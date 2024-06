La petite sportive Alpine A290 entre dans l'ère électrique

La petite sportive électriquefait entrer la marque de Dieppe dans une nouvelle ère: l'ère de la sportivité électrique en mode Alpine.L'A290 entend respecter les: la performance, l'agilité et la légèreté.L'A290 est. Elle offre destout en garantissant un usage confortable au quotidien.L'A290 repose sur lade laL'A290 estdans la Manufacture de Douai, au sein d'ElectriCity, et le moteur électrique est fabriqué en France, dans la Megafactory Renault de Cléon.La batterie sera produite en France à partir de l'été 2025.Orientée performance et style, l'A290 est le nouveau modèle d'entrée dans l'univers Alpine.La citadine sportive électrique Alpine sera rejointe par un C-Crossover GT électrique et l'A110 électrique.