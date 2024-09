Le SUV Cupra Terramar met en scène son esprit rebelle

lève le voile sur ledans le cadre de la 37ème édition de l'America's Cup Louis Vuitton.Le Terramar affiche le design affirmé de la marque de Martorell. Le SUV espagnole reprend la signature lumineuse à trois triangles avec les feux Cupra Matrix LED Ultra en haute définition.Les livraisons du Terramar débuteront fin 2024.À l'avant, le design est accentué par une calandre qui surmonte une bouche inférieure fonctionnelle qui évoque les voitures de sport.Les proportions athlétiques s'étendent de l'avant jusqu'aux flancs du SUV, avec des lignes élancées.À l'arrière, le logo Cupra éclairé est positionné entre les deux feux au centre du hayon.Le diffuseur arrière contraste avec les autres éléments du design et contribue à alléger les proportions imposantes.Le Cupra Terramar se décline dans neuf couleurs extérieures.L'habitacle sportif repose sur un poste de conduite orienté vers le conducteur et des sièges baquets.Le numérique est intégré dans le Digital cockpit implanté derrière le volant.Le système d'infodivertissement de 12,9 pouces intègre une barre de commande tactile rétro éclairée.Le Cupra Terramar propose cinq motorisations qui couvrent trois technologies : TSI (essence), eTSI (hybridation légère) et hybride rechargeable (e-Hybrid), avec des puissances allant de 150 à 272 chevaux.Le Cupra Terramar est doté d'une suspension sport et d'une direction progressive.Conçu et développé à Barcelone, le Cupra Terramar sera produit dans l'usine d'Audi à Györ en Hongrie.