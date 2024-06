La version hautes performances HF de la Lancia Ypsilon électrique développe 240 ch

dévoile la Lancia, ladu premier modèle de la nouvelle ère de la marque, qui sera commercialisée en juin 2025.La Lancia Ypsilon HF est l'expression de l'âme la plus performante de la marque italienne.Lancia s'inspire de son passé et le réinterprète pour se tourner vers l'avenir avec ambition.Propulsée par un, avec une, la Lancia Ypsilon HF se caractérise par une, des voie élargies et des formes agressives et musclées, inspirées des voitures emblématiques et radicales qui ont fait l'histoire de la marque, avec des formes et un design au service de la performance.La voiture fera ses débuts sur le marché enLancia introduira une version HF pour chaque nouveau modèle de la marque.Après la Lancia Ypsilon HF, les Gamma et Delta auront également une version HF.La Lancia Ypsilon HF portera le logo HF révisé, signature historique des modèles Lancia à hautes performances, introduite pour la première fois en 1960 au Salon de l'Automobile de Genève , lorsqu'un groupe de propriétaires passionnés de Lancia fonda le club " Lancia Hi-Fi " (Hi-Fi signifie High-Fidelity), un club exclusif dédié aux clients les plus fidèles de la marque et réservé à ceux qui avaient acheté au moins six Lancia neuves.Le logo HF est ensuite devenu un élément distinctif de la HF Squadra Corse Lancia, fondée en 1963 par Cesare Fiorio avec quelques pilotes et Lancistes passionnés, équipe qui a signé de nombreuses victoires de la marque.Le logo historique se compose des lettres majuscules HF, blanches sur fond noir, avec quatre petits éléphants rouges qui courent et, en bas, en lettres majuscules, les mots Squadra Corse, blancs sur fond rouge. Le petit éléphant a été choisi comme porte-bonheur, compte tenu de la légende selon laquelle, une fois lancés dans la course, ces animaux sont inarrêtables et devennant ainsi un symbole de performance et de plaisir de conduire.Le logo HF révisé réinterprète le logo historique en le rendant contemporain : les éléments constitutifs de la marque sont les symboles de la tradition Lancia qui sont maintenant simplifiés, tant en termes de lignes que de formes, créant un nouvel équilibre, capable d'exprimer l'innovation, le premium et l'italianité avec une touche d'éclectisme, dans le respect des traditions incontournables de la marque Lancia.Avec 117 ans d'histoire, Lancia représente l'élégance italienne intemporelle, grâce à ses modèles emblématiques : les élégantes Flaminia et Aurelia B24 Spider, les performantes Delta, Stratos et 037, l'éclectique Fulvia et la Beta HPE.