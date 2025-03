L'Audi A6 Avant ouvre une nouvelle ère

dévoile la nouvelle. Depuis 1977, le nom Avant est synonyme de véhicules alliant un design sportif élégant, une fonctionnalité supérieure et une dynamique de conduite élevée. Quarante-huit ans après les débuts de l'Audi 100 Avant, l'A6 Avant ouvre une nouvelle ère.Basée sur la Premium Plateform Combustion (PPC), comme les nouvelles Audi Q5 et Audi A5 , l' Audi A6 Avant affiche un design dynamique et une aérodynamique optimisée.L'architecture électronique E³ 1.2 garantit une connectivité moderne, des mises à jour et des fonctions de numérisation.L'A6 Avant est équipée d'un moteur diesel moderne, plus efficace grâce à la technologie hybride légère MHEV plus.D'une grande polyvalence, l'Audi A6 Avant offre beaucoup d' espace pour la vie de tous les jours ainsi que pour les activités de loisirs.Les proportions de l'Audi A6 Avant reposent sur un empattement long, des grandes roues et une carrosserie sculptée. Ses lignes dynamiques lui confèrent une expression de sportivité. La combinaison d'un nez large et d'épaules musclées avec un capot allongé y contribue.L'avant est caractérisé par le Singleframe positionné bas, qui s'étend jusqu'au bord inférieur de la jupe avant. Associé aux phares et aux anneaux Audi surélevés, il confère à l'Audi A6 Avant une expression distinguée. Des prises d'air modelés en trois dimensions et placés sous les phares donnent au pare-chocs une allure puissante.Trois lignes de balayage donnent à la vue latérale un caractère dynamique. Les ailes élargies qui émergent de la surface au niveau des roues avant et arrière rappellent l'Audi Ur-quattro et constituent un élément essentiel de l'ADN du design Audi. Une troisième ligne traverse le seuil, reliant visuellement l'avant à l'arrière et donnant à l'Audi A6 Avant une impression de mouvement. La ligne de toit t tendue se prolonge par un becquet de toit qui enjambe la lunette arrière sportive légèrement inclinée. Les montants D, fortement inclinés, reposent fermement sur les cloisons arrière.L'arrière, avec ses anneaux Audi bien en vue, est sculpté. Les deux feux arrière aux lignes épurées, avec leur graphisme précis et leur bande lumineuse continue, soulignent la largeur du véhicule. Ils donnent à la nouvelle Audi A6 Avant une impression de présence. Le feu de freinage vertical encadre l'arrière. Un diffuseur avec une garniture accrocheuse complète l'arrière, intégrant les tuyaux d'échappement avec leurs couvercles rectangulaires.La technologie d'éclairage constitue un élément essentiel de l'ADN d'Audi.Le design des phares et des feux arrière est entièrement numérisé, ce qui permet de personnaliser l'apparence de leur A6 Avant en fonction de leurs préférences. Parallèlement, l'éclairage numérique offre des fonctions qui améliorent la communication avec les autres usagers de la route.Les phares Matrix LED de série se caractérisent par un écran en acier inoxydable perforé à l'hexagone qui dissimule les feux de jour numériques. L'A6 Avant propose un total de sept signatures lumineuses numériques à l'avant et à l'arrière.Des feux arrière numériques OLED sont disponibles en option à l'arrière de l'Audi A6 Avant. Grâce à un total de huit panneaux OLED numériques, ils créent une valeur de reconnaissance et augmentent en même temps la sécurité sur la route. Chaque côté comporte 198 segments OLED qui créent les signatures numériques, dont certaines sont actives. Les signatures actives donnent l'impression que les feux sont "vivants" grâce à leur mouvement constant. L'algorithme crée une nouvelle image à partir des 396 segments OLED plusieurs fois par seconde.La détection de proximité et la lumière de communication de l'OLED numérique 2.0 renforcent la sécurité routière grâce à la lumière. Les autres usagers de la route reçoivent un avertissement en cas d'accident ou de panne. Dans les situations critiques de conduite ou de circulation, la fonction de communication des feux arrière OLED numériques affiche une signature lumineuse arrière spécifique : huit triangles sur l'ensemble de l'arrière