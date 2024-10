Le SUV compact électrique Skoda Elroq porte le langage de design Modern Solid de Skoda

Leélargit la gamme électrique deSitué sous le Skoda Enyaq et au-dessus du plus petit SUV électrique à venir, le Skoda Epiq, l'Elroq constitue l'alternative électrique au SUV compact Skoda Karoq Le SUV compact électrique Elroq adopte la plupart des codes duprésenté avec le concept Vision 7S en 2022 pour donner une nouvelle dimension au design extérieur des modèles du constructeur de Mlada Boleslav.L'extérieur de l'Elroq est défini par une forme distinctive et des lignes épurées.L'avant présente la Tech-Deck Face et le lettrage sur le capot en lieu et place du logo à la coiffe d'indien.La Tech-Deck Face noire brillante remplace la calandre typique de Skoda.Le design Modern Solid associe robustesse, fonctionnalité et authenticité tout en transmettant un sentiment de sécurité et de puissance, en considérant les éléments typiques Skoda sous un angle nouveau.Derrière la Tech-Deck Face, les ingénieurs ont dissimulé des capteurs tels que le radar et la caméra frontale.La face avant se caractérise également par un pare-chocs robuste doté d'un insert en Unique Dark Chrome (rendu alu mat).Les phares à LED de l'Elroq comportent des bandes lumineuses supérieures fines pour les feux de position et les clignotants, ainsi que des feux de jour.En dessous, deux modules LED pour les feux de croisement et les feux de route offrent une réinterprétation horizontale du visage de Skoda à quatre yeux. Ils sont disponibles en deux versions.Les phares à LED optionnels utilisent la technologie Matrix , composée de 36 segments lumineux individuels. La partie supérieure des phares comporte un feu de jour avec quatre ouvertures rectangulaires.Les feux arrière affichent des graphiques lumineux en forme de C et des éléments cristallins partiellement éclairés. Il existe également deux versions de feux arrière, toutes deux utilisant la technologie LED.La variante optionnelle offre des indicateurs dynamiques, des éléments cristallins rétroéclairés, une animation lors de l'ouverture du hayon et une animation "Coming/Leaving Home" qui implique également les phares.Le profil latéral du Skoda Elroq présente un arc dynamique qui commence au niveau du pilier A et se prolonge par une ligne de toit légèrement inclinée qui se fond dans un becquet de toit situé au-dessus du hayon.La carrosserie de l'Elroq est aérodynamique, avec unLe véhicule est équipé de jantes aérodynamiques optimisées et d'un réducteur de passage de roue, qui prolonge l'habillage du passage de roue afin d'améliorer le flux d'air.La taille des roues varie de 19 à 21 pouces.L'intérieur de l'Elroq se caractérise par son apparente simplicité et ses lignes épurées.Leaffiche les données de conduite les plus importantes.Le conducteur reçoit des informations supplémentaires via l'affichage tête haute et les visualisations en réalité augmentée.L'écran central dumesure 12,9 pouces de série.Les panneaux de porte, les sièges, le tableau de bord, l'accoudoir central et la zone des genoux sont recouverts de fibres composées à 78% de PET recyclé, provenant de bouteilles en plastique et de fibres recyclées mécaniquement.Le Skoda Elroq dispose d'un coffre d'unepouvant offrir jusqu'à 1 580 litres en rabattant les sièges arrière.L'intérieur offre également des possibilités de rangement d'une capacité totale de 48 litres.Ses dimensions compactes et son rayon de braquage réduit sont adaptés à un usage urbain au quotidien.Le SUV compact électrique Skoda affiche des puissancesQuatre groupes motopropulseurs seront disponibles.Basé sur la plateforme MEB de Volkswagen , le Skoda Elroq sera proposé avec quatre variantes de puissance : les Elroq 50, 60, 85 et 85x (en 2025).Ces modèles varient en fonction de la capacité de la batterie et de la puissance correspondante.Le modèle d'entrée de gammeest doté d'une propulsion, d'une batterie d'uneet d'un moteur électrique sur l'essieu arrière développant une puissance de 125 kW (170 ch).L'Elroq 60 dispose d'uneet d'un moteur électrique de 150 kW (204 ch).Ces deux modèles atteignent une vitesse maximale limitée à 180 km/h.Les variantes Elroq 85 et Elroq 85x (en 2025). sont équipées d'une(brut).L'Elroq 85 propulsion affiche une puissance maximale de 210 kW (285 ch), tandis que l'Elroq 85x (en 2025) comprend un moteur électrique supplémentaire sur l'essieu avant, offrant une transmission intégrale de série et une puissance maximale de 220 kW (299 ch).Ces deux versions, l'Elroq 85 et l'Elroq 85x, voient leur vitesse maximale limitée à 180 km/h.La batterie haute tension de 82 kWh (brut) permet une autonomie en cycle mixte WLTP allantDans les stations à courant alternatif, tous les modèles Elroq se rechargent, pour une charge complète en 5,5 à 8 heures environ, selon la variante.Toutes les variantes du Skoda Elroq prennent en charge la recharge rapide en courant continu. L'Elroq 85 et l'Elroq 85x offrent uneLes batteries plus petites des Elroq 50 (55 kWh) et Elroq 60 (63 kWh) peuvent être rechargées en moins de 25 minutes sur une borne rapide.La batterie de 82 kWh de l'Elroq 85 (propulsion) et de l'Elroq 85x (4x4) peuvent être rechargées de 10% à 80% en 28 minutes sur une borne rapide de 175 kW.Le Skoda Elroq prend en charge le pré-conditionnement automatique et manuel de la batterie. La fonction de pré-conditionnement de la batterie permet de préchauffer la batterie en vue d'une charge en courant continu à des températures ambiantes basses et d'optimiser ainsi la vitesse de charge. Le processus peut être lancé manuellement, en appuyant sur un bouton de l'écran central d'infodivertissement, ou automatiquement sur le chemin d'une station de recharge, en fonction des données de navigation et de la température de la batterie.Doté de série d'une large gamme deainsi que d'un grand nombre de capteurs, l'Elroq offre un niveau élevé de sécurité passive et active.Parmi les systèmes d'assistance, on compte le Travel Assist qui utilise les données car-to-X.L'Intelligent Park Assist offre les fonctions Remote Parking et Remote Trained Parking. Avec la fonction Remote Parking, les conducteurs peuvent contrôler les manœuvres de stationnement depuis l'extérieur du véhicule et jusqu'à quatre mètres de distance, à l'aide d'un smartphone et de l'application MySkoda.La fonction Trained Parking permet de faire mémoriser par l'Elroq des approches jusqu'à 50 mètres vers un total de cinq places de stationnement différentes. L'Elroq est capable de s'y rendre et de se garer automatiquement.Le Skoda Elroq est équipé de neuf airbags. Des airbags pour le conducteur et le passager avant, des airbags de tête, des airbags latéraux avant et un airbag central entre les sièges avant sont présents de série. Des airbags latéraux arrière sont proposés en option.Le Skoda Elroq sera présenté au public à l'automne 2024 à l'occasion du Mondial de l'Automobile de Paris 2024.Question prix , le SUV compact Skoda Elroq démarreavant toute subvention publique.Le SUV compact Elroq est l'alternative électrique au Karoq et offre un prix de vente équivalent à celui de son homologue à moteur à combustion interne.Les équipements de série comprennent une caméra de recul, Crew Protect Assist, Side Assist et un système d'info-divertissement de 13 pouces et SmartLink.La version à transmission intégrale avec un moteur par essieu 85x sera disponible en 2025.Les premières livraisons de l'Elroq interviendront à partir du premier trimestre 2025.