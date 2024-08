Le break hautes performances BMW M5 Touring embarque une motorisation M Hybrid de 727 ch

Laest le troisième modèle hautes performances électrifié de BMW M, après la BMW XM et la BMW M5.La BMW M5 Touring hautes performances allie unesur route ou sur circuit à uneet une praticité adaptées aux activités quotidiennes, aux loisirs et aux voyages.La philosophie de la BMW M5 Touring repose sur la. Cette troisième génération se caractérise par une facilité d'utilisation au quotidien, des performances époustouflantes et une aisance à parcourir de longues distances tout en traversant les zones urbaines sans émissions locales.La motorisation M Hybrid associe un moteurà unLe système hybride génère une puissance combinée de(535 kW) et unLa disposition de la propulsion hybride rechargeable, avec la batterie haute tension entre les essieux moteurs, permet à la BMW M5 Touring de disposer d'unL'accès confort couplé à l'facilitent le chargement et le déchargement.Avec l'attelage de remorque à déploiement électrique (en option), la BMW M5 Touring peut tracter jusqu'à 2 000 kg dans le cas d'une remorque freinée.La BMW M5 Touring exprime clairement son caractère inspiré des voitures de course. Son design spécifique intègre de larges ailes, des épaulements musclés et une longue ligne de toit. La partie avant est façonnée par de grandes entrées d'air et par une calandre BMW M au contour illuminé. Au niveau de la poupe, les feux arrière fins s'étendent sur les flancs de la voiture , les catadioptres verticaux sont repoussés aux extrémités du pare-chocs et le diffuseur est divisé en deux sections accueillant, chacune, une paire de sorties d'échappement circulaires. Tous ces éléments renforcent l'apparence athlétique de la BMW M5 Touring et la distinguent nettement de la BMW Série 5 Touring.La première mondiale de la BMW M5 Touring aura lieu mi-août à la Monterey Car Week en Californie, aux États-Unis.La BMW M5 Touring est produite à l'usine BMW de Dingolfing, en Allemagne.Le lancement sur le marché mondial de la BMW M5 Touring débutera en novembre 2024.Les principaux marchés de la BMW M5 Touring sont l'Allemagne et les États-Unis, suivis de la Grande-Bretagne, du Canada et de la Suisse.La BMW M5 Touring est équipée d'une chaîne cinématique M Hybrid.Celle-ci se compose d'un moteur V8 hautes performances doté de la e technologie M TwinPower Turbo et du concept M classique de haut régime. La puissance du huit cylindres est de 585 ch (430 kW) et son couple maximal de 750 Nm. Il est complété par un moteur BMW eDrive délivrant 197 ch (145 kW) et un couple maximal de 280 Nm avec un étage de pré-engrenage permettant d'augmenter le couple effectif à l'entrée de la transmission à 450 Nm. Celui-ci est intégré à la boîte de vitesses M Steptronic à 8 rapports. La puissance combinée atteint 727 ch (535 kW) et le couple maximal 1 000 Nm.La transmission de la puissance par la boîte de vitesses M Steptronic à huit rapports, la transmission intégrale M xDrive, le différentiel actif M et la technologie de châssis sont adaptés aux caractéristiques du système de propulsion M Hybrid.La vitesse maximale est bridée à 250 km/h. Elle peut être relevée à 305km/h grâce au Pack Expérience M, en option.La BMW M5 Touring accélère de zéro à 100 km/h en 3,6 secondes accompagnée d'une bande sonore chargée d'énergie. Le son provient de son système d'échappement sport doté de clapets réglables en continu à commande électronique et de deux paires de sorties d'échappement doubles, chacune dotée de garnitures de 100 millimètres en chrome noir.La BMW M5 Touring passe de l'arrêt à 200 km/h en 11,1 secondes.L'association des moteurs thermique et électrique amène les performances élevées typiquement M à un niveau supérieur. L'électrification permet une élasticité sans précédent. La BMW M5 Touring réagit de manière immédiate à chaque actionnement de la pédale d'accélérateur. Cette poussée fluide est particulièrement perceptible lorsque le moteur électrique vient