servent à avertir les conducteurs qui se trouvent derrière.Le design sportif de l'Audi A6 Avant contribue à son aérodynamisme, avec un coefficient de traînée (valeur Cx) de 0,25. Des prises d'air sont utilisés pour assurer que le flux d'air autour des roues avant et des côtés du véhicule soit aussi fluide que possible. Celles-ci ont été intégrées dans le design de l'A6 Avant. Deux entrées d'air frais contrôlables séparément derrière la calandre Singleframe font partie du concept aérodynamique. Elles assurent un flux d'air optimisé autour du compartiment moteur. Pour exploiter tout le potentiel de la technologie, Audi a optimisé l'étanchéité entre le pare-chocs et l'unité de refroidissement, réduisant les pertes de flux d'air dans cette zone jusqu'à 70 %.Pour y parvenir, les éléments de contrôle de l'air ont été considérablement renforcés. L'interface unifiée pour l'admission d'air et le refroidissement du moteur contribue à améliorer la circulation de l'air autour de la carrosserie.À l'arrière, des panneaux aérodynamiques assurent un décrochage défini du flux, aidé par le becquet de toit.Le diffuseur large et aérodynamique contribue également de manière importante au coefficient de traînée. Cela permet d'obtenir un équilibre entre la portance à l'essieu arrière et la résistance de l'air.Les roues de 18 et 19 pouces en aluminium taillé en diamant, optimisées sur le plan aérodynamique, complètent le concept aérodynamique. Le design visible de la jante est brillant, tandis que les sections fermées, conçues pour optimiser l'aérodynamisme, sont noires.L'isolation acoustique du véhicule a été améliorée de 30 % par rapport au modèle précédent, alors que le poids des matériaux est resté sensiblement le même. Des vitres plus étanches et des joints de portes optimisés assurent une acoustique plus agréable à l'intérieur. Un vitrage acoustique en option est disponibles pour les vitres arrière ainsi que pour les vitres latérales avant. Les silentblocs de moteur et de transmission permettent une conduite plus silencieuse. La forme des dents de la transmission a été optimisée, ce qui améliore également l'acoustique de la boite S tronic. Toutes les roues de 19 pouces ou plus sont équipées d'anneaux en mousse à l'intérieur du pneu qui réduisent les vibrations de l'air à cet endroit et ont ainsi un effet positif sur le niveau de bruit dans le véhicule.Avec une longueur totale de 4,99 mètres, l'Audi A6 Avant est 60 millimètres plus longue que le modèle précédent. L'A6 Avant mesure un peu moins de 1,88 mètre de large sans rétroviseurs.L'empattement de 2 927 contribue à l'espace intérieur généreux.Les sièges arrière rabattables 40:20:40 de série permettent un chargement variable pour des articles tels que des équipements de ski.Le hayon électrique est inclus de série. Il s'ouvre et se ferme d'un mouvement du pied, avec une lumière de projection indiquant où « bouger son pied ».Le coffre à bagages a une capacité de 466 litres. Grâce à sa largeur de 1 050 millimètres, deux grandes valises peuvent facilement être placées côte à côte.Lorsque les dossiers des sièges arrière sont complètement rabattus, le volume de chargement augmente à 1 497 litres.Un système de rails, le pack rangement et coffre à bagages, ainsi qu'un filet de séparation font partie de l'équipement standard de l'A6 Avant. Un kit d'arrimage de charge avec barre télescopique et sangle de tension est disponible en option.Le toit panoramique en verre occultant renforce la sensation d'espace. Il s'étend sur presque tout l'habitacle et permet d'inonder l'intérieur de lumière. Neuf segments forment la base de différents motifs avec des zones qui peuvent être activées et désactivées pour offrir une protection totale contre l'éblouissement.L'intérieur de l'A6 Avant reflète les quatre caractéristiques de la philosophie de design Audi. L'intérieur est conçu pour être « centré sur l'humain », ce qui signifie qu'il est systématiquement adapté aux besoins de ses utilisateurs. La deuxième particularité est la « scène numérique », qui se présente sous la forme de l'écran Audi MMI. La scène numérique s'articule autour de l'écran panoramique Audi MMI et de