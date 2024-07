Le SUV coupé électrique Volkswagen ID. Unyx se distingue par un design progressif

Dans le cadre de sa stratégie « En Chine, pour la Chine », la marqueadapte son offre de modèles électriques pour mieux répondre aux besoins spécifiques de ses clients chinois.Le constructeur automobile allemand présente le premier modèle de la nouvelle marqueaffiliée à Volkswagen.LeID. Unyx se distingue par un, une interface homme-machine (HMI) avec un avatar 3D personnalisable, et uneLede l'ID. Unyx est marqué. Des éléments lifestyle tels que le logo Volkswagen doré à l'avant et les inscriptions dorées sur le véhicule sont des caractéristiques distinctives. Les éléments marquants à l'avant comprennent la signature lumineuse des phares à LED matriciels, y compris une bande LED horizontale ainsi que le bossage saillant du capot.La silhouette de l'ID. Unyx est caractérisée par une ligne de caractère découpée qui monte vers l'arrière du véhicule.L'arrière, au style coupé sportif, présente une structure 3D des feux arrière à LED avec une bande horizontale éclairée et le lettrage Volkswagen. Les éléments LED créent un effet de lumière flottante qui s'harmonise avec le style progressif du design de la carrosserie.L'(HMI) de l'ID. Unyx comprend un avatar 3D interactif basé sur l'IA, dont l'apparence peut être adaptée individuellement via une application et synchronisée avec l'infodivertissement du véhicule. La voix de l'avatar peut être configurée selon une voix humaine et peut participer à des conversations avec le conducteur.Le modèle d'entrée de gamme de l'ID. Unyx est propulsé par unsur l'essieu arrière. Le moteur est alimenté par une batterie de 77 kWh (net). Le groupe motopropulseur permet d'atteindre des autonomies allant jusqu'à 621 km (norme CLTC, China Light-Duty Test Cycle). Il y aura également une version à transmission intégrale avec deux moteurs électriques pour une puissance de 250 kW (340 ch).L'ID. Unyx est destiné au marché chinois. L'ID. Unyx est techniquement et esthétiquement adapté au style de vie des jeunes automobilistes des métropoles chinoises.La marque ID. Unyx sera distribuée à travers 40 magasins exclusifs dans 20 villes chinoises, où les jeunes automobilistes pourront découvrir le véhicule grâce à des technologies numériques telles que la réalité virtuelle et augmentée.Le SUV coupé électrique Volkswagen ID. Unyx a été développé dans le centre d'Innovation et de développement ID. de Volkswagen à Hefei, dans l'est de la Chine.L'ID. Unyx est fabriqué à Hefei, dans l'une des usines de véhicules électriques du Groupe Volkswagen.