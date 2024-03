La Volkswagen ID.7 Tourer GTX est le break le plus puissant jamais conçu par Volkswagen

dévoile en première mondiale l'à transmission intégrale.Le modèleVolkswagen se caractérise par un design extérieur inédit, dont une silhouette avant et une signature lumineuse exclusives, un habitacle enrichi de touches stylistiques sportives et une motorisation orientées performance.Leà transmission intégrale ID.7 Tourer GTX est le break le plus puissant jamais conçu par Volkswagen.L'avant de l'ID.7 Tourer GTX se distingue des autres modèles de la gamme par un pare-chocs indépendant avec grille alvéolée et par un système d'éclairage emblématique des modèles GTX incluant des logos lumineux.Les différents éléments noirs sont dotés d'une finition haute brillance qui vient également parfaire les seuils de portières et la partie inférieure du pare-chocs arrière au design GTX.L'ID.7 Tourer GTX est équipée de série de jantes 20 pouces en alliage léger de type « Skagen ».L'habitacle se distingue par des caractéristiques comme les sièges sur mesure (sièges chauffants à l'avant) avec logo GTX perforé sur l'appuie-tête, un passepoil rouge sur les sièges, des inserts rouges sur le tableau de bord et le revêtement des portières et un volant multifonction GTX avec surpiqûres rouges.Offrant jusqu'à 1 714 litres de volume de chargement, le coffre est aussi spacieux que celui des modèles à propulsion de la gamme de Wolfsburg.L'ID.7 Tourer GTX bénéficie du concept de motorisation dynamique avec réglage technique sur mesure.Tout comme l'ID.4 GTX et l'ID.5 GTX, l'ID.7 GTX Tourer dispose d'unecapable d'entraîner l'essieu avant en complément de l'essieu arrière.Comme le souligne Kai Grünitz, « l'ID.7 Tourer GTX ouvre la voie à une nouvelle forme de mobilité sportive en offrant à la fois l'espace généreux d'un grand break et les performances dynamiques d'une sportive. Sa réactivité est aussi particulièrement fascinante, tant les moteurs électriques sont capables d'offrir le meilleur en matière de puissance et de couple en quelques fractions de seconde à peine. »Dans les gammes Volkswagen ID.4 et Volkswagen ID.5, un modèle vendu sur cinq en Europe est un modèle GTX.