l'écran passager MMI en option. L'écran panoramique Audi MMI présente un design incurvé et une technologie OLED. Il se compose l'Audi virtual cockpit avec un écran de 11,9 pouces de diagonale et de l'écran tactile MMI de 14,5 pouces. Audi complète la scène numérique pour les passagers avant avec un écran MMI de 10,9 pouces intégré dans le design du tableau de bord (en option). Il permet au passager avant de consulter des sites web et de diffuser du contenu vidéo en continu, et l'aide également à naviguer ou à rechercher une station-service proche. Grâce au mode de confidentialité dynamique, les contenus distrayants tels que les vidéos ne peuvent pas être visionnés depuis le siège conducteur pendant la conduite. Si l'écran passager n'est pas utilisé ou si aucun passager n'est détecté, une image de fond numérique s'affiche.L'Audi A6 Avant peut être équipée d'un affichage tête haute (HUD) configurable (en option). Une large gamme d'informations peut être affichée sur le HUD, y compris la vitesse, les systèmes d'assistance actifs, les instructions de navigation et les informations multimédia. Le conducteur a la possibilité de contrôler les fonctions du véhicule et d'info-divertissement via l'affichage tête haute.En contraste avec les zones numériques et les zones techniques, l' intérieur de l'Audi A6 Avant est doté d'une application appelée Softwrap. Elle s'étend de porte à porte sur toute la largeur du tableau de bord. Les tissus, la matière synthétique ou le Dinamica sélectionnés pour les panneaux de porte et les accoudoirs créent une ambiance confortable.L'éclairage dynamique interactif facilite la communication entre le véhicule et ses occupants. Composée de 84 LED, elle est située sous le pare-brise et s'illumine en un grand arc s'étendant du montant A gauche au montant A droit. En plus d'une fonction d'accueil, la lumière d'interaction présente une séquence d'éclairage spéciale qui s'active lorsque le véhicule est verrouillé ou déverrouillé.L'Audi A6 Avant est disponible en France avec une motorisation diesel partiellement électrifiée, équipée de la technologie hybride légère (MHEV plus).Le système MHEV plus assiste le moteur à combustion, améliore les performances et le confort de conduite, et réduit les émissions de CO2 . Il se compose de trois éléments: une batterie de 48 volts, un démarreur à alternateur à courroie et un générateur de groupe motopropulseur avec électronique de puissance intégrée.La batterie lithium-ion , composée de phosphate de fer lithié, a une capacité de stockage de 1,7 kWh. La fonction principale du démarreur à alternateur à courroie est de démarrer le moteur et d'alimenter la batterie en énergie électrique. Le générateur de groupe motopropulseur permet une conduite partiellement électrique, fournit un couple supplémentaire et réinjecte de l'énergie dans la batterie lors de la décélération.La technologie MHEV plus exploite les avantages de la conduite électrique lors du stationnement et des manœuvres. Les composants de conduite électrique peuvent être utilisés lors de la conduite lente en ville, dans les embouteillages ou en dehors des limites de la ville lors de la conduite en roue libre. Dans ces situations, l'Audi A6 Avant fonctionne uniquement grâce au générateur de groupe motopropulseur.La technologie MHEV plus assiste le moteur à combustion, lors du démarrage dans les embouteillages ou lors des dépassements. Pour ce faire, le générateur du groupe motopropulseur produit un couple supplémentaire pouvant atteindre 230 newtons-mètres et une puissance pouvant atteindre 18 kW (24 ch).Lors de la décélération, le générateur du groupe motopropulseur récupère de l'énergie et la renvoie dans la batterie (régénération) avec une puissance pouvant atteindre 25 kW. Avec l'assistant d'efficience, le système de commande de freinage intégré permet une meilleure capacité de régénération et permet d'assurer un freinage sans pression de la pédale dans la plupart des cas sans utiliser le frein à friction.Le système 48 volts permet d'utiliser un compresseur de climatisation électrique. Le principal avantage est que même lorsque le moteur est coupé , en roue libre ou à un