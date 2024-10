La citadine électrique Hyundai Inster Cross affiche un look de baroudeur

lève le voile sur le SUV au look de baroudeur clairement affirméLa citadine électrique polyvalente au design de baroudeur Inster Cross hérite d'éléments de design typés outdoor, parmi lesquels des boucliers spécifiques, des plaques de protection, des jantes alliage de 17 pouces, des moulures noires en relief, des barres de toit et une galerie de toit en option.Positionné entre les segments A et B, le SUV Inster se distingue par un intérieur spacieux pour son gabarit et sa capacité de chargement.Le Inster Cross se dote de, larges et rectangulaires, ainsi que deen relief.Les, associées aux bas de caisse latéraux et aux jantes en alliage de 17 pouces, offrent une protection supplémentaire sur les routes accidentées.Les(de série) et la galerie de toit (en option) permettent de transporter tout ce dont on a besoin pour les courses quotidiennes, les sports de plein air et les séjours en camping.Ladu Inster sera proposée dans six couleurs (Amazonas Green Matte, Atlas White, Unbleached Ivory, Aero Silver Matte, Abyss Black Pearl et Tomboy Khaki) dont certaines peuvent être associées à un toit noir contrastant.Côté intérieur, la version Inster Cross dispose d'une finition spécifique qui associe un garnissage et un des coloris spécifiques: un tissu gris rehaussé de touches jaune citron, complété par des inserts jaune citron sur la planche de bord.À l'instar du modèle de base, la version Inster Cross est dotée de série d'un large éventail de fonctions.Le modèle hérite d'un pack aides à la conduite (ADAS), qui comprend l'assistance active à la conduite sur autoroute 1.5, le régulateur de vitesse intelligent et le freinage d'urgence autonome en marche avant 1.5.L'habitacle offre une modularité de premier rang: tous les sièges peuvent être repliés à plat, la première rangée est conçue pour faciliter le passage du siège conducteur au siège passager, et les sièges arrière sont coulissants, inclinables et fractionnables 50/50.La Hyundai Inster Cross afficheet peut êtreLa production de l'Inster Cross débutera d'ici la fin de l'année dans l'usine coréenne de Hyundai.La commercialisation du mini-crossover Hyundai débutera dans les tout prochains mois.