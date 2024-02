La supercar décapotable hybride McLaren Artura Spider développe 700 ch et 720 Nm de couple

La(RHT) est la première supercar décapotable de série McLaren de la catégorie Hybrides Haute Performance (HPH - High Performance Hybrid).La Spider présente despar rapport à l'Artura originale, notamment plus de puissance, plus de performances et un plus grand plaisir de conduite.La supercar décapotable hybride haute performance Artura Spider s'appuie sur les compétences accumulées de McLaren en matière d'électrification sur l'hypercar hybride McLaren P1 dévoilée en 2012 et sur la Speedtail Hyper-GT. Entrée en production en 2020, c'est la voiture la plus rapide jamais produite par McLaren avec une vitesse maximale de 403 km/h sur circuit fermé.La McLaren Artura Spider repose sur unepour l'électrification, avec un moteur monté en position centrale et un châssis à propulsion arrière.L'Artura Spider bénéficie de solutions d'qui trouvent leur origine dans le sport automobile Le poids supplémentaire du système hybride haute performance a été compensé par l'application de technologies de réduction du poids au niveau du châssis, de la carrosserie et du groupe motopropulseur.Une architecture en carbone ultraléger de McLaren (MCLA) est au cœur de la McLaren Artura Spider, dont le poids à vide s'élève à(poids DIN de 1 560 kg).L'architecture McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) offre une plateforme sans perte de rigidité, lorsque le toit fixe est retiré. La plupart des 62 kg d'écart de poids entre la Spider et le Coupé est due au mécanisme du toit rigide rétractable (Retractable Hard Top - RHT) à commande électrique.En plus de la, la MCLA intègre deset unequi abrite le groupe motopropulseur hybride. Une architecture électrique ethernet fait également partie de la MCLA, réduisant le câblage de 25 % et, par conséquent, le poids.L'architecture électrique a été optimisée au cours du processus de développement de la Spider afin d'augmenter la capacité des données et les vitesses de transfert.Led'une seule pièce de l'Artura Spider, à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h.La, qui intègre le système de protection contre le retournement (ROPS), comprend une section vitrée pour améliorer la visibilité arrière, qui sert également de canal pour favoriser le flux d'air dans la zone du compartiment moteur. Entre les arcs-boutants, il y a un écran arrière chauffant, qui s'élève ou s'abaisse en appuyant sur un bouton pour optimiser le confort, lorsque le toit est abaissé, ou, s'il est levé, pour laisser entrer le bruit de l'échappement dans l'habitacle, afin de renforcer le plaisir du conducteur.Lesdu groupe motopropulseur, y compris le « hot vee », sont situés plus loin à l'arrière de la voiture par rapport au Coupé, afin d'accueillir le mécanisme du toit rigide rétractable et le couvre-tonneau. Le couvre-tonneau, qui se lève et se déplace lorsque le toit est en train de s'ouvrir ou de se fermer, présente une structure légère en composite de carbone.Le toit rigide rétractable (Retractable Hard Top (RHT)) est enet enLe toit rigide rétractable est. Il y en a deux qui replient le panneau du toit, deux qui relèvent et abaissent le couvre-tonneau arrière et deux qui contrôlent les caches aérodynamiques sur le bord d'attaque de la structure à arc-boutant. Un autre moteur est responsable du fonctionnement de la lunette arrière et un autre encore du mécanisme de verrouillage du toit. Le toit est actionné par une commande au plafond à l'intérieur de l'habitacle ou par la clé du véhicule, lorsque la voiture est à l'arrêt.La forme du toit a été conçue pour canaliser l'air vers la sortie (dite « chimney ») spécialement repositionnée pour accélérer le passage du flux d'air chaud provenant du groupe motopropulseur. Le bord du pare-brise intègre de minuscules flaps Guerney finement sculptés pour réduire les vibrations dans l'habitacle lorsque le toit est rétracté.La supercar hybride décapotable Artura Spider embarque un, conçu pour être combiné avec un moteur électrique dans un système hybride haute performance ultraléger.Le V6 bi-turbo deetrevendique les mêmes performances que les moteurs V8 McLaren tout en offrant une réponse de couple améliorée à bas régime pour