feu rouge, la climatisation continue de fonctionner à pleine puissance, maintenant l'habitacle à une température agréable.L'A6 Avant TDI 204 ch est équipée de la technologie MHEV plus.Le 2.0 TDI délivre 204 ch (150 kW) et un couple maximal de 400 newton-mètre. Le moteur est partiellement électrifié avec la technologie MHEV plus et équipé d'un système électrique de 48 volts. La conduite partiellement électrique et la récupération d'énergie élevée réduisent les émissions de carbone. Le démarreur à alternateur à courroie de 48 volts augmente le confort du TDI en démarrant le moteur silencieusement. Le véhicule réagit plus rapidement au démarrage et est nettement plus agile. Le 2.0 TDI est disponible avec une transmission à double embrayage en version traction avant ou transmission intégrale quattro ultra.L'Audi A6 Avant revendique un confort de conduite élevésur les longs trajets. La suspension pneumatique adaptative et la transmission intégrale des variantes quattro y contribuent de manière significative, améliorant considérablement la maniabilité à basse vitesse et augmentant sensiblement la précision et la stabilité à haute vitesse.Les essieux avant et arrière de la nouvelle Audi A6 Avant utilisent une conception à cinq bras, en grande partie en aluminium. Deux sous-châssis (l'avant étant monté de manière rigide et l'arrière de manière hydraulique) relient les bras de suspension à la carrosserie.Trois suspensions sont disponibles :La suspension standardLa suspension sport, qui abaisse la carrosserie de 20 millimètres pour une tenue de route plus sportive (de série avec la finition S line)La suspension pneumatique adaptative à amortissement contrôlé électroniquement, qui offre au véhicule un large éventail de possibilités entre une conduite très douce et confortable et une tenue de route sportiveLa suspension pneumatique adaptative en option avec amortissement réglable sur les quatre roues régule la hauteur de la carrosserie et l'absorption des chocs. La suspension pneumatique adaptative équilibre automatiquement la charge du véhicule, assurant la stabilité de la voiture . Par rapport à la suspension standard, la hauteur de caisse de l'A6 Avant est abaissée de 20 millimètres en mode normal (modes balanced, comfort et efficiency), comme avec la suspension sport. En mode dynamic, la hauteur de caisse est abaissée de 10 millimètres supplémentaires pour une conduite plus sportive. Pour réduire la traînée, la carrosserie est abaissée au niveau le plus bas à des vitesses supérieures à 120 km/h, même en modes « balanced » et « efficiency ». La fonction d'élévation amène l'A6 Avant 20 millimètres au-dessus du niveau normal et peut être utilisée jusqu'à une vitesse de 85 km/h. Cette fonction garantit la sécurité et la propulsion dans des conditions de conduite difficiles, comme sur des routes enneigées ou accidentées.Le système de conduite dynamique Audi drive select permet de régler la hauteur de caisse du véhicule et de contrôler les paramètres de direction et de transmission. L'écart entre les modes de conduite a été augmenté : la maniabilité en mode dynamic est plus précise et plus sportive, tandis que le mode comfort est conçu pour une conduite souple et agréable sur les longs trajets. La suspension pneumatique adaptative peut être commandée par la voix, avec des commandes comme « lever le véhicule » ou « abaisser la suspension pneumatique ».La transmission intégrale quattro ultra répartit le couple de manière flexible pour maximiser l'efficacité tout en offrant tous les avantages de la transmission quattro pour une sécurité et une dynamique de conduite plus grandes. Un embrayage multidisque à commande électronique répartit le couple entre les essieux avant et arrière sur une large plage, en fonction de la situation de conduite. L'essieu arrière de la quattro ultra est automatiquement découplé sous charge partielle dans la mesure où la situation de conduite le permet. Lors de la prise de virage dynamique, d'une forte accélération ou lorsque le coefficient de frottement de la chaussée l'exige, l'embrayage multidisque à commande électronique du système quattro relie les essieux avant et