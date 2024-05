La Bentley Batur Convertible s'inscrit dans la droite ligne du design de la version coupé

Las'inscrit dans la droite ligne du design introduit par la version coupé , qui incarne le début d'une révolution du design chezLa Batur est la vitrine de l'ADN stylistique qui guidera le design du premier véhicule électrique à batterie (BEV) de Bentley (prévu en 2025) et les familles de voitures électriques qui suivront.L'architecture de la Batur à toit rétractable a donné aux designers de Mulliner l'occasion de développer un thème qui allie le design de la Bacalar et de la Batur tout en intégrant la facilité d'utilisation d'un cabriolet Les designers de Mulliner ont choisi de mettre en avant le caractèreavec un habitacle « enveloppant » inspiré du design de la Bacalar. Le « pont aérien » situé derrière les sièges et les carénages effilés à l'arrière sont un clin d'œil aux voitures de sport « barchetta » d'antan, tout en soulignant la promesse d'une aventure dynamique, axée sur le conducteur, dans un environnement cocooning et douillet. Le pont aérien et les carénages effilés offrent un compartiment à bagages semi-fermé situé derrière les deux sièges avant.Lede la Batur à ciel ouvert constitue une alternative moderne au toit rigide. L'alliance de matériaux isolants, d'améliorations du système d'étanchéité et de traitements acoustiques crée un environnement protégé. Le système peut être déployé et escamoté en 19 secondes pendant que la voiture roule jusqu'à 50 km/h, transformant un coupé luxueux en un grand tourer à ciel ouvert par une simple pression sur un bouton.La Batur Convertible est équipée d'unde 6.0 litres de. C'est la Bentley la plus puissante à ce jour.Le moteur W12 de 6.0 litres de la Bentley Continental GT de 2002 a connu plusieurs itérations de conception depuis pour produire près de 40 % de puissance supplémentaire tandis que les économies de carburant se sont améliorées de 25 %.Le W12 de la Batur décapotable profite d'un nouveau système d'admission, de turbocompresseurs améliorés, de nouveaux refroidisseurs intermédiaires et d'un réétalonnage étendu de 750 ch etPour la Batur décapotable, le W12 est couplé à la boîte à double embrayage à huit rapports de Bentley et à un échappement sport pour fournir une bande-son conforme au niveau de performance.L'ensemble duest en titane, tandis que les finisseurs sont réalisés en titane imprimé en 3D.Les performances du moteur douze cylindres biturbo seront adaptées au châssis Bentley le plus avancé à ce jour, avec une suspension pneumatique adaptée à la vitesse, un contrôle antiroulis actif électrique, l'eLSD, la direction à quatre roues motrices et couple vectoriel.La production du moteur W12 devant prendre au cours de l'été 2024, lesera l'une des dernières Bentley à utiliser cette motorisation assemblée à la main.Les ressorts pneumatiques adaptatifs à trois chambres ont chacun trois chambres modulables, modifiant le volume du ressort pneumatique et donc sa rigidité.Le conducteur peut sélectionner l'équilibre entre confort de conduite et contrôle du véhicule à l'aide du Drive Dynamics Control à quatre modes situé sur la console centrale, en choisissant entre Sport, Bentley, Comfort et Custom.Lemodifie également le comportement du système de contrôle antiroulis actif électrique de 48 V, qui peut fournir jusqu'à 1300 Nm de couple antiroulis en 0,3 seconde ou découpler complètement les roues à chaque extrémité de chaque essieu.Lepeut également être utilisé pour ajuster la rigidité avant-arrière, ce qui donne à la Batur une entrée en virage plus précise et une meilleure capacité à équilibrer la voiture sur l'accélérateur en mode Sport.La traction globale et l'adhérence en virage sont optimisées grâce à l'utilisation d'un différentiel électronique à glissement limité (eLSD) qui assure une transmission active du couple sur l'ensemble du châssis. Elles sont complétées par le répartiteur de couple au freinage, qui permet à la voiture de freiner légèrement la roue arrière intérieure en virage pour une meilleure réponse de l'essieu avant, ainsi que de freiner légèrement les deux roues intérieures en sortie de virage pour déplacer la puissance à l'extérieur, les roues chargées pour une meilleure traction.Le freinage s'opère via le système de freinage CS iC (Carbon-Silicon-Carbide) de Bentley, avec disques avant de 440 mm et arrière de 410 mm, assortis d'étriers avant 10 pistons et arrière quatre pistons.La Batur décapotable est équipée de jantes 22 pouces sur mesure avec pneus Pirelli.La Batur Convertible devient la troisième Bentley carrossée de l'ère moderne, réalisée par Mulliner.La Batur décapotable sera produite à la main pendant plusieurs mois dans l'atelier de Mulliner dans l'usine Bentley de Crewe à 16 exemplaires.