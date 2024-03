L'Audi A3 allstreet affiche un look tout-terrain distinctif

L'affiche uncaractéristique.Le crossover Audi A3 allstreet revendique une expérience de conduite similaire à celle d»un SUV compact grâce à unede trois centimètres à celle de l'Audi A3 Sportback et saL'A3 allstreet se distingue du reste de la famille A3 par desqui mettent en valeur la garde au sol plus élevée du véhicule.Laest accentuée verticalement.La grande calandreest plus haute que sur l'Audi A3 Sportback, ce qui rapproche le crossover du design des modèles Q.Les trois rainures à l'avant et à l'arrière, propres à l'allstreet, renforcent le caractère tout-terrain.À l'avant, la garniture est intégrée dans le bord de l'aileron, qui rappelle une, et à l'arrière, dans lequi fait partie du bouclier arrière.Leset lesmettent en évidence la garde au sol accrue.La suspension de l'Audi A3 allstreet est plus haute de 15 mm que la suspension standard de l'Audi A3 Sportback.Le réglage spécifique des ressorts et des amortisseurs offre une expérience de conduite précise et un confort de conduite élevé.Associée à un diamètre de roue plus important, cela se traduit par une garde au sol supérieure de 30 mm.De larges passages de roues soulignent les jantes de 17 pouces de série.Grâce à la position légèrement plus élevée du siège, l»Audi A3 allstreet offre un confort accru lors de l'entrée et de la sortie du véhicule ainsi qu»une meilleure maîtrise de la route.Le coffre à bagages a une capacité de 380 litres, et jusqu'à 1 200 litres lorsque la banquette arrière est rabattue.Outre la radio numérique DAB plus, un écran tactile de 10,1 pouces, l'Audi virtual cockpit et un chargeur de smartphone par induction sont tous de série. En plus des deux ports de charge USB-C à l'avant dans la console centrale, il y a deux ports supplémentaires à l'arrière de série.De série, l'Audi A3 allstreet est dotée d'un niveau de sécurité élevé. Audi pre-sense front, l'évitement des collisions et l'aide au changement de direction, ainsi que le système d'alerte de franchissement de ligne offrent un haut niveau de sécurité sur la route. Le régulateur de vitesse adaptatif, qui aide au contrôle longitudinal et latéral a été complété par une fonction de changement de voie assisté qui améliore le confort de conduite. Le système gère l'accélération, le freinage et la direction à des vitesses allant jusqu'à 210 km/h, et aide également pour le changement de voie à des vitesses supérieures à 90 km/h sur autoroute. Activé via le MMI, le système utilise les données du radar arrière pour afficher des flèches blanches sur le tableau de bord et l'affichage tête haute afin d'indiquer s'il est possible de changer de voie et dans quelle direction. Si le conducteur initie le changement de voie en actionnant le clignotant, le système l'aide activement à se diriger.En ville, le système d'aide au stationnement avec le système « park assist plus » (de série ou en option selon les modèles) aide le conducteur à se garer et à sortir d'une place de parking en effectuant des manœuvres de direction ciblées. Les systèmes d'alerte de changement de voie, d'alerte de sortie de route et d'assistance au trafic transversal arrière utilisent les radars arrière pour surveiller le trafic à l'arrière et à côté du véhicule en offrant une sécurité et un confort accrus.L'Audi A3 allstreet sera d'abord lancée en deux versions de moteur/transmission.La version 35 TFSI avec un moteur de 1.5 litre d'une puissance de 110 kW (150 ch) est disponible en version automatique avec la boîte S tronic à sept vitesses et la technologie mild hybrid.Le moteur diesel est une version 35 TDI de 110 kW (150 ch) avec une boîte S tronic à sept vitesses.Tous les modèles de l'Audi A3 allstreet sortent des chaînes de l'usine principale d'Audi à Ingolstadt.Liens vidéos