arrière et répartit la force de traction là où elle est nécessaire. Lors d'une accélération forte en sortie de virage, la puissance est davantage répartie vers l'arrière. Dans cette situation de conduite, la répartition de la puissance entre les essieux avant et arrière est d'environ 30/70.Le système de contrôle intégré des freins, les amortisseurs contrôlés et le système de gestion du moteur fonctionnent ensemble de manière rapide et précise. Grâce au freinage vectoriel (contrôle de la dynamique de roue par roue), l'A6 Avant peut mieux négocier les virages. Le freinage vectoriel surveille en permanence la situation de conduite et contrecarre tout sous-virage. Dès qu'une certaine quantité de friction disponible est utilisée dans le sens longitudinal et transversal, c'est-à-dire lorsque les roues à l'intérieur du virage perdent de la traction à une faible valeur de friction, elles sont doucement freinées. Grâce à cette intervention de freinage ciblée et à la différence de forces de propulsion qui en résulte, la direction de l'Audi A6 est plus directe et réagit plus immédiatement à la situation donnée.La direction directe contribue de manière significative à la dynamique de conduite. Par rapport à la génération précédente, l'ensemble du chemin allant du volant aux roues est plus rigide. Cela inclut la barre de torsion au niveau du boîtier de direction, la crémaillère de direction boulonnée de manière rigide et les bagues de bras de suspension plus rigides. Le carrossage de l'essieu avant a également été légèrement augmenté. L'ensemble de ces mesures se traduisent par une réponse de direction améliorée et un meilleur ressenti de la route.L'A6 Avant est équipée de série d'une direction progressive électromécanique. Le rapport de direction varie en fonction de l'angle de braquage : à de petits angles de braquage, comme sur l'autoroute, la direction est plus indirecte pour éviter que tout comportement nerveux n'influence la direction. À des angles de braquage plus importants, le rapport est de plus en plus direct, ce qui réduit l'effort physique nécessaire pour diriger dans la circulation urbaine et lors du stationnement. La direction progressive procure une sensation de conduite sportive dans les virages serrés. Le système de conduite dynamique Audi drive select permet de modifier les caractéristiques de la direction, en particulier le poids de la direction, selon plusieurs modes.La direction intégrale est disponible en option avec la transmission intégrale quattro. Elle fonctionne avec une fonction dynamique. Jusqu'à une vitesse d'environ 60 km/h, les roues arrière tournent jusqu'à cinq degrés dans la direction opposée à celle des roues avant. Cela permet de réduire le rayon de braquage jusqu'à un mètre, le ramenant à 11,3 mètres. La voiture est ainsi plus agile dans la circulation urbaine et dans les virages serrés. À vitesse moyenne et élevée, les roues arrière tournent dans le même sens, ce qui permet une conduite plus précise.L'Audi A6 utilise un système de freinage intégré et modulable (iBRS). Grâce à cette technologie de freinage électrique, la pédale de frein et le système hydraulique de freinage sont complètement découplés. Dans les variantes équipées de la technologie MHEV plus, le système calcule si l'effet de freinage souhaité peut être obtenu par freinage régénératif à l'aide du moteur électrique (c'est-à-dire le générateur du groupe motopropulseur) ou si les freins à friction des essieux avant et arrière doivent être activés. En une fraction de seconde, l'unité de commande calcule la force de freinage à produire par les freins à friction. Un piston dans le système hydraulique des freins applique la pression nécessaire. La sensation de freinage reste la même lorsque la pédale est enfoncée, la transition entre le freinage par récupération et le freinage par friction étant imperceptiblement, et les forces de freinage restant constantes. Grâce à l'actionnement électrohydraulique, le système augmente très précisément la pression de freinage des freins de roue et environ deux fois plus vite qu'un système de freinage conventionnel. Lorsque le freinage d'urgence automatique est activé, la