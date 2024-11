La berline compacte tricorps Suzuki Dzire est l'un des best-sellers sur le marché indien

La berline compacte tricorps Suzuki Dzire est l'un des modèles emblématiques sur le marché indien

, la filiale indienne de Suzuki, dévoile la nouvelle génération de laAvec des ventes cumulées dans le pays de plus de 2,7 millions d'unités depuis son lancement en mars 2008 , la Dzire est l'un des modèles emblématiques de Maruti Suzuki et la référence sur le segment des berlines compactes en Inde.Chaque génération de la Suzuki Dzire a marqué le marché automobile indien, devenu troisième marché automobile mondial.Avec son design moderne et son habitacle doté d'un équipement complet, la berline tricorps de Suzuki répond aux aspirations des clients jeunes du sous-continent qui considèrent leur voiture comme le reflet de leur style de vie.La berline tricorps japonaise bénéficie d'un design retravaillé et d'un équipement enrichi.Le design contemporain de la Suzuki Dzire a été totalement renouvelé, soulignant le caractère de la voiture, avec une face avant expressive et des lignes sculptées sur les flancs.La Suzuki Dzire de nouvelle génération met l'accent sur l'innovation, le confort et l'efficience.Le moteur 1.2 litre essence qui équipe la Suzuki Dzire allie performances et émissions réduites.La Suzuki Dzire reçoit de série un équipement de sécurité complet pour le sous-continent indien qui comprend notamment six airbags, l'ESP, l'assistance au démarrage en côte, etc.En Inde, la Dzire contribue à faire de Suzuki le leader du marché automobile, avec plus de 40% de parts de marché.Le marché principal de la Suzuki Dzire sera l'Inde. La berline tricorps sera aussi exportée par la suite vers les pays voisins de l'Inde, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est.- Longueur : 3 995 mm- Largeur : 1 735 mm- Hauteur : 1 525 mm- Moteur : 1.2 litre. essence, Série Z- Transmission : boîte de vitesses manuelle ou automatique à 5 rapports