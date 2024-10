La berline compacte électrique Skyworth Q affiche un design moderne

, un acteur chinois de l'électronique mondial, présente le modèleau Mondial de l'Automobile de Paris 2024.La Skyworth Q est un modèleLa Skyworth Q est le premier modèle hatchback homologué de la marque chinoise pour intégrer le marché automobile français.Le véhicule reprend la signature architecturale de Skyworth avec un feu arrière horizontal.L'intérieur est spacieux.La Skyworth Q embarque un volant géométrique directionnel.La Skyworth Q met l'accent sur le confort.Le modèle électrique chinois propose un intérieur composé de sièges ergonomiques, de lampes d'ambiances, et d'un design soigné pour que les déplacements soient confortables.Skyworth intervient historiquement sur plusieurs domaines tels que les appareils ménagers connectés (TV, machines à laver, réfrigérateurs, etc.), les systèmes intelligents (portails connectés réalité virtuelle, solutions IoT, etc.), les énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, etc.) et les services tiers (service après-vente, logistique, etc.).Depuis 2010, Skyworth a développé une vision de l'automobile unique en son genre. Chaque véhicule produit répond à des normes environnementales strictes, propose un degré de performance élevé et positionne le confort comme un élément clé de l'expérience de conduite.Tous les véhicules sont équipés d'une motorisation électrique de pointe avec une