en soutien du moteur V8 à pleine accélération.Le sprint intermédiaire de 80 à 120 km/h prend 3,1 secondes.L'expérience de l'accélération peut être accrue à l'aide du « Boost Control ». Cette fonction est disponible avec le M Laptimer, les modes hybrides M Dynamic et Dynamic Plus, ainsi que le mode M Track qui fait partie de l'équipement optionnel M Drive Professional. La fonction M Laptimer apporte une poussée d'adrénaline supplémentaire. La fonction « Boost Control » peut être utilisée entre 30 km/h et 150 km/h. Elle s'active en tirant sur la palette de gauche pendant environ deux secondes et s'affiche à l'écran. L'accélération maximale peut être déclenchée via la pédale d'accélérateur. Cette expérience est agrémentée du son de conduite émotionnel produit par l'échappement M Sport associé au moteur V8 S68 à haut régime.En mode tout électrique, la BMW M5 Touring peut atteindre une vitesse de 140 km/h.La batterie lithium-ion du système hybride BMW M est placée dans le plancher. L'architecture garantit un centre de gravité bas. Grâce à son design plat, la batterie lithium-ion ne restreint pas l'habitacle.Avec une capacité nette de 18,6 kWh, la batterie haute tension permet de parcourir de 61 à 67 kilomètres en mode électrique (selon la norme WLTP).L'unité de charge combinée du système M Hybrid permet la recharge en courant alternatif avec une puissance de 7,4 kW. L'autonomie complète est disponible après 3 heures 15, lorsque la batterie est déchargée.Caractérise par une densité énergétique élevée, la batterie haute tension offre des performances constantes sur une large plage de températures.La technologie du châssis de la BMW M5 Touring est basée sur un essieu avant à double triangle et un essieu arrière à cinq bras avec une cinématique et une élastocinématique spécifiques au modèle. La dotation de série comprend la suspension adaptative M avec amortisseurs à commande électronique et la Direction IntegralActive à 4 roues directrices. Les réglages spécifiques à la gamme M, les paramètres sélectionnables individuellement et la possibilité de régler les amortisseurs de chaque roue individuellement optimisent la liaison entre le châssis et la route. Cela permet de naviguer aisément entre dynamisme et confort. La motricité, l'agilité et la stabilité directionnelle bénéficient à la fois de la limitation du patinage des roues et de la mise en relation de tous les systèmes de commande au sein de la gestion intégrée de la stabilité transversale.La transmission intégrale M xDrive, avec l'accent sur les roues arrière, a été optimisée et adaptée aux exigences du système hybride. En fonction de l'état de la chaussée, elle répartit la puissance en quelques millisecondes pour garantir la meilleure traction possible. Les modes 4WD, 4WD Sport et 2WD peuvent être sélectionnés pour une propulsion pure.L'une des particularités des modèles BMW M est la possibilité de créer deux configurations personnalisées du véhicule et de les activer directement via des touches programmables au volant (M1/M2). Les paramètres personnalisables sont l'entraînement, la boîte de vitesses, la fonction Drivelogic, le châssis, la direction, les freins, le mode M xDrive, le M Sound, le DSC et le mode M Hybrid, y compris la récupération de l'énergie.La BMW M5 Touring est livrée avec la suspension adaptative M avec amortisseurs à commande électronique. Celle-ci s'adapte à l'état de la chaussée en une fraction de seconde. Selon les modes Confort, Sport ou Sport Plus sélectionnés individuellement, la suspension permet un réglage plus équilibré ou plus sportif.La BMW M5 Touring est équipée de la direction IntegralActive à 4 roues directrices. Celle-ci accroît la dynamique de conduite en orientant les roues arrière et confère au véhicule plus de stabilité à haute vitesse. À basse vitesse, la manœuvrabilité du véhicule bénéficie du mouvement opposé de l'essieu arrière qui peut atteindre 1,5 degré.La motricité, l'agilité et la stabilité directionnelle bénéficient à la fois de la limitation du patinage des roues, proche de l'actionneur, et de la mise