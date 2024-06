La nouvelle génération de la Volkswagen Golf GTI Clubsport développe une puissance de 300 ch

La nouvelle génération de lade 300 ch (221 kW) présente un design affirmé, des trains roulants perfectionnés et un nouveau système d'infodivertissement.La Golf GTI Clubsport a été perfectionnée de manière ciblée. Volkswagen a dessiné un extérieur encore plus affirmé.Les projecteurs à LED et les feux arrière à LED ont été reconçus et redessinés.En option : la nouvelle génération de projecteurs matriciels à LED « IQ .Light », qui offrent un éclairage longue distance, avec une portée accrue de 15 % par rapport au modèle précédent.Les développeurs de Wolfsburg ont perfectionné les systèmes d'infodivertissement pour rendre la commande centrale de la sportive compacte plus efficace avec une puissance de calcul supérieure.Toutes les Golf GTI se caractérisent par les excellentes performances de leurs trains roulants, avec des équipements de série tels qu'un blocage électronique du différentiel de l'essieu avant et une direction progressive.Volkswagen a rendu le réglage de la suspension de ce modèle encore plus précis. Le modèle GTI Clubsport est propulsé par la dernière génération du moteur à essence quatre cylindres de 2 litres (TSI), dont la désignation interne est EA888 LK3 evo4.De l'extérieur, la Golf GTI Clubsport se distingue par son pare-chocs avant et son becquet arrière de pavillon.Le modèle est équipé des projecteurs à LED Plus. Leur design est plus rectiligne et plus affirmé ; les boîtiers de projecteurs se fondent visuellement dans la grille de calandre.La calandre intègre un bandeau de LED surmonté par la ligne rouge typique de la Golf GTI, en référence à la bordure de la grille de calandre de la première Golf GTI sortie en 1976. Le logo VW sur la face avant est illuminé. Le V et le W ainsi que le cercle entourant les lettres sont bordés de fines lignes lumineuses à l'intérieur et à l'extérieur. Un autre point distinctif de l'éclairage est le niveau d'options étendues des projecteurs à LED : la dernière version de « projecteurs à LED à faisceau matriciel IQ.Light ». La Golf (GTI) atteint une portée de feux de route environ 15 % plus longue avec l'option IQ.Light par rapport à son prédécesseur.En dessous des projecteurs, la Golf GTI Clubsport se différencie de la Golf GTI par ses wings plus grands, et en forme de flèche vers l'intérieur. Le spoiler avant, la grille de calandre dans le pare-chocs et les applications périphériques sont en noir brillant.À l'arrière, l'interface de la Golf GTI Clubsport est équipée des feux arrière LED.En option, des feux arrière LED 3D avec fonction de clignotement dynamique sont utilisés en lien avec les projecteurs matriciels à LED « IQ.LIGHT », dont le scénario d'accueil et de départ peut être personnalisé dans les réglages du véhicule (dans le système d'infodivertissement). Trois scénarios différents sont proposés.La Golf GTI Clubsport présente un spoiler ouvert jusqu'au toit à l'exception d'une petite nervure, et donc traversé par l'air. La partie extérieure est de couleur noir brillant. La portance du spoiler a été adaptée aux performances du modèle.En bas, les sorties d'échappement ne passent pas inaperçues. La Golf GTI Clubsport est équipée d'un système à double flux, avec une sortie d'échappement de chaque côté du diffuseur arrière. Un système d'échappement sport Akrapovic est disponible pour la Golf GTI Clubsport avec le « pack Race » (en option). À l'arrière, les revêtements sous les surfaces peintes et le diffuseur sont de couleur noir brillant.De profil, le modèle GTI est identifiable aux trois lettres « GTI » rouges sur fond chromé au niveau des montants A.La Golf GTI Clubsport sort de l'usine de Wolfsburg avec des jantes Richmond polies de 18 pouces.Des élargisseurs de bas de caisse noirs s'étendent entre les roues. Ils sont de couleur noir brillant.La GTI Clubsport est par ailleurs identifiable à un film présent sur les bas de caisse.Volkswagen a redéveloppé le matériel et le logiciel des systèmes d'infodivertissement de la Golf GTI. Ils sont basés sur la plateforme modulaire d'infodivertissement de quatrième génération (MIB4).Leur utilisation a été améliorée et simplifiée grâce au graphisme et à la structure de menu de l'écran tactile.Le système d'infodivertissement est disponible en deux versions différentes : « Ready 2 Discover » (de série ; navigation disponible via une mise à niveau) et « Discover » (avec fonction