y compris sur les sièges arrière extérieurs (en option).Les véhicules sont également équipés d'un airbag central sur certains marchés.Les rétracteurs de ceinture et les limiteurs de force à déclenchement pyrotechnique sont de série sur tous les sièges extérieurs. Il en va de même pour le réglage de la hauteur des ceintures de sécurité.Des composants de la Classe E All-Terrain sont en partie fabriqués à partir de matériaux respectueux des ressources (produits recyclés et matières premières renouvelables).Le rembourrage du siège de base est constitué de laine d'alpaga non teintée mélangée à un matériau recyclé.Pour la mousse des sièges, des matières premières recyclées sont utilisées selon « l'approche du bilan de massique ». Leurs propriétés ne diffèrent pas de celles des matières premières produites à partir du pétrole brut. Cela permet de réduire l'utilisation de ressources d'origine fossile.Le lancement sur le marché de la Mercedes Classe E All-Terrain est prévu à partir du premier trimestre 2024.