Le tout-terrain haute performance Defender Octa embarque un V8 bi-turbo de 635 ch

La marque d'aventure britannique Defender dévoile leLeDefender est le Defender le plus dynamique jamais créé.Modèle le plus robuste, le plus performant et le plus luxueux de la famille de 4x4 Defender, il porte les possibilités du Defender 110 à un niveau jamais atteint auparavant.Propulsé par un(micro-hybridation MHEV), le Defender Octa développe 635 chevaux et jusqu'à 750 Nm de couple permettant de passer de 0 à 100 km/h en 4,0 secondes.Les modifications de certains composants duet l'apport de laportent à un niveau supérieur ses capacités dynamiques.Laa été augmentée et les passages de roue étendus pour plus de présence.Les pare-chocs améliorent l'angle d'attaque et l'angle de fuite, tandis que la protection sous la caisse permet l'exploration de tous les terrains.Le Defender Octa est capable d'êtreLe moteur V8 4.4 litres bi-turbo à hybridation légère de 635 ch est couplé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports avec deux gammes de vitesse, longues et courtes. Le Defender OCTA peut atteindre 250 km/h lorsqu'il est équipé de jantes de 22 pouces et de pneus toutes saisons.Le couple de 750 Nm (800 Nm avec le mode launch control sélectionné) est disponible à partir de 1 800 tr/mn et jusqu'à près de 6 000 tr/mn.Le Defender Octa est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 4,0 secondes.Le Defender Octa est surélevé de 28 mm et offre une posture élargie de 68 mm.La mise au point des trains roulants comporte des triangles plus longs et plus robustes, ainsi que des amortisseurs actifs spécifiques dotés d'accumulateurs séparés.Le Defender Octa dispose de disques de frein avant plus grands (400 mm) avec des étriers Brembo.La direction bénéficie d'une démultiplication plus directe que tous les Defender à ce jour, pour une réponses immédiate et précise.Par un réseau hydraulique interconnecté, les amortisseurs semi-actifs à variation continue du système 6D Dynamics éliminent pratiquement le tangage et le roulis sur route. Sur terrain accidenté, le système 6D Dynamics permet un débattement des roues majoré pour s'attaquer à des obstacles plus extrêmes.Le Defender Octa est capable de détecter automatiquement la surface sur laquelle il roule et d'optimiser ses paramètres dynamiques en conséquence via ses modes de conduite.Au côté du mode Confort sélectionné par défaut, le mode Dynamique axé sur les performances , adapte la direction, l'accélérateur et la suspension d'une simple pression sur le bouton transparent sur le volant.Une longue pression sur le bouton enclenche le mode Octa. Le mode de conduite tout-terrain dédié au Defender met l'accent sur les performances. Le mode Octa offre une configuration Off-Road Launch pour une accélération optimale sur les sols inégaux. Lorsqu'il est combiné avec les réglages de contrôle de motricité les plus permissifs (TracDSC ou DSC désactivé), il sélectionne un calibrage ABS tout-terrain pour des performances de freinage optimales sur les surfaces difficiles.La gamme des modes Terrain Response du Defender permet des franchissements tout-terrain plus techniques avec des étalonnages spécifiques : sable, boue et ornières, herbe gravier neige, progression au ralenti sur les rochers (rock crawl).D'autres aides à la conduite tout-terrain sont également présentes, notamment ClearSight Ground View, qui rend le capot transparent pour une meilleure visibilité hors des chemins balisés.Le Defender Octa dispose de pneus de 33 pouces de diamètre (Goodyear Advanced All-Terrain Tyre).Les passages de roues sont élargis pour monter les plus grands pneus jamais montés sur un Defender de série.De robustes protections de caisse inférieures, en alliage d'aluminium finition graphite, sont présentes sous le bouclier avant.Les anneaux de treuillage apparents, avant et arrière, sont de couleur bronze phosphore.Le dessin de calandre spécifique permet un meilleur flux d'air sous le capot et complète la face avant très orientée tout-terrain.Le pare-chocs arrière intègre un système d'échappement actif à quatre sorties.Le tout-terrain haute performance Defender Octa V8 bi-turbo sera lors du Goodwood Festival of Speed (du 11 au 14 juillet 2024).