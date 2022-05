Un système de purification d'air aide les occupants du véhicule à respirer un air plus pur

Les allergies, l'asthme et la pollution atmosphérique affectent des centaines de millions de personnes dans le monde, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation mondiale des allergies. Volvo prend des mesures pour offrir à ses clients une meilleure qualité d'air à l'intérieur de ses véhicules grâce à unaidant ainsi les gens à respirer un air plus pur.Volvo estime que l'air pur offre de multiples avantages du point de vue de la santé et de la sécurité des personnes.Le Purificateur d'air (CleanZone Advanced) intégré au système de qualité de l'air des modèles des gammes 60 et 90, a été certifié par Allergy Standards Limited (ASL) comme étant adapté à l'asthme et aux allergies. IlAllergy Standards Limited (ASL) est un programme de certification indépendant qui aide les consommateurs à identifier les produits qui conviennent aux personnes souffrant d'asthme et d'allergies.« En aidant nos clients à améliorer la qualité de l'air à l'intérieur de leur véhicule Volvo, nous contribuerons à réduire les effets néfastes sur la santé associés à la pollution atmosphérique, aux allergies et aux particules fines » a déclaré le Dr Maria Bernander, experte des effets sur la santé des occupants chez Volvo. « Outre les avantages pour la santé personnelle, des études ont montré qu'un air plus pur peut également favoriser la concentration, ce qui peut vous aider à rester plus concentré pendant le trajet. »Les personnes au volant des modèles Volvo des gammes 60 et 90 peuvent décider de purifier ou non l'air de l'habitacle grâce à des données en temps réel indiquant les niveaux de pollen et de qualité de l'air extérieurs sur l'écran central du véhicule.Les véhicules Volvo équipés de la technologie de purification d'air sont également dotés d'un capteur de mesure des niveaux de PM2.5 dans l'habitacle. La mesure des PM2.5 est utilisée pour évaluer la qualité de l'air et révéler la quantité de particules fines. De nombreuses zones urbaines présentent des valeurs de PM2.5 qui dépassent les seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé.Le Purificateur d'air (CleanZone Advanced) Volvodans les modèles 60 et 90 grâce à un filtre en fibre synthétique et à un procédé d'ionisation.Le Purificateur d'air (CleanZone Advanced)Le Purificateur d'air (CleanZone Advanced) a été testé contre les pollens de fléole des prés, de bouleau et d'ambroisie par ASL et contre les virus Phi6 et MS2 par OFI, un institut autrichien indépendant de recherche et d' essais Les résultats de tests effectués par OFI montrent que l'efficacité de filtration virale du filtre et de son ioniseur rend cette technologie efficace contre les virus en suspension dans l'air.