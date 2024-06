La dashcam intelligente Nextbase iQ est alimentée par l'IA et connectée à l'IoT 4G

Le spécialiste de la technologie des dashcams (caméras embarquées pour automobilistes) Nextbase lance la dashcam intelligente, alimentée par l'IA et connectée à l'IoT 4G.La gamme iQ offre trois options de résolution, 1K (1080p), 2K (1440p) et 4K, ainsi qu'une option de caméra arrière (1440p).Avec la caméra infrarouge intégrée, tous les angles sont couverts.En plus des fonctionnalités telles que le GPS, la vision nocturne infrarouge améliorée et le contrôle vocal grâce à Picovoice, iQ présente plusieurs fonctionnalités complémentaires (selon le plan d'abonnement activé), notamment :- L'affichage en direct à distance via l'application iQ: permet de voir ce qui se passe à l'intérieur ou autour du véhicule à tout moment. L'application permet de diffuser en direct, de déclencher une alarme sonore, d'afficher l'historique des vidéos et de les partager.- SmartSense Parking: permet d'activer ou de désactiver les alertes à distance déclenchées par la technologie Nextbase Spatial Awareness (capteur de proximité) basée sur l'IA. Ces notifications, qui alertent l'utilisateur en cas de menace dans un certain rayon autour du véhicule, permettent à lde surveiller, d'engager et de prendre des mesures actives pour gérer un incident en cours.- Le mode Guardien: permet aux utilisateurs de définir des paramètres d'alerte à distance lorsqu'ils laissent leur véhicule à une autre personne, comme un voiturier, un garagiste ou un autre conducteur. Les paramètres peuvent être la vitesse, l'accélération agressive, le freinage ou le fait de circuler en dehors d'une certaine zone géographique (géolocalisation ou géo repérage).- La commande vocale Picovoice: intégrée en plusieurs langues, elle permet de contrôler facilement les fonctionnalités sans lâcher le volant.- Le mode Témoin: activé vocalement par Picovoice, déclenche instantanément une session de 30 minutes de vidéo sauvegardée sur le cloud tout en envoyant en temps réel une invitation par notification à un contact d'urgence afin que l'automobiliste ne soit jamais seul, ou confronté à une situation stressante sans preuve.- Urgence SOS : alerte automatiquement les services d'urgence en indiquant l'emplacement du véhicule et des détails médicaux susceptibles de sauver des vies en cas d'accident grave.La dashcam Nextbase iQ est un produit qui évoluera continuellement avec de nouvelles versions de micrologiciels et des fonctions supplémentaires ajoutées régulièrement, quelle que soit la date d'achat.Le kit de câblage OBD (inclus) permet d'installer l'appareil sans outils spéciaux ni mécanicien professionnel.Le connecteur OBD permet à la Nextbase iQ de se connecter à l'alimentation de la voiture pour des fonctions telles que le stationnement SmartSense, ainsi que d'alimenter l'appareil en déplacement sans décharger la batterie de la voiture.Un kit de câblage classique est inclus pour connecter la Nextbase iQ via la boîte à fusibles.Une carte SD Nextbase de 64 Go est préinstallée sur tous les modèles.Des cartes SD de qualité industrielle allant jusqu'à 256 Go sont proposées pour les utilisateurs qui ont besoin d'une plus grande capacité de stockage.Nextbase offre une flexibilité maximale dans le choix de leur abonnement, en commençant par l'abonnement gratuit Solo.L'abonnement à Protect Plus comprend la fonctionnalité Emergency SOS, le stockage dans le cloud et le Live View.Trois options de résolution, dont la 4K. À partir de 479 €.Trois options de résolution sont disponibles au lancement, dont la 4K, à partir de 479 €:- Le modèle résolution 1K - 1080p: 479,99 €- Le modèle résolution 2K - 1440p: 549,99 €- Le modèle résolution 4k - 1440p modèle de résolution cabine: 599,99€- La caméra arrière iQ - 1440p: 179,99 €