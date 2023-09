La Mazda 2 Hybrid restylée affiche le design des faces avant et arrière des modèles de la marque

La Mazda 2 Hybrid restylée affiche un design Mazda plus affirmé

Clone de la Toyota Yaris Hybride à son lancement, la2024 restyléeLa Mazda2 Hybrid 2024 bénéfice d'uneLa Mazda2 Hybrid 2024 reçoit également uneConçu par le bureau de style européen de la marque Mazda , le restylage confère à la Mazda2 Hybrid, issue d'une collaboration avec Toyota , un look dynamique et une silhouette aux surfaces expressives reflétant le savoir-faire des maîtres-artisans de la marque Mazda.La Mazda2 Hybrid se distingue par laqui permet de passer du mode thermique (essence) au mode électrique ou à un mode de fonctionnement mixte.La citadine hybride Mazda embarque un(68 kW), d'une cylindrée de 1 490 cm³, associé à un, ce qui lui vaut une puissance totale de 116 ch (85 kW).La Mazda2 Hybride 2024et revendique uneLa consommation de carburant en cycle mixte WLTP de la citadine hybride Maza s'élève àpour des émissions de CO2 de 87-97 g/km (selon la taille des jantes et la finition).Toutes les versions de la Mazda2 Hybride 2024 bénéficient d'un équipement de sécurité complet.Lacomprend un système de pré-collision, un avertisseur de franchissement de ligne, un dispositif de reconnaissance des panneaux de signalisation et un régulateur de vitesse adaptatif.La Mazda2 Hybrid est disponible en: Prime-line, Centre-line et Exclusive-line ainsi que Homura et Homura Plus.La version d'entrée de gamme () reçoit un large éventail de technologies et de fonctions d'agrément parmi lesquelles le système d'entrée sans clé, la connectivité USB-C et l'intégration smartphone avec affichage d'Apple CarPlay et d'Android Auto sur l'écran d'infodivertissement dont la de 9 pouces.La finitionpropose six haut-parleurs supplémentaires pour une expérience sonore plus immersive.La versionreprend les équipements de la finition Centre-line en y ajoutant les rétroviseurs rabattables automatiquement, des jantes alliage de 16 pouces, l'aide au stationnement avant et arrière ainsi que la surveillance des angles morts et la reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche arrière.La finitionrepose sur la dotation de la finition Exclusive-line et y intègre des feux à LED à l'avant et à l'arrière ainsi que des jantes alliage de 17 pouces.Elle hérite de vitres teintées, d'un ciel de pavillon noir, de sièges mi-cuir mi-vinyle, d'une climatisation automatique bizone et d'un éclairage intérieur à LED.La finitionse dote d'un combiné d'instrumentation numérique de 12,3 pouces, d'un écran d'infodivertissement de 10,5 pouces, d'un affichage tête haute et d'un système de navigation.Cette version hérite également d'un toit vitré panoramique et de miroirs de courtoisie.