pression de freinage maximale est atteinte en seulement 150 millisecondes.L'Audi A6 Avant utilise Android Automotive OS comme système d'exploitation pour le système d'info-divertissement. Le véhicule met à jour tout le contenu par le biais de mises à jour en direct. Des applications tierces, dont Spotify, YouTube et des services d'information, peuvent être téléchargées depuis l'Audi application store. Aucun smartphone n'est nécessaire pour télécharger ou utiliser l'interface. L'Audi smartphone interface transfère le contenu du smartphone directement vers le système d'info-divertissement du véhicule. Il est ainsi possible de contrôler la navigation, le téléphone, la musique et certaines applications tierces via l'écran tactile MMI et le système de commande vocale. Les smartphones peuvent être rechargés à l'aide du compartiment pour téléphone avec fonction de chargement par induction (de série).L'assistant Audi à commande vocale apprend au fur et à mesure. Pour répondre aux questions de la manière la plus complète possible, l'assistant Audi accède à des contenus supplémentaires sur Internet, notamment des données météorologiques et des informations générales. En se connectant à ChatGPT (fourni par Microsoft Azure OpenAI Service), le conducteur peut accéder à des connaissances basées sur l'IA. Les réponses générées sont adaptées à chaque question et lues individuellement. L'assistant Audi détermine automatiquement s'il doit exécuter une fonction spécifique du véhicule ou répondre à une requête. Si l'assistant Audi n'est pas en mesure de répondre à une question, il accède de manière transparente à ChatGPT sans aucune interruption perceptible pour les occupants.L'Audi A6 Avant est équipée de série de nombreux systèmes d'assistance à la conduite. Les systèmes augmentent le confort et la sécurité à chaque trajet en facilitant le travail du conducteur et en prenant en charge des tâches importantes.Le pack d'assistance à la conduite et au stationnement est de série. Il comprend le régulateur de vitesse adaptatif, un limiteur de vitesse qui réagit aux panneaux de signalisation, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les caméras périmétriques et l'aide au stationnement plus.Parmi les autres équipements de série, citons l'aide au stationnement plus avec affichage de la distance, l'avertisseur de sortie de voie, l'assistance au trafic transversal, l'assistance au changement de direction, l'assistance au changement de direction avant et l'assistant de freinage d'urgence.Des packs d'assistance à la conduite supplémentaires sont disponibles en option.L'assistant de conduite adaptatif plus utilise des données cartographiques haute résolution et des données d'essaims basées sur le cloud provenant d'autres véhicules, en plus de divers capteurs qui surveillent en permanence l' environnement du véhicule. Cela permet au système d'optimiser la reconnaissance des panneaux de signalisation et de fournir une assistance pour l'accélération, le maintien des vitesses et des distances, ainsi que le guidage sur la voie.Sur la base des données recueillies, le système calcule l'itinéraire à suivre et guide le véhicule à travers la circulation au centre de sa voie, en intervenant sur la direction. En même temps, il réagit aux véhicules qui le précèdent et à la circulation qui s'insère, en contrôlant la distance et en ajustant sa vitesse à l'avance pour s'adapter aux limitations de vitesse et aux situations telles que les virages, les intersections et les ronds-points. Dans les embouteillages, le système peut ralentir la voiture jusqu'à l'arrêt complet et, en fonction de la durée de l'arrêt, la redémarrer automatiquement. Aux panneaux stop, la vitesse est réduite pour permettre au conducteur de reprendre le contrôle de la situation. Grâce à la multitude de paramètres pris en compte, l'assistant de conduite adaptatif plus améliore la qualité de conduite, sur toute la plage de vitesses et dans les embouteillages.L'Audi A6 Avant sera construite à l'usine de Neckarsulm. Le personnel de Neckarsulm assemblera le modèle en même temps que l'Audi A5 , également basée sur la Premium Plateform Combustion (PPC).