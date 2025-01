Le SUV urbain électrique chinois Byd Atto 2 arrive en Europe

Présenté au salon de l'automobile de Bruxelles, l'est lele plus accessible à ce jour en Europe.Le SUV Atto 2 repose sur lade Byd et est doté de la batterie Blade.Le SUV du segment B de Byd offre lad'un SUV dans un format abordable, adapté aux rues urbaines et aux possibilités de stationnement.La commercialisation du SUV électrique Byd Atto 2 démarrera en Europe en février.L'Atto 2 mesure 4 310 mm de long, 1 830 mm de large et 1 675 mm de haut. L' empattement relativement long de 2 620 mm a été conçu pour augmenter l' espace dans l'habitacle et garantir des porte-à-faux avant et arrière courts.L'avant du véhicule présente des phares Full LED intégrés et des feux diurnes minces, qui s'associent à la garniture brillante de la calandre pour donner à l'Atto 2 une présence visuelle distinctive. Le pare-chocs avant présente des angles aigus et des entrées d'air verticales aux bords extérieurs.Les flancs de l'Atto 2 sont dotés d'un habillage plus bas, interrompu par des points saillants, qui contribue à accentuer la hauteur de la voiture . La ligne de toit « flottante » est ponctuée par un élément distinctif de la couleur de la carrosserie qui rejoint la vitre au niveau du montant arrière.À l'arrière, un becquet de toit surmonte une barre lumineuse sur toute la largeur qui rejoint des feux arrière en forme de nœud chinois qui ressemblent au chiffre 8 et à un anneau d'infini Mobius, symbole d'une chance infinie.Un pare-chocs arrière convexe et d'autres éléments brillants sur l'habillage inférieur complètent l'allure de l'Atto 2.L'Atto 2 est disponible dans les couleurs Climbing Grey (de série), Hiking Green, Skiing White et Cosmos Black.Le design de l'avant de l'habitacle s'inspire de l'extérieur, avec une planche de bord aux lignes simples et épurées.L'habitacle présente des surfaces matelassées dans toutes les zones clés et des poignées intégrées dans les portes avant et arrière, ainsi que dans la partie inférieure de la console centrale.Le sélecteur de conduite a un aspect de diamant taillé, tandis que la zone qui l'entoure comprend des touches pour certaines fonctions clés, telles que le désembuage du pare-brise, ainsi qu'un bouton de volume pour le système audio et un commutateur qui permet de passer d'un mode de conduite à l'autre.La console centrale contient deux porte-gobelets et un accoudoir intégré avec des espaces de rangement.L'ambiance de l'habitacle est rehaussée par un toit panoramique en verre, qui laisse entrer la lumière naturelle.La e-Platform 3.0 de Byd présente un plancher entièrement plat, de sorte que les sièges arrière restent suffisamment pratiques pour une utilisation familiale.Le coffre propose un volume de 400 litres qui peut être porté à 1 340 litres lorsque la banquette arrière rabattable en deux parties est abaissée.L'Atto 2 exploite le potentiel de la plate-forme électronique 3.0 qui est au cœur de tous les véhicules purement électriques de Byd.Elle utilise la construction Cell-to-Body (CTB). Ce procédé permet d'intégrer complètement la batterie dans le châssis du véhicule, le couvercle supérieur de la batterie faisant office de plancher pour l'habitacle. L'installation Cell-to-Body (CTB) permet d'atteindre des niveaux élevés de rigidité de la carrosserie.La voiture est équipée d'une batterie à lames. La batterie Blade est conçue pour offrir une sécurité, une durabilité et des performances de premier ordre. Cette technologie est également peu encombrante, les cellules étant installées directement au lieu d'être montées en plusieurs modules. Il est ainsi possible de loger plus de cellules dans le même espace qu'avec une batterie conventionnelle.La batterie Blade utilise le Lithium Fer Phosphate (LFP) comme matériau de cathode. Le Lithium Fer Phosphate (LFP) présente des niveaux de sécurité et de durabilité plus élevés que les batteries lithium-ion conventionnelles, tout en étant exempt de cobalt et de nickel.Les batteries Lithium Fer Phosphate (LFP) sont plus résistantes aux températures extrêmes, moins sensibles aux fluctuations de température et peuvent supporter un plus grand nombre de cycles de charge et de décharge sans pratiquement perdre de capacité, ce qui les rend particulièrement durables.La structure de la batterie Blade dépasse les exigences du test de pénétration des clous, une méthode rigoureuse d'évaluation de l'emballement thermique de la batterie qui simule les conséquences d'un grave accident de la route.L'Atto 2 sera proposée avec un choix de deux tailles de batteries Blade. Au lancement, l'édition standard aura une capacité nominale de 45,1 kWh, offrant une autonomie WLTP (combinée) de 312 kilomètres. Dans les mois à venir, une version de l'Atto 2 dotée d'une plus grande batterie arrivera, offrant une autonomie supérieure.La batterie de 45,1 kWh est couplée à un moteur électrique, monté à l'avant, qui développe 130 kW.