en relation de tous les systèmes de commande au sein de la gestion intégrée de la stabilité transversale.Les freins M Composites de série et les freins M Carbon céramiques optionnels sont associés à un système de freinage intégré qui propose au conducteur deux réglages de sensation de la pédale.Les jantes M en alliage léger (20 pouces sur l'essieu avant, 21 pouces à l'arrière) sont de série et chaussées de pneumatiques hautes performances.La BMW M5 Touring impressionne par son dynamisme et sa précision dans les situations de conduite dynamiques.La BMW M5 Touring propose de nombreux systèmes d'aide à la conduite.Le Driving Assistant disponible de série comprend l'avertisseur de franchissement de ligne, l'avertisseur d'angle mort, l'avertisseur de collision avant et arrière, l'avertisseur de trafic transversal arrière ainsi que la reconnaissance des panneaux de signalisation.La fonction Driving Assistant Plus rend la conduite encore plus détendue. Elle maintient automatiquement la vitesse souhaitée et la distance par rapport au véhicule précédent. Et intervient sur la direction si nécessaire.Le Driving Assistant Professional optionnel comprenant la fonctionnalité de pilote semi-automatique avec maintien de la trajectoire, accélération, freinage et respect des distances.Le Parking Assistant, qui comprend la caméra de recul, l'aide aux manœuvres de stationnement automatique et l'assistant de marche arrière auto -reverse sur les 50 derniers mètres parcourus est inclus de série sur la BMW M5 Touring.Le Parking Assistant Plus optionnel accroît la sécurité et le confort grâce à des caméras supplémentaires et à une vision panoramique 3D.Avec le Parking Assistant Professional optionnel, les manœuvres de stationnement automatisées peuvent être pilotées sur une distance allant jusqu'à 200 mètres.Dans les espaces de stationnement restreints, la BMW M5 Touring peut être déplacée vers l'avant et l'arrière à l'aide d'un smartphone et d'une commande à distance. Cela permet aux passagers de monter facilement dans la voiture dans des situations de stationnement offrant peu d'espace.Le bouton M Hybrid permet de sélectionner le mode de fonctionnement souhaité pour le système de propulsion. Le conducteur peut choisir entre les modes Hybrid, Electric et eControl.Le mode Hybrid permet une interaction optimale entre le moteur thermique et le moteur électrique pour maximiser l'efficacité et les performances.Le mode Electric permet de rouler sans émissions locales à des vitesses allant jusqu'à 140 km/h et sur une distance maximale de 61 à 67 km selon le cycle WLTP.Le mode eControl est utilisé pour récupérer L'énergie de freinage et maintenir la charge de la batterie à un niveau constant.L'équipement optionnel M Drive Professional ajoute les modes Dynamic et Dynamic Plus, qui activent un réglage spécifique du système de propulsion et de refroidissement afin de maintenir la puissance à un niveau constamment élevé ou lors d'une forte accélération sur circuit notamment.L'écran BMW Curved Display orienté vers le conducteur constitue le point central du poste de conduite dans la BMW M5 Touring. Semblant flotter, il combine une interaction vocale intuitive via l'Assistant Personnel BMW à la commande tactile.De nombreux éléments M typiques de série contribuent à mettre le caractère sportif au premier plan dans l'habitacle, tels que le volant M avec méplat sur la partie inférieure et repère rouge à 12 heures, le bouton marche/arrêt rouge, les touches rouges M1/M2 et la sellerie en cuir Merino.En fonction du mode M activé, l'éclairage d'ambiance crée sur demande dans le poste de conduite un scénario d'ambiance aux coloris M adapté au style de conduite.Les sièges multifonctions M avec logo M5 illuminé apportent une touche de sport automobile . Grâce à leurs options de réglage, ils épousent les formes du corps et offrent un soutien élevé dans les virages dynamiques.Le toit panoramique vitré crée une atmosphère lumineuse et aérienne.Le toit en carbone, en option dans le cadre du pack extérieur M Carbon, renforce l'apparence sportive.