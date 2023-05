Echo Auto active les fonctions mains libres pour les véhicules sans assistant vocal intégré

est un appareil conçu pourL'appareil est équipé de, conçus pour entendre les demandes du conducteur par-dessus la musique, la climatisation et les bruits de la route.Echo Auto est doté d'unpour une plus grande flexibilité d'installation dans la voiture Echo Auto permet d'pour écouter de la musique, passer des appels, faire du « Drop In » sur des appareils Echo compatibles, écouter des podcasts, suivre l'actualité et ajouter des éléments à votre calendrier ou à votre « to-do list », tout en gardant les yeux rivés sur la route.Echo Auto permet également de contrôler les appareils d'une maison connectée compatibles depuis la voiture. Sous réserve de compatibilité, le conducteur peut demander à Alexa de régler le thermostat, d'éteindre les lumières, de vérifier si la porte d'entrée est fermée à clé pendant les déplacements en voiture.L'appareil Echo Auto est conçu pour protéger la vie privée de son utilisateur et est doté de multiples éléments de protection et contrôle de la vie privée.L'appareil Echo Auto est équipé d'un bouton « Marche/ Arrêt » qui contrôle le microphone et permet de visualiser et de supprimer les enregistrements vocaux.Echo Auto est disponible au prix de 69,99 euros sur amazon.