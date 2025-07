La Ferrari Amalfi interprète l'esprit sportif de Ferrari offrant une expérience de conduite sans compromis

lève le voile sur le coupé deux plus à moteur V8 central avantLa Ferrari Amalfi remplace la Ferrari Roma dans la gamme du Cheval Cabré.Le design de la voiture de sport de Maranello est le fruit d'une, avec des volumes sculptés et des surfaces épurées.L'avant est dominé par uneet unabritant lede 640 ch.À l'arrière, lecontribue à la stabilité à grande vitesse, tandis que les jantes forgées et les détails en fibre de carbone complètent l'esthétique sportive.À l'intérieur, l'habitacle adopte une disposition à double cockpit, avec un volant doté de boutons physiques et un bouton de démarrage.L'écran central intégré et les commandes ergonomiques permettent une interaction intuitive avec la voiture en conduite dynamique.L'utilisation de la fibre de carbone et des coutures contrastées ajoute une touche d'exclusivité.La configuration 2 plus permet d'utiliser les sièges arrière pour augmenter de le côté pratique de la voiture de sport italienne, en augmentant la capacité de chargement et en permettant de voyager avec des enfants.Au cœur du coupé deux plus Amalfi se trouve un V8 biturbo capable de délivrergrâce au calibrage de la suralimentation. La transmission à double embrayage à huit rapports assure des changements de vitesse rapides et souples.Avec un, les performances sont exceptionnelles avecet un 0 à 200 km/h réalisé en 9,0 secondes.La dynamique de conduite profite du système de freinage électrique, du contrôleur ABS Evo conçu pour toutes les surfaces et conditions, et d'un boîtier de direction recalibré pour une réponse plus précise et progressive.L'aérodynamique active, avec un aileron mobile arrière intégré, assure la stabilité dans toutes les conditions de conduite et dans toutes les positions de Manettino.La Amalfi intègre les dernières solutions technologiques de la gamme Ferrari : le système d'info divertissement est entièrement connecté, avec Apple CarPlay et Android Auto de série, associé à la recharge sans fil des smartphones. Le volant, le combiné d'instruments numériques et l'écran central horizontal de 10,25 pouces offrent une interface homme-machine conçue pour impliquer à la fois le conducteur et le passager. Parmi les fonctionnalités disponibles sur demande figure l'ajout du système de relevage avant utilisable jusqu'à 35 km/h, qui permet à la voiture de franchir facilement les obstacles urbains en la surélevant de 40 mm.