de navigation de série). Les deux systèmes sont équipés d'un écran tactile de 32,8 cm (12,9 pouces).Les écrans style tablette sont disposés de manière indépendante. Les écrans se composent de deux barres tactiles fixes, la « top bar » (barre supérieure) et la « bottom bar » (barre inférieure), ainsi que l'écran principal au milieu. La « top bar » et l'écran principal peuvent être personnalisés par le conducteur avec ses raccourcis préférés.L'assistant vocal IDA2 commandé en langage naturel (en option) permet de commander plusieurs fonctions du véhicule, et répond de manière ciblée à des questions sur tous les domaines imaginables. Pour ce faire, le système a recours à des bases de données en ligne et à ChatGPT (intelligence artificielle, IA).La Golf GTI Clubsport reçoit la nouvelle génération de cadrans numériques : le « Digital Cockpit Pro » (diagonale d'écran de 26 cm/10,2 pouces). Le conducteur peut choisir parmi trois configurations graphiques de base (profils d'information) à l'aide de la touche View du volant sport multifonction : « Classic » avec cadrans ronds, « Progressive » avec vignettes d'affichage et « GTI ». Le profil d'information « GTI » présente un cadran rond central avec un compte-tours classique (jusqu'à 8 000 tr/min) autour des lettres rouges GTI et au-dessus de la vitesse du véhicule. Il est entouré de deux cadrans ronds à droite et à gauche, qui peuvent afficher la pression de suralimentation actuelle du turbocompresseur en bars et le couple actuel en newtonsmètres.Un affichage tête haute sur le pare-brise est proposé en option pour indiquer des données telles que la vitesse, des symboles de navigation et des indications des systèmes d'aide à la conduite.À l'intérieur, la Golf GTI Clubsport est équipée de sièges sport avec des appuie-têtes intégrés.La Golf GTI Clubsport se différencie de celui de la GTI par ses sièges sport « ArtVelours » de série.Les inserts de porte sont également conçus dans ce matériau.Un pack cuir et une ventilation de siège (chauffage et climatisation) seront également disponibles en option.Des décors d'intérieur en « carbone véritable » seront également proposés en option.Le cuir du volant sport est perforé au niveau des positions 3 heures et 9 heures pour une meilleure prise en main, et la barrette de volant à six heures est personnalisée par les lettres GTI et par une application rouge. Les palettes de commande au volant facilitent les interventions manuelles sur la boîte DSG à double embrayage, qui, autrement, gère ses 7 rapports automatiquement.L'éclairage d'ambiance plonge les affichages et toutes les autres zones éclairées de l'habitacle (tableau de bord, revêtements de portes, rangement avec interface pour téléphone mobile, plancher) dans une palette de 30 couleurs librement configurables.Le fonctionnement du bouton « Engine/Start/Stop » est spécifique à la GTI : il clignote en rouge lors de l'ouverture des portes jusqu'au démarrage du moteur turbo.La Golf GTI Clubsport est équipée du dernier moteur turbo EA888 : la génération evo4. L'EA888 evo4 est un moteur essence quatre cylindres à injection directe (TSI). La quatrième génération de ce moteur se caractérise par des injecteurs ultramodernes, qui font arriver le mélange essence-air à une pression de 350 bar dans les chambres de combustion. La Golf GTI Clubsport développe une puissance de 300 ch (221 kW). Le couple maximal du moteur de 1 984 cm3 est de 400 Nm. Des paramètres tels que la gestion moteur, la pression de suralimentation et des mesures internes au moteur permettent de porter la puissance du moteur turbo à 300 ch sur la Golf GTI Clubsport.Le 2.0 TSI est associé à une boîte DSG à 7 rapports, dont les rapports de vitesse sont adaptés aux caractéristiques d'accélération.La Golf GTI Clubsport passe de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes.La vitesse maximale est limitée électroniquement à 250 km/h. Un « pack Race » (en option) permet de débloquer sa vitesse maximale pour atteindre 267 km/h.Les trains roulants sport sont constitués d'un essieu avant MacPherson et d'un essieu arrière à quatre bras. Le modèle propose une commande ESC individuelle pour adapter la régulation à une utilisation sur circuit.La GTI de 300 ch est équipée d'un système de freinage 18 pouces.Quatre des principales caractéristiques des trains roulants sont une direction progressive, le gestionnaire de comportement dynamique, un blocage de différentiel d'essieu avant et la régulation adaptative des trains roulants.La direction progressive de la GTI opère avec un