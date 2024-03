L'édition 2024 du salon de l'automobile de Genève en chute libre

La 91ème édition du Geneva International Motor Show (GIMS) a clôturé ses portes dimanche soir 3 mars avec unL'un des événements internationaux les plus prestigieux de l'industrie automobile en 2024 au cours des 7 jours de salon.A titre de comparaison, en 2019, le salon de l'automobile de Genève , déjà en perte de vitesse de 9%, avait rassemblé 602 000 visiteurs dans les halles de Palexpo,En l'absence de constructeurs automobiles et de premières mondiales, les visiteurs Suisses et les visiteurs frontaliers ont déserté l'exposition automobile Suisse.Les constructeurs automobiles internationaux présents se comptaient sur les doigts d'une main: Byd, Dacia , IM, MG et Renault Les 168 000 visiteurs n'ont pu découvrir qu'un nombre limité de premières mondiales d'envergure: le Dacia Duster , l'IM L6, la MG Motor MG3 Hybrid et la Renault 5 E-Tech 100% Electric.Avec quatre premières mondiales en 2024 pour une exposition internationale: le compte n'y est pas.Les organisateurs du salon Suisse dressent un bilan positif de l'évènement que nous ne partageons pas.Alexandre de Senarclens, Président du Comité permanent du salon international de l'automobile : « Je suis convaincu de la pertinence et la nécessité du GIMS . Compte tenu de l'importance majeure que tient l'automobile dans notre société, et qu'elle continuera à tenir à l'avenir, son industrie a besoin d'un porte-voix et d'une plateforme qui lui permet d'aller à la rencontre du public en présentiel. A la lumière de l'affluence très encourageante enregistrée pour cette 91e édition du GIMS, tant du côté des visiteurs que des médias, le salon de Genève peut et doit tenir ce rôle. »Le public a besoin d'aller à la rencontre des constructeurs automobiles afin de découvrir les dernières nouveautés, les comparer et ressentir les émotions qui sont une composante essentielle de l'automobile. Encore faut-il que les nouveautés soient présentes....Sandro Mesquita, CEO du Geneva International Motor Show : « Notre événement a prouvé le bien-fondé de son existence, soulignant le besoin des professionnels et du grand public de se rencontrer pour échanger, découvrir et vivre une expérience. Le concept d'exposition, mêlant stands traditionnels et zones thématiques, a été particulièrement apprécié pour sa pertinence et sa capacité à offrir une expérience riche et diversifiée. Ce nouveau format autorise en outre une flexibilité accrue dans l'offre aux exposants, en leur permettant de moduler leur participation au GIMS soit au moyen d'un stand traditionnel ou alors au sein d'une zone thématique selon leurs besoins. »Les organisateurs du salon Suisse ont déjà annoncé les dates du GIMS 2025: le salon Suisse se tiendra du 17 au 23 février 2025.Les inscriptions pour les exposants et les constructeurs automobiles sont ouvertes.Depuis 1905, le salon international de l'automobile de Genève est un tremplin pour l'avenir de la mobilité.Le Geneva International Motor Show (GIMS) était considéré jusqu'alors comme le salon automobile le plus important d'Europe et l'un des plus prestigieux et les plus influents au monde.Le GIMS a lieu chaque année à Genève.