fournir une accélération impressionnante. Le groupe motopropulseur V6 de 3.0 litres développe une puissance supérieure à 200 ch/litre.Le V6 bi-turbo de 605 ch est couplé à undeet, assurant une réponse instantanée à l'accélérateur.Le moteur électrique est alimenté par uncomposé de, offrant une capacité énergétique utilisable deLa batterie est refroidie par réfrigérant à l'aide de rails de refroidissement et l'ensemble est monté sur un plancher structurel en fibre de carbone. Cet ensemble est ensuite boulonné sur la base arrière de la monocoque, ce qui optimise la rigidité, la répartition du poids et la protection contre les chocs.Les composants hybrides de l'Artura, y compris le pack batterie de 88 kg et le moteur électrique de 15,4 kg, ajoutent 130 kg au poids total.La, spécialement conçue pour le groupe motopropulseur hybride haute performance de l'Artura, intègre le moteur électrique.La puissance est transmise aux roues arrière par l'intermédiaire d'un(E-diff).Le système hybride haute performance développe uneet unLes performances de la supercar hybride haute performance décapotable de McLaren sont impressionnantes, à l'image de sonLa vitesse de pointe de l'Artura Spider est limitée électroniquement, ce qui n'empêche pas la supercar décapotable britannique d'exécuter le, le 0 à 200km/h en 8,4 secondes et le 0 à 300 km/h en 21,6 secondes.La McLaren Artura Spider hybride peut roulerdu quotidien sans production d' émissions polluantes locales.dynamiques sont disponibles (en plus du mode E électrique et sans émissions), chacun activant des niveaux accrus de contrôle de la carrosserie moyennant le réglage des amortisseurs. « Confort » est le mode par défaut, tandis que « Sport » et « Track » offrent un support plus important. Le mode de conduite est sélectionné à l'aide de l'une des deux commandes à bascule situées en haut du combiné d'instruments.Lecombine les propulsions électrique et hybride pour une conduite prolongée avec arrêts et démarrages fréquents, le moteur à combustion étant coupé à faible vitesse et rallumé lorsque la vitesse ou l'accélération l'exige.Les, qui utilisent le moteur électrique de manière de plus en plus agressive pour obtenir une réponse à bas régime et des accélérations (« torque infill »), intègrent des stratégies de changement de vitesse plus tranchantes.Leoffre le taux de recharge de la batterie haute tension le plus élevé.Le, qui est le mode de démarrage par défaut, offre une autonomie de conduite sans émissions de 33 km.Il est également possible de régler le niveau d'intervention du Contrôle Électronique de Stabilité (ESC) en fonction des préférences du conducteur et des conditions météorologiques et routières , moyennant un bouton situé sur le panneau des modes de conduite. Les réglages possibles sont : ESC DYN, qui laisse plus de liberté et permet également d'activer la fonction Variable Drift Control (contrôle variable de la dérive), ou OFF, qui déconnecte l'électronique.La précision dynamique est également renforcée par la technologie Pirelli Cyber Tyre. Équipée de matériel et de logiciels intégrés aux systèmes électroniques de l'Artura et dotée d'un capteur électronique à l'intérieur de chaque pneu, la technologie Pirelli Cyber Tyre génère des données en temps réel qui permettent au conducteur de régler les limites de pression des pneus. Il y a également un système d'annulation du bruit Pirelli (Pirelli Noise Cancelling System - PNCS), qui exploite un dispositif d'absorption du son à l'intérieur de la paroi des pneus pour réduire les vibrations et le bruit.La supercar décapotable McLaren affiche des émissions de CO2 de 108 g/km et une consommation en cycle mixte européen WLTP de 4,8 litres aux 100 km.Fabriquée au Royaume-Uni au sein du McLaren Composites Technology Centre, la supercar décapotable hybride haute performance McLaren Artura Spider est commercialisée au prix de 271 700 euros sur le marché français.Chaque Artura Spider est livrée avec une garantie véhicule de cinq ans avec kilométrage illimité, une garantie batterie de six ans couvrant 75 000 km et une garantie perforation par corrosion de la carrosserie de dix ans. Un plan d'entretien de trois ans est également inclus, ainsi qu'une assistance routière de cinq ans.Les premières livraisons de la McLaren Artura Spider interviendront à partir de la mi-2024.