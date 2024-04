La grande berline électrique Mercedes-Benz EQS bénéficie d'améliorations

Laprofite d'un ensemble de mises à jour complètes.LeMercedes-Benz est équipé d'une calandre avec inserts chromés, de série sur la finition Electric Art Line. Les lamelles chromées et affleurantes créent un contraste avec le noir intense. La calandre est associée à l'étoile sur le capot de Mercedes-Benz.Le sens du détail se reflète à l'intérieur du véhicule. Les buses de ventilation sur les montants B sont dans le ton chromé argenté. Le coussin supplémentaire à l'arrière est rehaussé par des passepoils en cuir Nappa.Les EQS équipées de l'option Pack Confort Arrière Plus avec sièges exécutifs disposent d'un repose-pieds incliné sur le côté droit du compartiment arrière. Placé entre les rails du siège avant, il augmente sensiblement le confort du passager arrière, qui peut placer ses pieds en biais. Une autre commodité du Pack Confort Arrière Plus est que le siège passager peut être rabattu vers l'avant et le dossier à l'arrière peut être réglé jusqu'à 38 degrés. Cela permet de gagner de l'espace. L'équipement optionnel comprend également le chauffage des sièges Plus et le chauffage de la nuque et des épaules à l'arrière, ainsi que le réglage pneumatique de la profondeur du siège.L'angle du dossier de sièges arrière peut être réglé de 27 à 36 degrés par simple pression sur un bouton. L'aspect stratifié des housses de siège souligne le caractère individuel des sièges. Cinq millimètres de mousse en plus dans le dossier et la housse détachée des supports latéraux garantissent une expérience d'assise plus douce.La fonction(ALC) est installée en usine. Le changement de voie automatique est pris en charge sur les autoroutes à deux voies structurellement séparées, avec une limite de vitesse spécifiée ne dépassant pas 140 km/h.Lefait partie de l'assistance active à la distance Distronic avec assistance active à la direction. Si un véhicule plus lent se trouve devant, la voiture peut initier elle-même le changement de voie dans une plage de vitesse de 80-140 km/h. Si les radars détectent un espace suffisant et que les marquages de la voie sont identifiés, elle peut dépasser le véhicule plus lent qui la précède de manière automatique. Les conditions préalables sont une autoroute comportant au moins deux voies avec une limitation de vitesse et un véhicule équipé du système de navigation MBUX. Le système n'a besoin d'aucune autre intervention de la part du conducteur pour effectuer le changement de voie automatique.L'EQS était déjà l'une des voitures électriques ayant la plus grande autonomie. Grâce à l'augmentation de la capacité de lade 108 ,4 à, le vaisseau amiral électrique Mercedes-Benz offre jusqu'à 81 kilomètres d'autonomie en plus. L'autonomie maximale de l'EQS 450 4Matic passe de 717 à 798 kilomètres. Cela signifie une augmentation de l'autonomie de plus de 11 %.La capacité de remorquage de la berline EQS passe de 750 à 1 700 kilogrammes (pour les versions 4MATIC), soit un niveau permettant de tracter une remorque pour chevaux.Autre amélioration technique: en raison de la forte proportion de récupération dans l'utilisation quotidienne, les disques de frein sont utilisés moins souvent que dans un modèle à combustion. Une fonction spéciale entretiendra le système de freinage en appliquant automatiquement les plaquettes sur les disques de temps à autre.