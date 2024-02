Le porte-vélos Thule Epos s'adapte à tous les types de vélos

Imaginé par la marque suédoise Thule, le Thule Epos est un, entièrementet, avec un système de fixation télescopique.Il est conçu pour, qu'il s'agisse VTT, de gravel ou de vélos électriques.La spécificité principale du porte-vélos Thule Epos est la flexibilité et la facilité d'utilisation créées par les, qui offrent de nombreuses options de fixation pour maintenir tout type de vélo.Le Thule Epos permet de fixer un vélo n'importe où sur le cadre ou sur la roue arrière sans contact sur le cadre.Le porte-vélos de grande capacité peut transporter des vélosLe Thule Epos peut transporter jusqu'à trois vélos. Il s'adapte à tous les types de cadres et de géométries, y compris les vélos électriques, les VTT, les gravel ainsi que les vélos avec garde-boue et porte-bagages.Le montage demande un minimum d'effort.Fixer le porte-vélos au véhicule est un jeu d'enfant.Les vélos sont faciles à charger et à décharger indépendamment, sans avoir besoin de penser à l'ordre dans lequel le déchargement aura lieu.Une fois les vélos chargés, le coffre reste accessible grâce au mécanisme d'inclinaison.Lorsque les vélos ne sont pas attachés, les bras de fixation se rangent à plat, ce qui rend le coffre accessible sans basculer le porte-vélos.Le Thule Epos est entièrement pliable pour faciliter le transport et le rangement lorsqu'il n'est pas utilisé.Le Thule Epos est disponible au prix deet- Capacité de charge de 30 kg par vélo (60 kg au total)- S'adapte à tous les types de cadres, de 20 à 90 mm de diamètre- Permet de transporter des vélos plus grands avec un espacement de 250 mm entre les vélos et des empattements longs jusqu'à 1 350 mm- Convient aux vélos dont le diamètre des roues va de 16 à 29 pouces et aux pneus jusqu'à 3,2 pouces.