La caméra embarquée Nextbase iQ s'appuie sur la technologie d'intelligence artificielle

Las'appuie sur laet offre unLa dashcam Nextbase iQ offre la sécurité que les conducteurs peuvent attendre de systèmes de surveillance domotiques dans une voiture Les conducteurs peuvent recevoir des alertes en temps réel et accéder à leurs vidéos , même lorsqu'ils ne sont pas dans leur véhicule.La dashcam Nextbase iQ est capable de capturer de meilleurs angles et une meilleure qualité d'image.La caméra Nextbase iQ propose des caractéristiques inédites:Grâce à la technologie Nextbase NXT, alimentée par l'IA et connectée au Cloud, des fonctionnalités ont été intégrées à Nextbase iQ dans le seul but de protéger les conducteurs, les passagers et leurs véhicules.Des fonctionnalités mains libres :o Le système vidéo IR connecté à trois caméras offre des images 4K à l'avant et 1440p à l'arrière, dans l'habitacle, de jour comme de nuit.o Le mode Témoin, une fonction d'enregistrement instantané à commande vocale, enregistre et partage la séquence vidéo en temps réel sur le cloud.o Le système de commande vocale natif permet des commandes rapides, intuitives et précises au conducteur.Une technologie intelligente, connectée et anticipative pour plus de sécurité lors des déplacements :o NXT Video, système vidéo de Nextbase, permet de capturer avec plus de précision les détails du trajet (plaques d'immatriculation, les panneaux de signalisation etc.) à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule.o Roadwatch AI permet de surveiller en temps réel la vitesse et la trajectoire des autres véhicules.o Emergency SOS alerte automatiquement les services d'urgence en leur indiquant l'emplacement et d'autres détails essentiels à la suite d'un accident grave.o Driver Aware (DMS) : système intelligent de surveillance du conducteur pour lutter contre la distraction et/ou la somnolence au volant.o Le système avancé d' aide à la conduite ADAS (Vehicle Aware) surveille la route et les voitures qui précèdent, avertissant les conducteurs du danger que représentent les véhicules et les piétons grâce à la technologie Nextbase Spatial Awareness.Grâce à l'application Nextbase iQ, les conducteurs peuvent recevoir des alertes en temps réel et accéder aux vidéos lorsqu'ils ne sont pas dans leur véhicule : Smart Sense Parking, issu de la technologie Nextbase Spatial Awareness basée sur l'IA, capture les moments critiques avant et après tout incident en stationnement. Le système de surveillance intelligent garde un œil sur les environs, notamment les véhicules, les piétons et les cyclistes, permettant aux conducteurs d'obtenir des alertes en temps réel pour observer et agir.o Grâce à l'application Nextbase iQ, les conducteurs peuvent recevoir des notifications d'incidents instantanément lorsqu'ils sont loin du véhicule et accéder aux images.