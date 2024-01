La 48ème édition du salon Rétromobile ouvre ses portes jusqu'au 4 février

Dans les allées de l'édition 2024 du salon Rétromobile

La 48ème édition duouvre ses portes durant cinq jours (du 31 janvier au 4 février 2023) à Paris Expo à la Porte de Versailles.Le salon de l'automobile de collection Rétromobile 2024 célèbre les plus beaux véhicules et les plus inattendus de l'histoire de l'automobile.Constructeurs, clubs, fédérations, vendeurs de pièces détachées et de miniatures, restaurateurs, marchands d'automobile et les services connexes sont au rendez-vous de Rétromobile 2024.Plus de, dont des marchands de pièces ou d'objets dérivés, exposent plus de 1 000 modèles sur 75 000 m2 d'exposition.La 48ème édition du salon Rétromobile fait revivre près de cent ans d'histoire automobile au travers du bruit des moteurs des voitures de collection et de l'éclat des carrosseries.Musée vivant de l'automobile, Rétromobile retrace l'histoire de l'automobile.Rétromobile présente les belles anciennes entretenues avec passion par les constructeurs, les revendeurs de véhicules ou de pièces détachées, les clubs des marques et les fédérations, mais également des véhicules roulants en tous genres.Conjugaison du passé et du futur, Rétromobile relève le défi d'émerveiller et combler les amateurs de voitures de collection et les collectionneurs venus des quatre coins du globe.L'édition 2024 de Rétromobile coïncide avec: celui du constructeur d'origine britanniqueet celui de l'Le constructeur d'origine britannique MG expose unedont laL'UTAC et l'association Vintage Revival Montlhéry exposent pas moins de 20 véhicules.Non loin de là, le rallye-raid Rallye-Dakar est mis à l'honneur par son organisateur, Amaury Sport Organisation (ASO).Rétromobile 2024, c'est aussi des constructeurs automobiles tels que Caterham, Mercedes -Benz, MG, Morgan, Porsche célèbre les 70 ans de son modèle phare et emblématique, la, à travers le prototype de course « Hobel » rarement exposé, ainsi que trois 300 SL Roadster (W 198).souffle les 50 bougies de saLe salon Rétromobile attire chaque année plus de 130 000 visiteurs.Le salon Rétromobile 2024 est réparti sur 3 pavillons: Pavillons 1, 2, 3.Lieu : Porte de Versailles - Pavillons 1, 2, 3Horaires : mercredi, vendredi de 10h à 22h, jeudi, samedi, dimanche de 10h à 19h