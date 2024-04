Le SUV Opel Frontera affiche un style robuste

lève le voile sur le SUV Le SUV Frontera interprète la philosophie d'Opel en termes de design extérieur. avec un look expressif.Le SUV de Rüsselsheim arbore le nouvel emblème Opel " Blitz " au centre de la face avant caractéristique de la marque : l'Opel Vizor.Le "Vizor" noir donne à l'avant du Frontera une identité Opel en intégrant les phares Eco LED avec feux de route automatiques et le logo central Opel.Le ‘'Vizor'' est souligné par une ouverture trapézoïdale destinée au refroidissement.La "Wings signature" modernisée d'Opel repose sur trois blocs d'éclairage séparés par des inserts couleur carrosserie.La vue latérale révèle unetancrent la voiture sur la route tout en donnant au modèle un aspect solide.La sensation de modernité se poursuit dans l'habitacle. De larges inserts horizontaux sur le tableau de bord et les portes élargissent visuellement l'habitacle.Le poste de conduite Pure Panel, entièrement numérique, typique d'Opel, avec ses deux écrans de 10 pouces et son système d'infodivertissement multimédia, attire l'attention.Le Frontera propose en option une station smartphone à ceux qui préfèrent utiliser leur propre téléphone mobile en voiture. Après s'être connecté à la station via une application dédiée, le smartphone de l'utilisateur devient le centre de commande d'infodivertissement du véhicule, tout en interagissant également avec les commandes au volant.La fonction Intelli-Seat, une fente qui soulage la pression sur le coccyx des sièges avant, est destinée aux longs trajets sur autorouteLes sièges, richement travaillés et sculptés, attirent l'attention avec des coutures contrastées.Les tissus des sièges sont réalisés dans un matériau recyclé entièrement durable.Les appareils mobiles peuvent être rechargés grâce à un chargeur sans fil réfrigéré et à quatre ports USB (deux à l'avant et deux autres à l'arrière).Les appareils plus volumineux qui ne trouveraient normalement pas leur place dans l'habitacle, comme les tablettes, peuvent être rangés dans la console centrale grâce à une sangle flexible qui les maintient en place.D'autres espaces de rangement ouverts dans l'habitacle peuvent accueillir les objets du quotidien grâce à un revêtement en caoutchouc qui les empêche de glisser.Les passagers de la deuxième rangée de sièges peuvent profiter de petites poches pour smartphone situées sur les dossiers des sièges avant.Le Frontera offre plus dedans le coffre, sièges arrière relevés.Sièges arrière rabattus, la capacité de chargement monte à 1 600 litres.La banquette arrière divisée en deux parties 60/40 et le plancher de chargement à deux niveaux offrent une polyvalence supplémentaire.Les automobilistes qui ont besoin de transporter encore plus de bagages et souhaitent profiter des capacités de charge de toit de plus de 200 kg peuvent opter pour les barres de toit fonctionnelles en option.Le Frontera sera disponible dans une variante purement électrique à batterie et avec des motorisations dotées de la technologie hybride 48 volts.Reposant sur une plateforme Stellantis, le Frontera du Blitz bénéficie de réglages spécifiques du châssis.Les ingénieurs de Rüsselsheim ont optimisés le contrôle de la carrosserie pour offrir les caractéristiques de conduite typiques d'Opel, même à grande vitesse sur l'autoroute allemande avec les motorisations hybrides 48 volts.