rapport de démultiplication progressif : cela permet de réduire l'effort de braquage lors des manœuvres et du stationnement. Sur les routes sinueuses et lors des changements de direction, le conducteur remarque un comportement nettement plus dynamique dû à la démultiplication plus directe. Du point de vue technique, la direction progressive se distingue de la direction de base essentiellement par une denture variable de la crémaillère et du pignon, ainsi que par un moteur électrique plus puissant.La Golf GTI Clubsport est équipée de série d'un blocage de différentiel d'essieu avant à régulation électronique. En comparaison avec les blocages purement mécaniques, le blocage de différentiel de la GTI Clubsport offre des avantages comme un niveau de blocage variable avec les fonctions ESC (programme électronique de stabilisation) et XDS plus(blocage de différentiel électronique). Il est de ce fait possible d'éviter complètement les effets négatifs affectant la précision de la direction qui apparaissent sur les systèmes de blocage mécaniques. Le système de blocage permet, via un embrayage multidisque, d'optimiser la traction ainsi que la maniabilité du véhicule lors de la prise de virages à grande vitesse, améliorant par conséquent les performances. Les inconvénients en matière de motricité des véhicules à traction avant sont compensés par le blocage de différentiel d'essieu avant.Le gestionnaire de comportement dynamique de la Golf GTI Clubsport de 300 ch commande le système de blocage de manière à optimiser les performances. Le gestionnaire de comportement dynamique modulaire est le centre névralgique des trains roulants de la GTI Clubsport. Il permet la commande coordonnée des fonctions de la transmission intégrale, du blocage électronique de différentiel (XDS plus) et des composantes dynamiques transversales des amortisseurs DCC régulés en option, à chaque manœuvre de conduite.Le gestionnaire de comportement dynamique permet d'optimiser les performances de la Golf GTI Clubsport.La régulation adaptative du châssis (Dynamic Chassis Control, DCC) réagit en permanence à la chaussée et à la situation de conduite, en tenant compte, par exemple, des interventions de direction, de freinage et d'accélération. Les composantes dynamiques transversales de la régulation adaptative du châssis de la Golf GTI Clubsport sont coordonnées et optimisées via le gestionnaire de comportement dynamique du véhicule. Le mode de profil de conduite sélectionné permet au conducteur d'adapter les mouvements de la carrosserie en fonction de ses préférences. L'amortissement nécessaire pour chaque roue est calculé en quelques fractions de seconde et ajusté sur les quatre amortisseurs. Associée au gestionnaire de comportement dynamique du véhicule, la régulation adaptative du châssis offre ainsi un excellent confort de conduite et un comportement dynamique optimal. L'application des amortisseurs régulés a été revue afin d'améliorer encore l'intégration du DCC dans l'environnement modifié du système de direction et du gestionnaire de comportement dynamique modulaire. L'accent a été mis sur la spontanéité des réactions du véhicule aux commandes de direction et sur une agilité maximale.La Golf GTI Clubsport propose les profils de conduite Eco, Comfort, Sport, Individual et Special.Le DCC en option permet d'intégrer les trains roulants à la régulation du profil de conduite.Le mode Comfort allie haut niveau de confort au quotidien et haute précision de direction.Le profil Sport rend les trains roulants DCC encore plus fermes, et réduit encore le roulis de la carrosserie.Le degré supplémentaire d'optimisation de la traction et d'atténuation du sous-virage d'accélération du profil Sport est également perceptible.En profil Individual, le conducteur peut utiliser un curseur numérique pour régler et enregistrer ses paramètres personnels. Un découplage maximal de la carrosserie peut être commandé avec le profil Comfort, pour un plus grand confort encore.La coordination devient cependant encore plus dynamique et directe avec le profil Sport. Le roulis est alors minimal et l'agilité maximale.Le profil Special de la Golf GTI Clubsport permet d'adapter spécifiquement le comportement dynamique aux caractéristiques de la boucle nord du Nürburgring. Une adaptation verticale spéciale de la régulation adaptative des trains roulants et une coordination dynamique transversale spéciale du gestionnaire de comportement dynamique permettent d'obtenir les meilleures performances possibles sur son tracé bosselé typique.